గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఈవీ రంగాల్లోకి విదేశీ సంస్థలు - ఏపీ అభివృద్ధిలో ఇద్దరు యువకుల కీలకపాత్ర
Young Telugu Men Started New Business Journey : విదేశాల్లో సంపాదించిన అనుభవంతో ఇద్దరు తెలుగు యువకులు యశ్వంత్, గణేష్ సింగపూర్ కేంద్రంగా ఎస్.యూ.పీ. క్యాపిటల్ ప్రారంభించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:23 PM IST
విదేశాల్లో పొందిన అనుభవం, అంతర్జాతీయంగా ఏర్పరుచుకున్న పరిచయాలు వీటినే పెట్టుబడులుగా మలుచుకుంటూ ఇద్దరు తెలుగు యువకులు సరికొత్త వ్యాపార ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. సింగపూర్ కేంద్రంగా మొదలైన వీరి ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులకు బాటలు వేస్తున్నాయి. గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఈవీ రంగాల్లో విదేశీ సంస్థలను రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తూ ఏపీ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములవుతున్నారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడకు చెందిన యశ్వంత్, నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన గణేష్ ఇద్దరూ మంచి మిత్రులు. గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసిన వీరికి సింగపూర్లో ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ నిర్వహణ సందర్భంగా పరిచయం ఏర్పడింది. విదేశాల్లో సంపాదించిన అనుభవం, అంతర్జాతీయ పరిచయాలను వ్యాపార అవకాశాలుగా మలచాలనే ఆలోచనతో ముందడుగు వేశారు. అలా ఆసియా కేంద్రంగా ఎస్.యూ.పీ. క్యాపిటల్కు శ్రీకారం చుట్టారు. క్రాస్ మార్కెట్ అడ్వైజరీ సంస్థగా ప్రారంభమైన ఎస్.యూ.పీ. క్యాపిటల్ గ్రీన్ ఎనర్జీ, బ్యాటరీలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, విద్యుత్ నిల్వ వ్యవస్థల రంగాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. అంతర్జాతీయ సంస్థలకు భారత మార్కెట్ అవకాశాలను పరిచయం చేయడంతో భారతీయ కంపెనీలకు విదేశీ మార్కెట్లలో విస్తరణకు మార్గనిర్దేశం చేస్తోంది. రెండు దేశాల మధ్య కంపెనీలు, పెట్టుబడులు, వ్యాపార సంబంధాలకు వారధిగా పని చేస్తోంది.
గతంలో స్టార్టప్ అనుభవం : గతంలో తాము కూడా స్టార్టప్ ప్రారంభించి అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్న అనుభవం ఈ యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు ఉంది. వినూత్న ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ తగిన పెట్టుబడులు, మార్కెట్ పరిచయాలు, సరైన సహకారం లేకపోతే ముందుకు సాగడం కష్టమని గుర్తించారు. తమకు ఎదురైన ఇబ్బందులు ఇతర యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు రాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఎస్.యూ.పీ. క్యాపిటల్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతిభావంతులైన స్టార్టప్లకు పెట్టుబడులు, అంతర్జాతీయ అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించేందుకు "న్యూ అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏపీ" (NREDCAP) తో కలిసి PPP విధానంలో ప్రాజెక్టులను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ప్రాంతీయ స్టార్టప్ల ప్రతిభను గుర్తించి వాటికి అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు, వ్యాపార విస్తరణ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ ప్రయత్నాల ద్వారా సుమారు 750 కోట్ల నుంచి 11 వేల కోట్ల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి అవకాశాలను తీసుకొస్తున్నట్లు సంస్థ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఈవీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఆసక్తి : భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాలనుకునే విదేశీ సంస్థలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ను తొలి గమ్యస్థానంగా పరిచయం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని పెట్టుబడి అవకాశాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, మౌలిక వసతులు, స్థానిక భాగస్వాముల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సింగపూర్కు చెందిన ఎం.ఎన్.ఎల్. ఏషియా వంటి సంస్థలు రాష్ట్రంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఈవీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు, సుస్థిర మౌలిక వసతుల రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.
సింగపూర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీలో గ్రీన్ ఫైనాన్స్లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసిన గణేష్ పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులకు నిధుల సమీకరణ, ఆర్థిక ప్రణాళికల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సౌర, పవన, జల విద్యుత్ వంటి స్వచ్ఛమైన ఇంధన వనరులతో పాటు ఈవీ ఛార్జింగ్, బ్యాటరీల జీవితకాల నిర్వహణ, విద్యుత్ నిల్వ వ్యవస్థలు, కార్బన్ ఉద్గారాల తగ్గింపు వంటి రంగాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
ఏపీలో 1,500 మందికి పైగా ఉపాధి : ఒక్కో భారీ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టు ద్వారా 500 నుంచి 1,500 మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభించే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. విదేశీ సంస్థలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా కొత్త పరిశ్రమల ఏర్పాటు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రాకతో పాటు స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయని వీరు ఆశిస్తున్నారు. విదేశాల్లో సంపాదించిన అనుభవాన్ని సొంత రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తూ అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులకు ఏపీని కీలక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.
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