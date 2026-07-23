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ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం

ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులతో సచివాలయంలో సమావేశమైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం - ఉద్యోగుల పట్ల సానుకూల దృక్పథంతోనే ఓపీఎస్‌ అమలు

Employees Issues Cabinet Sub-Committee
Employees Issues Cabinet Sub-Committee (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:00 AM IST

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Employees Issues Cabinet Sub-Committee : ఉద్యోగుల సమస్యలన్నీ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని ఉద్యోగ సంఘాలకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం స్పష్టం చేసింది. సాధ్యమైనంత వరకు పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తామంది. పీఆర్సీ ఏర్పాటు చేసి, ఐఆర్‌ ప్రకటించాలని పెండింగ్‌ బకాయిలు చెల్లించాలని సంఘాల ప్రతినిధులు డిమాండ్‌ చేశారు.

ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం (ETV Bharat)

సానుకూల దృక్పథంతోనే ఓపీఎస్‌: ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా ప్రయత్నిస్తోందని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం తెలిపింది. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులతో సచివాలయంలో సమావేశమైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సుమారు 5 గంటల పాటు ఉద్యోగుల సమస్యలను తెలుసుకుంది. 21 ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వచ్చిన అన్ని సమస్యలను పరిశీలిస్తున్నామని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ తెలిపారు. పీఆర్సీ ఏర్పాటు, ఐఆర్, పెండింగ్‌ డీఏలు, ఇతర పెండింగ్‌ బిల్లులు సకాలంలో చెల్లించాలనే డిమాండ్లు అన్ని ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వచ్చాయన్నారు. ఉద్యోగుల పట్ల సానుకూల దృక్పథంతోనే ప్రభుత్వం ఓపీఎస్‌ అమలు చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పని చేసే వారికి పదవీవిరమణ వయసును పెంచినట్లు వివరించారు.

ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లయినా పీఆర్సీని నియమించకపోవడం, ఐఆర్‌ ఇవ్వకపోవడం, నాలుగు డీఏలు విడుదల చేయకపోవడంపై ఉద్యోగులు అసంతృప్తితో ఉన్నారు. సరెండర్‌ లీవ్‌లు, డీఏ, పీఆర్సీ బకాయిలపై రోడ్‌ మ్యాప్‌ ప్రకటించాలి. అవుట్‌ సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులకు సైతం ప్రభుత్వ పథకాలు అందించాలి. - ఏ.విద్యాసాగర్, ఛైర్మన్, ఏపీ ఐకాస

పీఆర్సీని ఏర్పాటు చేయకపోవడం, మధ్యంతర భృతిని ప్రకటించకపోవడం బాధాకరం. డీఏలు పెండింగులో పెడితే ఉద్యోగులు ఎలా బతకాలి. 60 రోజుల్లో ఆరోగ్య కార్డుల సమస్య పరిష్కరించాలని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పినా అమలు కాలేదు. - బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు, ఛైర్మన్, ఏపీ ఐకాస అమరావతి

ఉపాధ్యాయుల ఉమ్మడి సర్వీసు నిబంధన సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలి. మోడల్‌ స్కూలు సొసైటీని పాఠశాల విద్యాశాఖలో విలీనం చేయాలి. తెలుగు, హిందీ పోస్టుల అప్‌గ్రేడేషన్‌కు ఆర్థిక ఆమోదం ఇవ్వాలి. జడ్పీ ఉపాధ్యాయుల కుటుంబాల కారుణ్య నియామకాలు జరపాలి. కాంట్రాక్టు లెక్చరర్లను రెగ్యులరైజ్‌ చేయాలి. - కేఎస్‌ఎస్‌ ప్రసాద్, ప్రధాన కార్యదర్శి, యూటీఎఫ్‌

డీఏ, పీఆర్సీ బకాయిలపై రోడ్‌ మ్యాప్‌ ప్రకటించాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు కోరారు. త్వరగా పీఆర్సీ కమిటీ వేయాలన్నారు. అవుట్‌ సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులకూ ప్రభుత్వ పథకాలు అందించాలన్నారు.

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