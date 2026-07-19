ఆర్థిక ప్రణాళికతోనే "సిరి" సంపదలు - మదుపర్ల సందేహాలు నివృత్తి
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడి అవకాశాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్లపై అవగాహన సదస్సు - మ్యూచువల్ ఫండ్స్పై అనుమానాలను నివృత్తి చేసుకున్న నగరవాసులు - ఈనాడు సిరి మదుపరుల అవగాహన సదస్సుకు విశేష స్పందన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 11:28 AM IST
Eenadu Siri Investors Club Seminar : తిరుపతిలో జరిగిన సిరి మదుపరుల అవగాహన సదస్సుకు విశేష స్పందన లభించింది. నగరంలోని ఓ హోటల్లో ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్ క్లబ్, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంయుక్తంగా సదస్సు నిర్వహించాయి. ఈ కార్యక్రమానికి నగరవాసులు భారీగా తరలివచ్చారు.
ఈ సదస్సుకు హాజరైన ఆర్థిక నిపుణులు ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడి అవకాశాలు, క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడం, మ్యూచువల్ ఫండ్ల సాయంతో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం సాధించడంపై నగరవాసులకు అవగాహన కల్పించారు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్థిక ప్రణాళికలను ఏ విధంగా రచించుకోవాలనే దానిపై పలు సూచనలు చేశారు. పెట్టుబడి అవకాశాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్పై తమకున్న పలు అనుమానాలను నగరవాసులు ఈ సదస్సు ద్వారా నివృత్తి చేసుకున్నారు.
మదుపర్ల సందేశాలు నివృత్తి: ఏఎంఎఫ్ఐ సర్టిఫైడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు శ్రీకాంత్రెడ్డి, సురేష్ రాయల్తో రాజేంద్ర ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పెట్టుబడులు మధ్యలో ఉపసంహరించుకోవడం వల్ల కాంపౌండింగ్ వెసులుబాటు లేకుండా పోతుందని, తద్వారా నష్టపోతున్న విధానాన్ని వివరించారు. సెబీ పర్యవేక్షణలోని పెట్టుబడుల భద్రత, అసెట్ అలకేషన్ తదితర అంశాల గురించి విశ్లేషిస్తూ పలువురు మదుపర్ల సందేహాలను నివృత్తి చేశారు.
68 శాతం పెరుగుదల: తిరుపతిలో ప్రతినెలా మదుపర్లు రూ.55 కోట్లు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడిగా పెడుతున్నారని ఆదిత్యబిర్లా సన్లైఫ్ ఏఎంసీ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెవలప్మెంట్ హెడ్ సిద్ధార్థ దమానీ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడి నుంచి రూ.7,050 కోట్ల పెట్టుబడులు వివిధ ఫండ్లలో కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో తిరుపతి 5వ స్థానంలో ఉందన్నారు. గతేడాది కంటే 68 శాతం పెట్టుబడుల వాటా పెరిగినట్లు ఆయన ప్రకటించారు. దేశీయ మార్కెట్ పురోగమిస్తున్నందున మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు స్థిరంగా వృద్ధి చెందుతాయని చెప్పారు.
“వివిధ వయసుల వారు ఆర్థికంగా స్థిరపడటానికి ఏయే పద్ధతుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనే అంశంపై సదస్సులో కూలంకషంగా చర్చించాం. లాంగ్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్ లక్ష్యాలను ఎలా నిర్దేశించుకోవాలి? వాటి సాధనకు మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయనే విషయాలపై తిరుపతి వాసులకు పూర్తి అవగాహన కల్పించాం. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానికుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభించింది. పెద్ద సంఖ్యలో హాజరైన వారికి ఉన్న ఆర్థికపరమైన సందేహాలను అడిగి నివృత్తి చేసుకున్నారు” - సురేష్ రాయల్, మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్
15 ఏళ్ల కిందట ఓ సినిమాని రూ.20 టిక్కెట్తో బాల్కనీలో కూర్చొని చూసేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు అదే సినిమా మళ్లీ విడుదలైతే రూ.300 పెట్టి చూడాల్సి వస్తోందని ఆదిత్య బిర్లా సన్లైఫ్ ఏఎంసీ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెవలప్మెంట్ జోనల్ మేనేజర్ రాజేంద్ర అన్నారు. డబ్బుకు కొనుగోలుశక్తి తగ్గిపోయినందున ఎక్కువ డబ్బుపెట్టి సేవలు పొందాల్సి వస్తోందన్నారు. మన కొనుగోలుశక్తి పెంచుకోవడానికి పెట్టుబడులే శరణ్యమని తెలిపారు. మన డబ్బు మన కోసం పనిచేస్తేనే ఎదుగుదల సాధ్యమని మదుపర్లకు వివరించారు. 20 ఏళ్లలో అవసరాలు, ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకుని క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలం పెట్టినప్పుడే లక్ష్యాన్ని అందుకోగలమని రాజేంద్ర వివరించారు.
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