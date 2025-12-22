ఇవాళ్టి నుంచే ఈనాడు క్రికెట్ కప్ - హోరాహోరాగా తలపడనున్న జట్లు
ధనిక్ భారత్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రెజెంట్స్ చేస్తున్న ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ - 2025 - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పేరున్న టోర్నీగా గుర్తింపు - కళాశాల జట్ల మధ్య హోరాహోరీగా జరగనున్న క్రికెట్ పోరు
Published : December 22, 2025 at 10:22 AM IST
Eenadu Sports League - 2025 : యువతలోని ప్రతిభను బయటకు తీసి వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు అద్దడంలో రామోజీ గ్రూప్ సంస్థలు ఎప్పుడూ ముందుంటాయి. ఇలా ఎందరినో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లోని వేదికలపై నిలిపేలా చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని క్రీడాకారుల్లో ఉన్న ఉత్తమ ప్రతిభను గుర్తించడానికి లక్ష్య, ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ వంటి పేర్లతో క్రీడా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా వారిలోని టాలెంట్ను గుర్తించి వారి జీవితాలను, ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలిచేలా చేస్తున్నారు. ప్రతీ ఏడాది ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ పోటీలను సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. ఈ టోర్నమెంట్ గిన్నిస్ బుక్ వరల్డ్లో సైతం చోటు దక్కించుకుంది. నితీశ్కుమార్రెడ్డి సహా ఎంతో మంది యువ క్రికెటర్లను ఐపీఎల్ వరకు చేర్చి దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించేలా చేసిన ఘటన ఈనాడు కప్ సొంతం.
టోర్నీ ఆరంభం నేటి నుంచే : కళాశాల కుర్రాళ్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ధనిక్ భారత్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రెజెంట్స్ స్పాన్సర్ షిప్లో ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ - 2025 క్రికెట్ టోర్నీని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి పోటీలు ఆరంభం కానున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల కళాశాలల జట్లు బరిలో దిగే ఈఎస్ఎల్ క్రికెట్ కప్ ఇవాళ్టి(సోమవారం) నుంచి ఆరంభం కాబోతోంది.
ఈసారి రెండు రాష్ట్రాల నుంచి 1000కి పైగా జట్లు టోర్నీలో బరిలోకి దిగుతుండడం విశేషం. మొదట జిల్లా స్థాయిలో మ్యాచ్లను నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రాంతీయ స్థాయి టోర్నీ జరగనుంది. ప్రాంతీయ విజేతలు అంతర్ రాష్ట్ర స్థాయి లీగ్లలో తలపడతాయి. సీనియర్స్, జూనియర్స్ విభాగాల్లో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు గ్రాండ్ ఫైన్ల్స్లో పోటీ పడతాయి. అక్కడ విజేతగా గెలిచిన జట్టుకు ట్రోపీని అందిస్తారు. హైదరాబాద్లో తొలిరోజు 18 జూనియర్ కళాశాలల జట్ల మధ్య తొమ్మిది మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
ఉదయం 9కి మ్యాచ్లు మొదలవుతాయి. ఈ మ్యాచ్లన్నీ పిర్జాదిగూడ బాబూరావు సాగర్ గ్రౌండ్స్లోనే జరుగుతాయి. ఈసారి విజేతలు, రన్నరప్లకు ట్రోఫీలకు తోడు టోర్నీలో బ్యాటుతో, బంతితో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచే క్రికెటర్లకు బైక్లు బహుమతులుగా ఇవ్వనున్నారు. సీనియర్స్, జూనియర్స్ విభాగాల్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్లుగా నిలిచే ఆటగాళ్లకు చెరో బైక్ను ఇవ్వనున్నారు.
నేటి మ్యాచ్లు :
- భవన్స్ శ్రీ అరబిందో జూనియర్ కళాశాల, సైనిక్పురి × మహవీర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, బండ్లగూడ (ఉదయం 9 నుంచి)
- వెస్లీ బాయ్స్ జూనియర్ కళాశాల, సికింద్రాబాద్ × చైతన్య జూనియర్ కళాశాల, శంకరపల్లి (మధ్యాహ్నం 12 నుంచి)
- సెయింట్ మేరీస్ జూనియర్ కళాశాల, మాదాపూర్ × శ్రీ ఆదర్శ్ జూనియర్ కళాశాల, సికింద్రాబాద్ (మధ్యాహ్నం 2 నుంచి)
- డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ జూనియర్ కళాశాల, బాగ్లింగంపల్లి × శ్రీ అమృత జూనియర్ కళాశాల, వెంగళరావు నగర్ (ఉదయం 9 నుంచి)
- గ్లోబల్ జూనియర్ కళాశాల, తార్నాక × ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, విద్యానగర్ (మధ్యాహ్నం 2 నుంచి)
- బన్సల్ జూనియర్ కళాశాల, హబ్సిగూడ × గౌతమి జూనియర్ కళాశాల, జీడిమెట్ల (మధ్యాహ్నం 2 నుంచి)
- లయోలా అకాడమీ జూనియర్ కళాశాల, అల్వాల్ × వేద జూనియర్ కళాశాల, చంపాపేట (ఉదయం 9 నుంచి)
- సక్సెస్ జూనియర్ కళాశాల, సంతోష్ నగర్ × సంకల్ప్ జూనియర్ కళాశాల, బాలాపూర్ (మధ్యాహ్నం 12 నుంచి)
- సెయింట్ మేరీస్ జూనియర్ కళాశాల, బషీర్బాగ్ × శ్రీ ఆదర్శ్ జూనియర్ కళాశాల, కూకట్పల్లి (మధ్యాహ్నం 2 నుంచి)
రామోజీరావు పాత్రికేయ రాజర్షి : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు