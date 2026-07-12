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మీ పిల్లలు స్ట్రీట్​ఫుడ్​కు ఆకర్షితులవుతున్నారా? - అయితే ఈ అనర్థాలు తప్పవు!

తినుబండారాలపై ఆసక్తి వారి అనారోగ్యానికి దెబ్బ - క్యాన్సర్‌ లాంటి వ్యాధులతో పాటు రక్తహీనత, ఎదుగుదల లోపం, ఊబకాయంలాంటి సమస్యలు - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు

Children Eating Junk food
Children Eating Junk food (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 2:12 PM IST

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Losses with Eating Junk Foods For Children: నేటితరం పిల్లలు రోడ్లపై అమ్మే చిరుతిళ్లకు బాగా అలవాటు పడిపోయారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారికి ఇంట్లో అమ్మ చేతి వంటకంటే బయట స్ట్రీట్​ ఫుడ్​ ఎక్కువగా నచ్చుతుందని అంటున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఓ బాలుడు స్కూల్​ నుంచి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు పానీపూరి తిని కడుపునొప్పితో బాధపడ్డాడు. వైద్యుడి దగ్గరకు తీసుకెళ్లగా అసలు కారణం వివరించారు. కొత్తగూడేనికి చెందిన ఓ బాలిక రంగురంగుల ప్యాకెట్లకు ఆకర్షితురాలై వాటిపై దుమ్ము ఉన్నా అలాగే తినేది. దాంతో ఆసుపత్రి పాలైంది. ఈ విధంగా తినుబండారాలపై ఆసక్తి వారి అనారోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. బయట దొరికే జంక్​ఫుడ్​, స్నాక్స్​ తిని ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు.

ఈ ఆహారంతో అనారోగ్యం : ఎక్కువగా ఆరుబయట లభించే న్యూడుల్స్​, బజ్జీలు, పానీపూరి, ఫ్రైడ్​రైస్​ తింటున్నారు. వీటిలో ఎసెన్స్​ను కలుపుతారు. దాంతో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. అలాగే కొంతమంది కూల్​డ్రింక్స్​, పిజ్జాలు, బర్గర్లు తిని తరచూ జబ్బుల బారిన పడుతున్నారు. చాలా చోట్ల దుకాణాల్లో చిప్స్​, పాపడాలు, పిండివంటలు అమ్ముతున్నారు. ఇవి రూ. 5 నుంచి రూ. 50 వరకు ఉంటాయి. దాంతో చిన్నపిల్లలు ప్యాకెట్​పై ఉన్న బొమ్మలకు ఆకర్షితులైపోతున్నారు.

ఈ విధంగా చేస్తే మంచిది :

  • ఉడికించిన మొక్కజొన్న లేదా చిరుధాన్యాలతో వారికి ఇష్టమైన స్నాక్స్​ చేసి పెట్టడం వల్ల బయట తిండి అలవాటు తగ్గుతుంది.
  • సీజనల్​గా లభించే పండ్లతో పాటు వేరుసెనగలు, మొలకలు ఇవ్వాలి.
  • బయట ఆహారం తింటే కలిగే అనర్థాల గురించి చిన్నారులకు అర్థమయ్యేలా తల్లిదండ్రులు వివరించాలి.
  • స్కూళ్లో టీచర్లు కూడా పోషకాహారంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కలిగించాలి.
  • ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంపై పోటీలు నిర్వహించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ప్రాసెస్డ్‌ ఆహార పదార్థాలు అత్యంత హానికరం : పిల్లలను ప్రధానంగా జంక్​ఫుడ్​కు దూరంగా ఉంచాలని ఖమ్మంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఎండీ డాక్టర్​ బి నాగేశ్వరరావు సూచించారు. ఎందుకంటే వాటిలో రసాయనాలు కలిపి తయారు చేస్తారని, ఇవి వారికి అత్యంత హానికరమన్నారు. పాఠశాల పరిధిలోనూ నాసిరకం ఆహార పదార్థాలను అమ్ముతే అనుమతించవద్దని తెలిపారు. దీనివల్ల క్యాన్సర్‌ లాంటి వ్యాధులతో పాటు రక్తహీనత, ఎదుగుదల లోపం, ఊబకాయం లాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు.

ఆరోగ్యకరమైన పౌరులు : ఈరోజు పిల్లలకు మంచి ఆహారపు అలవాట్లు నేర్పాలని సైకాలజిస్టు గంజి నాగేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు. అలా చేయటం వల్ల రేపటి సమాజానికి ఆరోగ్యకరమైన పౌరులను అందించిన వారమవుతామని అన్నారు. జంక్‌ఫుడ్‌ను పూర్తిగా నిషేధించడం కష్టమే అయినా, దాని వినియోగాన్ని తగ్గించి ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలను అలవాటు చేయాలన్నారు.

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TAGGED:

EFFECTS WITH EATING JUNK FOODS
CHILDREN EATING JUNK FOOD
HEALTH ISSUES WITH JUNK FOODS
జంక్​ఫుడ్​తో పిల్లలపై ప్రభావం
CAUSES OF EATING STREET FOOD

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