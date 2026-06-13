మీ సంపాదన, సంపదను సృష్టించాలంటే - ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్ క్లబ్ సదస్సులో పాల్గొనాల్సిందే!
ప్రస్తుత ఆర్థిక ప్రపంచంలో కేవలం కష్టపడి సంపాదించడమే కాదు - దాన్ని పెట్టుబడి పెట్టే కళగా మార్చుకోవాలంటే? - ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్ క్లబ్ నిర్వహిస్తున్న సదస్సుకు మా సాదర ఆహ్వానం!
Published : June 13, 2026 at 1:50 PM IST
Eenadu Siri Investors Club Seminar : సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ పిల్లల ఉన్నత చదువులకు భరోసా కావాలా? విశ్రాంత జీవితాన్ని ఆర్థిక చింత లేకుండా జీవించాలా? మారుతున్న ప్రస్తుత ఆర్థిక ప్రపంచంలో కేవలం కష్టపడి సంపాదించడం మాత్రమే సరిపోదు. ఆ సంపాదనను సరైన విధంగా పెట్టుబడి పెట్టే కళను అందిపుచ్చుకోవాలి. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకొని, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా సంపదను ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛను ఎలా పొందాలో నిపుణుల ద్వారా తెలుసుకునేందుకు ఇదే సరైన సమయం. మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు పరిచే లక్ష్యంతో 'ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్ క్లబ్, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్' మ్యూచువల్ ఫండ్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న సదస్సుకు మా సాదర ఆహ్వానం.
ఈ అంశాలపై సదస్సు :
- ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడి అవకాశాలు
- క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడం ఎలా?
- మ్యూచువల్ ఫండ్ల సాయంతో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం సాధించడంపై నిపుణుల చర్చలు ఉంటాయి.
- మీ సందేహాలనూ నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
సదస్సు వివరాలు ఇలా :
తేదీ : 13 జూన్ 2026, శనివారం
సమయం : సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ప్రారంభం
వేదిక : హోటల్ వైష్ణవి గ్రాండ్, కేపీహెచ్బీ కాలనీ, కూకట్పల్లి, హైదరాబాద్-500072
- ఫ్రీ ఎంట్రీ
అప్పులు లేవంటే.. అంతా బాగున్నట్టేనా?