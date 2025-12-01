కష్టపడకుండా నెలకు రూ.10వేలు వస్తున్నాయని కక్కుర్తిపడితే ఇలాగే అవుతుంది!
మ్యూల్ ఖాతాలు తెరిచి సైబర్ మోసగాళ్లకు సహకారం - పలువురిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - హైదరాబాద్లో ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకుని దందా - మ్యూల్ ఖాతాల్లోని రూ.16 లక్షలు ఫ్రీజ్
Published : December 1, 2025 at 7:09 PM IST
Eight Members Arrested by Police in Mule Account Scam : ఏ కష్టం లేకుండా బ్యాంకు ఖాతాలు తీసుకొని కమీషన్ ఇస్తున్నారని ఆశపడ్డారు. ఆ ఖాతాలను అక్రమాలకు వినియోగిస్తున్నారని తెలియక పోలీసు కేసుల్లో చిక్కుకున్నారు. ఫలితంగా జైలు పాలయ్యారు. సామాన్యులకు మాయమాటలు చెప్పి మ్యూల్ ఖాతాలు తెరిచి సైబర్ మోసగాళ్లకు అందజేస్తున్న 8 మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరి నుంచి భారీగా బ్యాంకు పాసు పుస్తకాలు, డెబిట్ కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మ్యూల్ ఖాతాలు తెరిపించడంలో ఆరితేరిన నేరగాళ్లు ప్రత్యేక ముఠాలు ఏర్పాటు చేసుకుని సామాన్యులను మోసం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సైబర్ మోసాల్లో ఇటీవల కాలంలో తరచుగా వినిపిస్తున్న పదం మ్యూల్ ఖాతా. అసలు ఏంటి ఈ మ్యూల్ ఖాతా. సైబర్ నేరగాళ్లకు ఈ మ్యూల్ ఖాతాలకు సంబంధమేంటి?
సిమ్ కార్డుతో మరో ఖాతా ప్రారంభం : హైదరాబాద్ బోడుప్పల్కు చెందిన పూజారి జగదీశ్ అలియాస్ జగ్గు ఆటో డ్రైవర్. 2023 అక్టోబర్లో చిలకలగూడ వద్ద అతని ఆటోలో రాజస్థాన్కి చెందిన కన్నయ్య ఎక్కాడు. మాట కలిపి ఆటో నడపటం వల్ల వచ్చే ఆదాయ వివరాలు అడిగాడు. ఖర్చులకు పోను రోజుకు 500 నుంచి 600 రూపాయలు వస్తాయని జగదీశ్ సమాధానమిచ్చాడు. అతని బ్యాంకు ఖాతా తన చేతికిస్తే ప్రతి నెల రూ.10 వేల నుంచి రూ.15 వేలు సంపాదించుకునే మార్గం చూపుతానని కన్నయ్య ఆశచూపాడు. ఖాతా వివరాలు, ఆధార్ కార్డు తీసుకున్నాడు. తాను ఇచ్చిన సిమ్ కార్డుతో మరో ఖాతా ప్రారంభించాడు. వెంటనే చెప్పినంత డబ్బుని జగదీశ్కు అందజేశాడు.
గుర్తింపు కార్డులు తీసుకుని దందా : బ్యాంకు ఖాతాలు ఇవ్వడంతో తేరగా డబ్బులు వస్తుండటంతో జగదీశ్లో అత్యాశ పెరిగింది. మ్యూల్ ఖాతాలు ఇచ్చిన సభ్యుల్లోని గుంటి మణిదీప్, పర్లపల్లి నిఖిల్ విడిపోయి వేరే ముఠా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వీరిద్దరు సైబర్ మోసగాళ్లు పూనమ్, రమేశ్తో కలసి మరికొందరి బ్యాంకు ఖాతాలు సేకరించారు. ఒక్కో ఖాతాకు 1500 నుంచి రూ.3 వేలు ఇచ్చి మిగిలిన సొమ్ము వారిద్దరూ వాటాలుగా పంచుకునేవారు. కమీషన్ ఇస్తామని గుర్తింపు కార్డులు తీసుకుని దందా మొదలుపెట్టారు. ఈ అక్రమాలకు జూబ్లీహిల్స్లోని కరూర్ వైశ్యాబ్యాంక్లో బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పని చేసే బాలాజీనాయక్ సహకరిస్తూ వచ్చాడు.
రూ.16 లక్షలు ఫ్రీజ్ : నిందితుల వద్ద నుంచి 11 బ్యాంకు పాస్ బుక్స్, 14 ఏటీఎం కార్డులు, 12 చెక్ బుక్స్, 2 నోటు పుస్తకాలు, 6 సిమ్ కార్డులు, 30 రశీదులు, ఓ బయోమెట్రిక్ పరికరం, ట్యాబ్, 8 సెల్ఫోన్లను పోలుసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఖాతాల్లో రూ.16 లక్షలు ఫ్రీజ్ చేశారు. బ్యాంకు ఖాతాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరించిన వాళ్లు అవుతారని హెచ్చరించారు.
"ఆధార్ కార్డు ఇచ్చి బ్యాంక్ అకౌంట్ తెరిస్తే రూ.10 వేలు వస్తున్నాయి కదా అని అనుకుంటున్నారు. ఆ అకౌంట్లో ఏ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి అని విషయాలు వారికి తెలియదు. డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అని కుటుంబ సభ్యులతో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయిస్తున్నారు."-శ్రీనివాసులు, హైదరాబాద్ క్రైమ్స్ డీసీపీ
21 కేసులు నమోదు : మ్యూల్ ఖాతాలు ఉపయోగించిన సైబర్ నేరస్తులపై రాచకొండ, సైబరాబాద్, కర్ణాటక, రాజస్తాన్తో పాటు ఎన్సీఆర్పీలో 21 కేసులు నమోదైనట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.
వైద్యుడి నుంచి ఏకంగా రూ.14.61 కోట్లు - రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద సైబర్ మోసం
హైటెక్ సిటీ నుంచి అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసాలు - ముఠాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు