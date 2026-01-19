ETV Bharat / state

సంక్రాంతికి ఊరెళ్లారు - దొంగలు ఇళ్లను దోచేశారు

సంక్రాంతి పండుగకు తాళాలు వేసి ఊరువెళ్లిన ప్రజలు - 8 ఇళ్లలో వరుసగా చోరీలకు పాల్పడిన దొంగలు - 30 తులాల బంగారం, 8కేజీల వెండి, 2 లక్షల నగదు చోరీ

Eight Houses Robbed Off in Hyderabad
Eight Houses Robbed Off in Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 5:14 PM IST

Eight Houses Robbed Off in Hyderabad : వారంతా సొంతూళ్లకు, ఇతర ప్రాంతాల్లోని కుటుంబసభ్యులు, బంధువుల ఇళ్లకు సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకునేందుకు వెళ్లారు. ఇళ్లకు తాళాలు వేసి ఉండడంతో అదే అదునుగా భావించిన దొంగలు చెలరేగిపోయారు. హైదరాబాద్ శివారు మేడిపల్లిలోని చెంగిచర్లలో వరుసగా 8కి పైగా ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడ్డారు. కనకదుర్గ కాలనీ, అణుశక్తి నగర్‌ కాలనీల్లో రెక్కీ నిర్వహించిన దొంగలు ఈ నెల 15న రాత్రి తాళాలు వేసి ఉన్న ఇళ్లే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. దాదాపు 13కి పైగా ఇళ్లలో చోరీలకు యత్నించి 8 ఇళ్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు. మిగిలిన ఇళ్లల్లో తలుపులు తెరుచుకోకపోవడం, సెంట్రల్‌ లాక్‌ సిస్టమ్ ఉండడం సహా ఇతర కారణాలతో చొరబడలేకపోయారు. నిందితులు దొంగతనాలకు పాల్పడ్డ దృశ్యాలు స్థానికంగా ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.

కోటి రూపాయల సొత్తు వరకూ అపహరించుకుపోయారు! : ముందుగా ఒక్కరి ఇంట్లో చోరీ జరిగిందని ఉదయాన్నే తెలియడంతో కాలనీ వాట్సాప్‌ గ్రూపులో స్థానికులు మెసేజ్‌ పెట్టుకున్నారు. దీంతో ఇళ్లకు తాళాలేసి ఊర్లకు వెళ్లిన వారు అప్రమత్తమై ఇంటి పక్కన వారిని, తెలిసిన వారిని తమ ఇంటి వైపు చూడమని చెప్పారు. దీంతో 8 ఇళ్లలో చోరీలు జరిగినట్లు బయటపడింది. ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి వివరాలు ఆరా తీసిన పోలీసులు 30 తులాల బంగారం, 8కేజీల వెండి, 2 లక్షల నగదు చోరీకి గురైందని చెబుతుండగా స్థానికుల మాత్రం కోటి రూపాయల సొత్తు వరకూ నిందితులు అపహరించుకుపోయారని ఆరోపిస్తున్నారు. రాజు, సంగి కరుణాకర్, రమేశ్, మహేశ్, కోటేశ్వరరెడ్డి, ప్రభుదాస్, లక్ష్మీనారాయణ, రాంరెడ్డిల ఇళ్లలో నిందితులు చోరీలకు పాల్పడ్డారు. పలు ఇళ్లల్లోకి చొరబడి బీరువా తెరిచి లాకర్లలో ఉన్న నగదు, ఆభరణాలను నిందితులు ఎత్తుకెళ్లారు.

సంక్రాంతికి ఊరెళ్లారు - దొంగలు ఇళ్లను దోచేశారు (ETV)

"8 ఇళ్లలో దొంగతనం జరిగినట్లు తెలిసింది. వీళ్లందరు ఇళ్లకు తాళం వేసుకొని సంక్రాంతి పండగకు ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. అన్ని ఆధారాలు సేకరించి నిందితులను పట్టుకుంటాం. 30 తులాల బంగారం, 8కేజీల వెండి, 2 లక్షల నగదు చోరీ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది."- సురేశ్‌కుమార్, ఉప్పల్ డీసీపీ

ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఇంట్లోనూ దొంగతనం : చోరీలకు పాల్పడ్డ నిందితులు కొన్ని చోట్ల సీసీ కెమెరాలను పగులగొట్టారు. మరికొన్ని ఇళ్లల్లో సీసీ కెమెరాల్లో చిక్కకుండా వాటిపై వస్త్రాలు కప్పారు. అయితే లక్ష్మీ నారాయణ అనే ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఇంట్లోనూ నిందితులు చోరీకి పాల్పడ్డారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఆయన భార్యాపిల్లలు సొంతూరుకి వెళ్లారు. లక్ష్మీ నారాయణ మాత్రం నల్లకుంటలోని తన సోదరుడి ఇంటికి వెళ్లారు. లక్ష్మీ నారాయణకు వివాహం అయ్యాక దాదాపు 5 ఏళ్ల తర్వాత కుమార్తె పుట్టడంతో బంధుమిత్రుల నుంచి భారీగా బంగారు, వెండి ఆభరణాలు కానుకగా వచ్చాయి. వాటితో పాటు తల్లి, భార్యకు సంబంధించిన నగలు, ఇంట్లోని 2 లక్షల నగదును దొంగలు అపహరించుకుపోయారు. అలాగే రాజు అనే వ్యక్తి ఇంట్లో చోరీ చేసిన దొంగలు 2 తులాల బంగారం, 30 తులాల వరకు వెండి పూజా సామగ్రిని సర్దుకుపోయారు. మహేశ్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో కూడా 50 తులాల వరకూ వెండి చోరీకి గురైనట్లు బాధితులు చెప్తున్నారు.

పోలీసుల నిఘా కరవైంది : హైదరాబాద్​ నగర శివారు ప్రాంతాలనే దొంగలు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. అయితే తమ ప్రాంతాల్లో పోలీసుల నిఘా కరవైందంటూ స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాధారణ సమయాలు, పండుగ అనే తేడా లేకుండా ఎప్పుడైనా ఒక్క పెట్రోలింగ్ వాహనం కూడా ఇటువైపు రావట్లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

