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సంపదను ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలి? - 18న తిరుపతిలో ఆర్థిక నిపుణులతో సదస్సు

మార్కెట్‌ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకొని, మ్యూచువల్‌ ఫండ్లలో క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా సంపదను ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలి - ఆర్థిక స్వేచ్ఛను ఎలా పొందాలి - సదస్సులో నిపుణుల సలహాలు - ప్రవేశం ఉచితం

Eenadu Siri Investor Club And Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Event at Tirupati
Eenadu Siri Investor Club And Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Event at Tirupati (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:04 PM IST

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Eenadu Siri Investor Club And Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Event at Tirupati: సొంతిళ్లు ప్రతి ఒక్కరి కల. కానీ అది నెరవేరాలంటే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఎంతో ముఖ్యం. అంతేకాకుండా పిల్లల విద్య, తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం ఇలా ఎన్నో అవసరాలకు డబ్బే మూలం. అలాగని కేవలం సంపాదిస్తే సరిపోతుందా? అంటే అస్సలు కాదంటారు ఆర్థిక నిపుణులు. మరేం చెయ్యాలంటారా? ఖష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు వినియోగం, పెట్టుబడి సహా మరెన్నో మెలుకువలు తెలిసుండాలి. మరి అదెలా తెలుసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారా. ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా కొంత అమూల్యమైన సమయాన్ని సదస్సు​ వినడానికి వెచ్చిస్తే మీకు ఆర్థిక క్రమశిక్షణపై పట్టు వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆ సదస్సు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

పెట్టుబడి పెట్టే కళ: సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? పిల్లల ఉన్నత చదువులకు భరోసా కావాలా? విశ్రాంత జీవితాన్ని ఆర్థిక చింత లేకుండా జీవించాలా? మారుతున్న ప్రస్తుత ఆర్థిక ప్రపంచంలో కేవలం కష్టపడి సంపాదించడం మాత్రమే సరిపోదు. ఆ సంపాదనను సరైన విధంగా పెట్టుబడి పెట్టే కళను అందిపుచ్చుకోవాలి. మార్కెట్‌ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకొని, మ్యూచువల్‌ ఫండ్లలో క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా సంపదను ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛను ఎలా పొందాలో నిపుణుల ద్వారా తెలుసుకునేందుకు ఇదే సరైన సమయం. మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు పరిచే లక్ష్యంతో ‘ఈనాడు సిరి ఇన్వెస్టర్స్‌ క్లబ్‌’, ‘ఆదిత్య బిర్లా సన్‌ లైఫ్‌ మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌’ సంయుక్తంగా సదస్సు నిర్వహిస్తోంది. ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ప్రవేశం ఉచితమని వెల్లడించారు.

ఈ సదస్సులో అవగాహన కల్పించే అంశాలు :

  • ప్రస్తుత మార్కెట్‌ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడి అవకాశాలు
  • క్రమానుగత పెట్టుబడుల ద్వారా ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడం ఎలా?
  • మ్యూచువల్‌ ఫండ్ల సాయంతో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం సాధించడంపై నిపుణుల చర్చలు ఉంటాయి. మీ సందేహాలనూ నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.

సదస్సు వివరాలు :

తేదీ: 18 జులై 2026, శనివారం

సమయం: సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి

వేదిక: హోటల్‌ ఉదయీ ఇంటర్నేషనల్, సుబ్బలక్ష్మి సర్కిల్‌ దగ్గర, ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌ ఎదురుగా, తిరుపతి - 517501

ప్రవేశం ఉచితం. లొకేషన్‌ కోసం క్లిక్‌ చేయండి

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EENADU SIRI EVENT AT TIRUPATI
MUTUAL FUND EVENT AT TIRUPATI
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