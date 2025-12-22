ETV Bharat / state

ఇవాళ్టి నుంచే ఈనాడు క్రికెట్‌ కప్‌ - హోరాహోరాగా తలపడనున్న జట్లు

ధనిక్​ భారత్​ ఎడ్యుకేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూషన్స్​ ప్రెజెంట్స్​ చేస్తున్న ఈనాడు స్పోర్ట్స్​ లీగ్​ - 2025 - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పేరున్న టోర్నీగా గుర్తింపు - కళాశాల జట్ల మధ్య హోరాహోరీగా జరగనున్న క్రికెట్​ పోరు

Eenadu Sports League - 2025
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 10:22 AM IST

Eenadu Sports League - 2025 : యువతలోని ప్రతిభను బయటకు తీసి వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు అద్దడంలో రామోజీ గ్రూప్​ సంస్థలు ఎప్పుడూ ముందుంటాయి. ఇలా ఎందరినో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లోని వేదికలపై నిలిపేలా చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని క్రీడాకారుల్లో ఉన్న ఉత్తమ ప్రతిభను గుర్తించడానికి లక్ష్య, ఈనాడు స్పోర్ట్స్​ లీగ్​ వంటి పేర్లతో క్రీడా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా వారిలోని టాలెంట్​ను గుర్తించి వారి జీవితాలను, ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలిచేలా చేస్తున్నారు. ప్రతీ ఏడాది ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈనాడు స్పోర్ట్స్​ లీగ్​ పోటీలను సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. ఈ టోర్నమెంట్​ గిన్నిస్​ బుక్​ వరల్డ్​లో సైతం చోటు దక్కించుకుంది. నితీశ్​కుమార్​రెడ్డి సహా ఎంతో మంది యువ క్రికెటర్లను ఐపీఎల్​ వరకు చేర్చి దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించేలా చేసిన ఘటన ఈనాడు కప్​ సొంతం.

టోర్నీ ఆరంభం నేటి నుంచే : కళాశాల కుర్రాళ్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ధనిక్​ భారత్​ ఎడ్యుకేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూషన్స్​ ప్రెజెంట్స్​ స్పాన్సర్​ షిప్​లో ఈనాడు స్పోర్ట్స్​ లీగ్​ - 2025 క్రికెట్​ టోర్నీని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి పోటీలు ఆరంభం కానున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ రాష్ట్రాల కళాశాలల జట్లు బరిలో దిగే ఈఎస్​ఎల్​ క్రికెట్​ కప్​ ఇవాళ్టి(సోమవారం) నుంచి ఆరంభం కాబోతోంది.

ఈసారి రెండు రాష్ట్రాల నుంచి 1000కి పైగా జట్లు టోర్నీలో బరిలోకి దిగుతుండడం విశేషం. మొదట జిల్లా స్థాయిలో మ్యాచ్​లను నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రాంతీయ స్థాయి టోర్నీ జరగనుంది. ప్రాంతీయ విజేతలు అంతర్​ రాష్ట్ర స్థాయి లీగ్​లలో తలపడతాయి. సీనియర్స్​, జూనియర్స్​ విభాగాల్లో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు గ్రాండ్​ ఫైన్ల్స్​లో పోటీ పడతాయి. అక్కడ విజేతగా గెలిచిన జట్టుకు ట్రోపీని అందిస్తారు. హైదరాబాద్​లో తొలిరోజు 18 జూనియర్​ కళాశాలల జట్ల మధ్య తొమ్మిది మ్యాచ్​లు జరుగుతాయి.

ఉదయం 9కి మ్యాచ్​లు మొదలవుతాయి. ఈ మ్యాచ్​లన్నీ పిర్జాదిగూడ బాబూరావు సాగర్​ గ్రౌండ్స్​లోనే జరుగుతాయి. ఈసారి విజేతలు, రన్నరప్​లకు ట్రోఫీలకు తోడు టోర్నీలో బ్యాటుతో, బంతితో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచే క్రికెటర్లకు బైక్​లు బహుమతులుగా ఇవ్వనున్నారు. సీనియర్స్​, జూనియర్స్​ విభాగాల్లో మ్యాన్​ ఆఫ్​ ది సిరీస్​లుగా నిలిచే ఆటగాళ్లకు చెరో బైక్​ను ఇవ్వనున్నారు.

నేటి మ్యాచ్‌లు :

  • భవన్స్‌ శ్రీ అరబిందో జూనియర్‌ కళాశాల, సైనిక్‌పురి × మహవీర్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, బండ్లగూడ (ఉదయం 9 నుంచి)
  • వెస్లీ బాయ్స్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, సికింద్రాబాద్‌ × చైతన్య జూనియర్‌ కళాశాల, శంకరపల్లి (మధ్యాహ్నం 12 నుంచి)
  • సెయింట్‌ మేరీస్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, మాదాపూర్‌ × శ్రీ ఆదర్శ్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, సికింద్రాబాద్‌ (మధ్యాహ్నం 2 నుంచి)
  • డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేద్కర్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, బాగ్‌లింగంపల్లి × శ్రీ అమృత జూనియర్‌ కళాశాల, వెంగళరావు నగర్‌ (ఉదయం 9 నుంచి)
  • గ్లోబల్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, తార్నాక × ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాల, విద్యానగర్‌ (మధ్యాహ్నం 2 నుంచి)
  • బన్సల్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, హబ్సిగూడ × గౌతమి జూనియర్‌ కళాశాల, జీడిమెట్ల (మధ్యాహ్నం 2 నుంచి)
  • లయోలా అకాడమీ జూనియర్‌ కళాశాల, అల్వాల్‌ × వేద జూనియర్‌ కళాశాల, చంపాపేట (ఉదయం 9 నుంచి)
  • సక్సెస్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, సంతోష్‌ నగర్‌ × సంకల్ప్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, బాలాపూర్‌ (మధ్యాహ్నం 12 నుంచి)
  • సెయింట్‌ మేరీస్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, బషీర్‌బాగ్‌ × శ్రీ ఆదర్శ్‌ జూనియర్‌ కళాశాల, కూకట్‌పల్లి (మధ్యాహ్నం 2 నుంచి)

రామోజీరావు పాత్రికేయ రాజర్షి : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు

