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మీ సంపాదన, సంపదను సృష్టించాలంటే - ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్​ క్లబ్ సదస్సులో పాల్గొనాల్సిందే!

ప్రస్తుత ఆర్థిక ప్రపంచంలో కేవలం కష్టపడి సంపాదించడమే కాదు - దాన్ని పెట్టుబడి పెట్టే కళగా మార్చుకోవాలంటే? - ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్​​ క్లబ్​ నిర్వహిస్తున్న సదస్సుకు మా సాదర ఆహ్వానం!

Eenadu Siri Investors Club Seminar
Eenadu Siri Investors Club Seminar (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 1:50 PM IST

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Eenadu Siri Investors Club Seminar : సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ పిల్లల ఉన్నత చదువులకు భరోసా కావాలా? విశ్రాంత జీవితాన్ని ఆర్థిక చింత లేకుండా జీవించాలా? మారుతున్న ప్రస్తుత ఆర్థిక ప్రపంచంలో కేవలం కష్టపడి సంపాదించడం మాత్రమే సరిపోదు. ఆ సంపాదనను సరైన విధంగా పెట్టుబడి పెట్టే కళను అందిపుచ్చుకోవాలి. మార్కెట్​ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకొని, మ్యూచువల్​ ఫండ్లలో క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా సంపదను ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛను ఎలా పొందాలో నిపుణుల ద్వారా తెలుసుకునేందుకు ఇదే సరైన సమయం. మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు పరిచే లక్ష్యంతో 'ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్​ క్లబ్​, ఆదిత్య బిర్లా సన్​ లైఫ్'​ మ్యూచువల్​ ఫండ్​ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న సదస్సుకు మా సాదర ఆహ్వానం.

ఈ అంశాలపై సదస్సు :

  • ప్రస్తుత మార్కెట్​ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడి అవకాశాలు
  • క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడం ఎలా?
  • మ్యూచువల్​ ఫండ్ల సాయంతో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం సాధించడంపై నిపుణుల చర్చలు ఉంటాయి.
  • మీ సందేహాలనూ నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.

సదస్సు వివరాలు ఇలా :

తేదీ : 13 జూన్​ 2026, శనివారం

సమయం : సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ప్రారంభం

వేదిక : హోటల్​ వైష్ణవి గ్రాండ్​, కేపీహెచ్​బీ కాలనీ, కూకట్​పల్లి, హైదరాబాద్​-500072

  • ఫ్రీ ఎంట్రీ

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