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రికార్డు స్థాయికి కోడిగుడ్డు ధరలు - ఎండల ప్రభావంతో తగ్గిన ఉత్పత్తి

ఫారంలో రూ.6.95 పైసలు - బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.8.50 పైసలకు పైనే

Egg Prices Hit Record Levels In East Godavari District
Egg Prices Hit Record Levels In East Godavari District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 9:42 AM IST

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Egg Prices Hit Record Levels In East Godavari District : ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కోడిగుడ్డు ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. కోళ్ల ఫారాల వద్ద గుడ్డు ధర రూ.6.95కు చేరడంతో గత ఏడాది డిసెంబరు 23న నమోదైన గరిష్ఠ ధరతో సమానమైంది. బహిరంగ మార్కెట్లో ఒక్కో గుడ్డు రూ.8.50కుపైగా విక్రయిస్తుండడంతో వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడుతోంది. గత ఏడాది ఇదే రోజున ఫారం వద్ద గుడ్డు ధర రూ.4.90 మాత్రమే ఉండగా, ప్రస్తుతం భారీగా పెరగడం గమనార్హం. ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణలుగా ఎండల తీవ్రత, కోళ్ల మరణాలు, ఉత్పత్తి తగ్గుదల కారణమని కోళ్ల రైతులు చెబుతున్నారు.

ఎండలతో కోళ్ల మరణాలు, ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం : ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సాధారణంగా 1.30 కోట్లకుపైగా కోళ్లు ఉండగా, రోజుకు సుమారు కోటి గుడ్లు ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి. అయితే ఈ ఏడాది వేసవిలో నమోదైన తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 16.35 లక్షల కోళ్లు మృతి చెందగా, వాస్తవ సంఖ్య 20 లక్షలకు మించి ఉంటుందని రైతులు అంచనా వేస్తున్నారు. మిగిలిన కోళ్లు కూడా వేడి ప్రభావంతో పూర్తిస్థాయిలో గుడ్లు పెట్టకపోవడంతో ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గింది. ఫలితంగా మార్కెట్లో గుడ్లకు కొరత ఏర్పడి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల వ్యాపారులు కూడా అధిక ధరలకు గుడ్లను విక్రయిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

రైతులకు ప్రభుత్వ సహాయం అవసరం : కోడిగుడ్డు ధరలు పెరగడం వల్ల రైతులకు పెద్దగా లాభం దక్కడం లేదని కోళ్ల రైతుల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పడాల సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. కోళ్లకు అవసరమైన దాణా ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం భారీగా పెరిగిందన్నారు. ఇటీవల సోయా ధర టన్నుకు రూ.40 వేల నుంచి రూ.65 వేలకు, నూనె తీసిన తౌడు ధర రూ.12 వేల నుంచి రూ.22 వేలకు, మొక్కజొన్న ధర రూ.19 వేల నుంచి రూ.24,500కు పెరిగినట్లు వివరించారు.

ఒకవైపు దాణా ఖర్చులు పెరగడం, మరోవైపు ఎండల కారణంగా కోళ్ల మరణాలు, గుడ్ల ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడం వల్ల రైతులు కోట్ల రూపాయల నష్టాలను చవిచూశారని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితుల్లో కోళ్ల పరిశ్రమను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఆర్థిక సహాయం, దాణాపై సబ్సిడీ, నష్టపరిహారం అందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటేనే కోళ్ల పరిశ్రమ మళ్లీ గాడిన పడే అవకాశం ఉందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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EGG PRICES IN EAST GODAVARI
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రికార్డు స్థాయికి కోడిగుడ్డు ధరలు
EGG PRICES HIT RECORD LEVELS
EGG PRICES HIT RECORD LEVELS

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