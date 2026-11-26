ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ క్రికెట్కు సర్వం సిద్ధం - దరఖాస్తుల ప్రక్రియ షురూ
Eenadu Sports League 2026 : ఈనాడు క్రికెట్ 16వ సీజన్కు సర్వం సిద్ధమైంది. జిల్లా, ప్రాంతీయ స్థాయిలో మ్యాచ్లు నాకౌట్ పద్ధతిలో జరుగుతాయి. అమరావతిలో తుది పోటీలు నిర్వహిస్తారు.
Published : November 26, 2026 at 8:11 AM IST
కళాశాలల క్రికెట్ పండుగ ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్కు రంగమంతా సిద్ధమైంది. కళాశాలల క్రికెటర్ల స్కిల్స్ను వెలుగులోకి తీసుకొస్తూ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రతిభావంతులకు వేదికగా నిలుస్తున్న ఈఎస్ఎల్ వేడుకకు సమయం ఆసన్నమైంది. డిసెంబర్ 10న మొదలయ్యే ఈఎస్ఎల్ క్రికెట్ టోర్నీకి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
అమరావతిలో తుది దశ పోటీలు
కాలేజీల స్థాయిలో సంచలనాలు, రికార్డులతో చరిత్ర సృష్టించిన ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్కు వేళైంది. ఈనాడు క్రికెట్ 16వ సీజన్కు నగారా మోగింది. జూనియర్స్ విభాగంలో ఇంటర్, పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ, సీనియర్స్ కేటగిరీలో డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, మెడికల్, ఫార్మా, పీజీ కళాశాలలు ఈఎస్ఎల్లో పాల్గొనవచ్చు. అమ్మాయిల క్రికెట్లో జిల్లా స్థాయి క్రికెట్ సంఘాలు లేదా కాలేజీలు లేదా అకాడమీల తరఫున మహిళల జట్లు ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్లో ప్రాతినిథ్యం వహించొచ్చు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన పోటీలను నిర్వహిస్తారు. జిల్లా, ప్రాంతీయ స్థాయిలో మ్యాచ్లు నాకౌట్ పద్ధతిలో జరుగుతాయి. ప్రాంతీయ స్థాయిలో గెలిచిన జట్లు ఏపీలోని అమరావతిలో తుది దశ పోటీల్లో తలపడతాయి.
ముఖ్య విషయం
మ్యాచ్ సమయంలో రెండు జట్ల ఆటగాళ్లు తమ కళాశాల ఒరిజినల్ గుర్తింపు కార్డు, వయసు ధ్రువీకరణకు పదో తరగతి ఒరిజినల్ మెమోను నిర్వాహకులకు తప్పనిసరిగా చూపించాలి. అమ్మాయిలు ఆధార్ కార్డు లేదా పుట్టిన రోజు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని తప్పకుండా తీసుకురావాలి. మ్యాచ్ జరిగే సమయంలో బ్యాటర్లు, వికెట్ కీపర్ తప్పనిసరిగా హెల్మెట్లు, హ్యాండ్ గ్లోవ్స్, వైట్ డ్రెస్, లెగ్ ప్యాడ్లు, అండర్ గార్డ్స్, వైట్ షూ ధరించాలి. అన్ని విషయాల్లో నిర్వాహకులదే తుది నిర్ణయంగా ఉంటుంది.
పురుషుల కోసం ఏం కావాలంటే?
డాక్యుమెంట్-1
కళాశాల లెటర్ హెడ్పై టీమ్ మెంబర్ల పేర్లు, తరగతి రాసి ప్రిన్సిపల్ సంతకం, కళాశాల, ప్రిన్సిపల్ స్టాంప్తో పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-2
ఆటగాళ్ల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు, తరగతి, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలతో పాటు ప్లేయర్ల ఫొటోలు అంటించిన లిస్ట్పై ఫిజికల్ డైరెక్టర్, ప్రిన్సిపల్ సంతకం, కాలేజ్ సీల్, ప్రిన్సిపల్ స్టాంప్తో పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-3
గైడ్లైన్స్తో ఉన్న డిక్లరేషన్ ఫారం చివర ప్రిన్సిపల్ సంతకం, కాలేజ్ సీల్, ప్రిన్సిపల్ స్టాంప్తో పంపాలి.
మహిళల కోసం
డాక్యుమెంట్-1
కళాశాల, అకాడమీ, అసోసియేషన్ లెటర్ హెడ్పై టీమ్ మెంబర్ల పేర్లు, తరగతి రాసి అధ్యక్షుడు, కార్యదర్శి, అకాడమీ చీఫ్ కోచ్ సంతకం, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సీల్, స్టాంప్తో పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-2
ప్లేయర్ల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీ, తరగతి వంటి వివరాలతో పాటు క్రీడాకారిణుల ఫొటోలు అంటించిన లిస్ట్పై అధ్యక్షుడు, కార్యదర్శి, కళాశాల ప్రిన్సిపల్, అకాడమీ చీఫ్ కోచ్ సంతకం, సీల్, స్టాంప్తో పంపాల్సి ఉంటుంది.
డాక్యుమెంట్-3
గైడ్లైన్స్తో ఉన్న డిక్లరేషన్ ఫామ్ చివర డిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, కార్యదర్శి, కళాశాల ప్రిన్సిపల్, అకాడమీ చీఫ్ కోచ్ సంతకం, సీల్, స్టాంప్తో పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-4
గైడ్లైన్స్తో ఉన్న డిక్లరేషన్ ఫామ్ చివర తల్లిదండ్రుల సంతకం, ఫోన్ నంబరుతో పంపాలి.
జట్ల నమోదు ఇలా
క్రికెట్ లీగ్లో పాల్గొనాలన్న ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి జట్టు ఈ కింద పేర్కొన్న డాక్యుమెంట్లను సంబంధిత ఈనాడు కార్యాలయానికి పంపాలి.
వయసు నిబంధన
బాలురలో జూనియర్స్- 18 ఏళ్లలోపు అంటే 2008, ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్లు.
సీనియర్స్- 25 ఏళ్లలోపు అంటే 2001, ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్లు.
అమ్మాయిల క్రికెట్లో క్రీడాకారిణుల కనీస వయసు 16 ఏళ్లుగా ఉంటుంది. గరిష్ఠ వయసు 24 ఏళ్లు అంటే 2002 నుంచి 2010 మధ్య జన్మించిన వారే అర్హులు.
రిజిస్ట్రేషన్ కోసం
రిజిస్ట్రేషన్ కోసం www.eenadu.net వెబ్సైట్ నుంచి దరఖాస్తును డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రిన్సిపల్ సంతకం, రబ్బరు స్టాంప్తో ఈనాడు కార్యాలయంలో ఇవ్వాలి. ఈనాడు కార్యాలయంలో కూడా దరఖాస్తు ఫారాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
దరఖాస్తులకు తుది గడువు డిసెంబరు 5
పంపాల్సిన చిరునామా
ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్, ఈనాడు ఈవెంట్స్, ఈనాడు కాంప్లెక్స్, సోమాజిగూడ, హైదరాబాద్- 500082
వివరాలకు
9063445060, 9154118257 నంబర్లకు ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు సంప్రదించొచ్చు.
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