ప్రపంచ స్థాయిలో మెరవనున్న 'చీమకుర్తి గ్రానైట్' - భౌగోళిక గుర్తింపునకు దరఖాస్తు
జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ రిజిస్ట్రీకి దరఖాస్తు చేసిన గ్రానైట్ యజమానుల సంఘం - త్వరలో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు రానున్న ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 8:11 AM IST
GI Tag For Chimakurthy Galaxy Granite Soon : ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తి బ్లాక్ గెలాక్సీ రకం గ్రానైట్కు భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ) ట్యాగ్ సాధించే దిశగా ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి. ఇక్కడ లభించే ముడిరాయిలోని ప్రత్యేకతలను ప్రస్తావిస్తూ స్థానిక గ్రానైట్ యజమానుల సంఘం ప్రతినిధులు జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ రిజిస్ట్రీకి దరఖాస్తు చేశారు. త్వరలో ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు రానున్నారు. ఈ తరహా గ్రానైట్ ఇతర దేశాల్లో ఇంకెక్కడైనా లభిస్తుందా? అన్నది పరిశీలించి, అన్ని ధ్రువీకరణలు పూర్తయ్యాక జీఐ ట్యాగ్ అందించే అవకాశం ఉంది.
చీమకుర్తి గ్రానైట్ పరిశ్రమ ఏళ్లుగా ఎందరికో ఉపాధినిస్తోందని, జీఐ ట్యాగ్ లభిస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్లాక్ గెలాక్సీ గ్రానైట్ ఎగుమతులు పెరుగుతాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచంలో ఈ రకం రాయి ఎక్కడా లేనందున జీఐ గుర్తింపు తప్పక లభిస్తుందని భూగర్భ గనుల శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రాజశేఖర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
పాలపుంతలో నక్షత్రాలు మెరిసినట్లుగా నల్లని రాయిపై బంగారపు రంగు చుక్కలు మెరుస్తూ ఆకర్షణీయంగా కనిపించడం వల్ల చీమకుర్తి గ్రానైట్కు దేశ విదేశాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. మిగతా రకాలతో పోలిస్తే, దీనికి ధర ఎక్కువే. చైనాలో ఇంటి ఎలివేషన్కు ఇది ఎక్కువగా వాడతారు. అక్కడికి ముడిరాయిని ఎగుమతి చేస్తుండగా, పాలిష్ చేసిన పలకలను ఇటలీ, వియత్నాం, ఈజిప్ట్, సౌదీ అరేబియా దేశాలకు తరలిస్తున్నారు.
దక్షిణం భూభాగంలోనే బ్లాక్ గ్రానైట్ నిల్వలు : ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో ఎన్నో క్వారీలున్నప్పటికీ, ఒక్క చీమకుర్తిలోనే, అదీ దక్షిణం వైపు భూభాగంలోనే బ్లాక్ గ్రానైట్ నిల్వలున్నాయి. ఆర్ఎల్పురం, బోదవాడ కలుపుకొని ప్రస్తుతం 40 క్వారీలు నడుస్తున్నాయి. 1978లో తొలి క్వారీ లీజు ఇవ్వగా, 1990 నుంచి ఎగుమతులు పెరిగి, క్వారీలు విస్తరించాయి. కొవిడ్కు ముందువరకు ఎగుమతులతో విదేశీ మారక ద్రవ్యం బాగా లభించేది. కొంతకాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న అస్థిర, అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో ఎగుమతులు కొంత మందగించాయి. ప్రస్తుతం నెలకు 50 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల వరకు ముడిరాయిని వెలికితీస్తున్నారు.
ఎగుమతులతో సుభిక్షంగా ఉన్న ఈ రంగం పలు దేశాల్లో ఆర్థికమాంద్యం, యుద్ధాల వల్ల అంతకంతకూ మసకబారుతోంది. మన గ్రానైట్ రాయికి ప్రధాన దిగుమతిదారు చైనా. ఆ దేశానికి చేసే ఎగుమతుల్లో 90 శాతం ముడిరాయే ఉంటుంది. చైనాలో నిర్మాణ రంగం కుదేలు కావడం, కరోనా వ్యాప్తితో ఆర్థికంగా కష్టాలు ఎదురవడంతో ఐదేళ్లుగా చైనా దిగుమతులను తగ్గించేసింది. ఒకప్పుడు 70 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల గ్రానైట్ రాళ్లు చైనాకు ఎగుమతి కాగా, ఇప్పుడు 30 వేల క్యూబిక్ మీటర్లే అవుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ దాడులు, ఇరాన్ యుద్ధమేఘాలు గ్రానైట్ రంగాన్ని మరింతగా నష్టాల్లోకి నెట్టాయి.
రవాణా ఛార్జీల భారం : మరోవైపు బ్లాక్ గెలాక్సీ గ్రానైట్కు గల్ఫ్ దేశాల్లో డిమాండ్ ఎక్కువ. యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆ దేశాలకు ఎగుమతులు భారీగా తగ్గాయి. సముద్ర రవాణాకు సంబంధించి సూయజ్ కాలువ వివాదంతో రవాణా ఛార్జీలు పెరిగాయి. ఒకప్పుడు ఒక కంటెయినర్కు 600-700 డాలర్లు ఉన్న ఛార్జీలను ఒకేసారి 2,000 డాలర్లకు పెంచారు. ఆ భారమంతా పరిశ్రమ నిర్వాహకులపైనే పడుతోంది. నౌకాశ్రయాల్లో హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జీలు టన్నుకు రూ.150-170 వరకు ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.300కు చేరాయి. గతంలో గల్ఫ్ దేశాలకు సరకు పంపితే నెలలో డబ్బు అందేది. ఇప్పుడు రెండున్నర నెలలు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది.
పాలిష్ చేసిన గ్రానైట్ పలకలు ప్రకాశం జిల్లా నుంచి చెన్నై ఓడరేవు మీదుగా నెలకు ఐదు వేల కంటెయినర్లలో ఎగుమతి అయ్యేవి. ఇప్పుడు మూడు వేల కంటెయినర్లే వెళుతున్నాయి. గ్రానైట్ రాయిని పాలిషింగ్ యూనిట్లలో బండలుగా మార్చి విక్రయిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతుంటారు. వీరితో పాటు చిరు వ్యాపారులు, హోటళ్లు, దుకాణాల నిర్వాహకులు నష్టపోతున్నారు.
క్వారీ లాక్కుని రూ.100 కోట్లు దోపిడీ - ఎవరూ రాకుండా బౌన్సర్లతో కాపలా
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద శివలింగం- దీనిని ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించనున్నారంటే?