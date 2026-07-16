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భవిష్యత్తుకు బంగారు బాట - ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్‌ క్లబ్‌ సదస్సు

ప్రస్తుత ఆర్థిక ప్రపంచంలో కేవలం కష్టపడి సంపాదించడమే కాదు - దాన్ని పెట్టుబడి పెట్టే కళగా మార్చుకునే అవకాశం - శనివారం హైదరాబాద్​లో ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్​​ క్లబ్​ సదస్సు

EENADU SIRI INVERSTERS CLUB
EENADU SIRI INVERSTERS CLUB (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 2:34 PM IST

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Eenadu Siri Investors Club Seminar : మీ సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారా? పిల్లల ఉన్నత చదువులకు మంచి భరోసా కావాలా? విశ్రాంత జీవితాన్ని ఎటువంటి ఆర్థిక చింత లేకుండా జీవించాలా? మారుతున్న ప్రస్తుత ఆర్థిక ప్రపంచంలో కేవలం కష్టపడి సంపాదిస్తేనే సరిపోదు. ఆ సంపాదనను సరైన విధంగా మంచి పద్దతుల్లో పెట్టుబడి పెట్టే కళను కూడా అందిపుచ్చుకోవాలి.

సంపదను ఎలా వృద్ధి చేయాలి : మార్కెట్‌ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకొని, మ్యూచువల్‌ ఫండ్లలో క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా సంపదను ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛను ఎలా పొందాలో నిపుణుల ద్వారా తెలుసుకునేందుకు ఇదే సరైన అవకాశం. మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు పరిచే లక్ష్యంతో ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్‌ క్లబ్‌, మిరాయి అసెట్, ఎంఎఫ్​ మంత్ర సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న సదస్సుకు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తోంది.

ఈ సదస్సులో :-

  • ప్రస్తుత మార్కెట్‌ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడి అవకాశాలు
  • క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడం ఎలా?
  • మ్యూచువల్‌ ఫండ్ల సాయంతో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం సాధించడంపై ఎక్స్​పర్ట్​ చర్చలు ఉంటాయి. మీ సందేహాలనూ పూర్తిగా నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.

సదస్సు వివరాలు:

  • తేదీ : 18 జులై 2026, శనివారం
  • సమయం : సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి
  • వేదిక : హోటల్ కినారా గ్రాండ్, విష్ణు థియేటర్ పక్కన వనస్థలిపురం

మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేస్తున్నారా? : ప్రస్తుత రోజుల్లో మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​లో పెట్టుబడి పెడుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకి పెరుగుతోంది. ఈ మధ్య చాలా మంది సిప్​(సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ప్లాన్)లో చేరేందుకు ఆసక్తి​ చూపిస్తున్నారు. ఇలా సిప్​ స్టార్ట్​ చేసిన వెంటనే అలా మార్కెట్​ నష్టాల్లోకి వెళ్తుంది. అయితే ఈ పరిస్థితి చూసి నష్టపోయామని భయపడొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలా యూనిట్లను అమ్మనంత వరకూ అది కేవలం కాగితం మీద నష్టం మాత్రమే అని పేర్కొంటున్నారు. మార్కెట్​ దిద్దుబాటు అనేది ఒక బంతి లాంటిదని ఎంత గట్టిగా కిందకు కొడితే అంతే వేగంగా పైకి వస్తుందని అంటున్నారు. ఈ విషయంపై ఆందోళన వద్దని, ఇక మార్కెట్‌ మళ్లీ లాభాల్లో ఉంటే ఈ తక్కువ ధరకు కొన్న యూనిట్లే ఎక్కువ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. అందుకే, మార్కెట్‌ పడుతున్నప్పుడు సిప్​ను ఆపడం అంటే, ప్రాఫిట్​ను చేజేతులా వదులుకోవడమే అని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

మీ సంపాదన, సంపదను సృష్టించాలంటే - ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్​ క్లబ్ సదస్సులో పాల్గొనాల్సిందే!

TAGGED:

EENADU SIRI INVERSTERS CLUB
SIRI INVESTORS CLUB
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MF MANTRA FINANCIAL SERVICES
EENADU SIRI INVERSTERS CLUB

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