పుట్టుకతోనే లోపం, అయినా నిలిచారు - బంగారు, రజతాలను గెలిచారు

పారా క్రీడల్లో సత్తా చాటిన మంత్రా లోకేష్‌, బానొత్‌ అకీరానందన్‌ - అంతర్జాతీయస్థాయి క్రీడా పోటీల్లో పతకాలు సాధించిన యువకులు - ఈనాడు లక్ష్య సాయంతో విజయం వైపు అడుగులు

EENADU Lakshya Para Athletes
మంత్రా లోకేష్‌ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Eenadu Lakshya Para Athletes : ఆ ఇద్దరి అబ్బాయిలకు పుట్టుకతోనే అవయవ లోపం. ఒకరికి కాలు, మరొకరికి కాలూచేయి పూర్తిగా పని చేయని పరిస్థితి. అన్నింటికీ ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన సందర్భాలు. వారిని చూసి తల్లిదండ్రుల మనసు మోయలేని బరువుతో తల్లడిల్లిపోయేది. అయినా వారు భవిష్యత్తు గురించి భయపడలేదు. పిల్లలకు కొండంత అండగా నిలిచారు. ఈనాడు లక్ష్య సాయం తోడవ్వడంతో యువకులకు కొండంత బలం దొరికినట్లయింది. అంతే ఆకాశమే హద్దుగా అన్నట్లు ఎదిగారు. అంతర్జాతీయస్థాయి క్రీడాపోటీల్లో గొప్ప పతకాలు సాధించారు. ఇటీవల దుబాయ్‌లో జరిగిన యూత్‌ ఆసియా పారా క్రీడల్లో మంత్రా లోకేష్‌ హైజంప్‌లో సిల్వర్, బానొత్‌ అకీరానందన్‌ 200 మీటర్ల పరుగులో బంగారు పతకాన్ని సాధించి తమ సత్తా చాటారు.

ఎంతో కుంగిపోయాను : అకీరా నందన్‌ది వరంగల్‌ జిల్లా నర్సంపేట మండలంలోని రాజీపేట. నాన్న మోహన్‌ హైదరాబాద్‌లో ఆర్టీసీ బస్సు కండక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అకీరానందన్‌కు పుట్టుకతోనే కుడిచేయి, ఎడమకాలికి పోలియో వ్యాధి వచ్చింది. ఎడమ కాలు ఉండాల్సిన బరువు కన్నా కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. ఐదోతరగతి చదువుతున్న సమయంలో ఆటలంటే బాగా ఇష్టం ఏర్పడింది. 2019లో అసోంలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో కూడా పాల్గొన్నాడు.

తర్వాత పాల్గొన్న మూడు జాతీయస్థాయి పోటీల్లోనూ ఎలాంటి పతకాలు సాధించకపోవడంతో నిరాశకు గురయ్యాడు. ఆటలు ఆపేద్దామని తనకు సరిపోవని కోపంతో భావించాడు. కానీ తల్లిదండ్రులు మళ్లీ ప్రయత్నించమని మంచి సలహా ఇచ్చారు. తర్వాత నెమ్మదిగా జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటూ మెడల్స్ గెలవడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ సమయంలోనే లక్ష్య అవకాశం వచ్చింది. దీంతో 2024లో బెంగళూరులో జరిగిన నేషనల్ లెవల్ పారా గేమ్స్‌లో 1500, 400 మీటర్ల రన్నింగ్‌ పోటీల్లో బంగారు పతకాలు పొందాడు.

2025 మొరాకోలో జరిగిన పారా గ్రాండ్‌ ప్రిక్స్‌ పోటీల్లో 400, 200 విభాగాల్లో గోల్డ్, బ్రాంజ్ పతకాలు గెలిచాడు. అనంతరం బెంగళూరులో జరిగిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో 400 మీటర్ల రన్నింగ్‌లో గోల్డ్ మెడల్​ను సొంతం చేసుకున్నాడు. గుహవటిలో జరిగిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో 200, 400 మీటర్ల రన్నింగ్‌ పోటీల్లో బంగారు పతకాలు గెలిచాడు. తాజాగా దుబాయ్‌లో జరిగిన యూత్‌ ఆసియా పారా గేమ్స్‌లో 200 మీటర్లలో గోల్డ్ మెడల్​ను కొల్లగొట్టాడు. ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగువేస్తే ఎంతటి ఇబ్బందులు ఉన్నా అధిగమించవచ్చని తన గెలుపే ఇప్పుడు రుజువు చేస్తోంది.

అదే మలుపు : శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలంలోని రెంటికోట గ్రామంలో లోకేష్‌ ఉంటున్నాడు. ప్రస్తుతం డిగ్రీ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. నాన్న కామన్న తాపీమేస్త్రి, అమ్మ జయలక్ష్మి కూలి పనులకు వెళ్తూ ఇంటిని నెట్టుకెళ్తున్నారు. లోకేష్‌కు పుట్టుకతోనే ఒక కాలు లేదు. దాంతో చుట్టూ ఉన్నవారి నుంచి చిన్నచూపులు తప్పలేదు. కానీ వాటిని ఏ మాత్రం లెక్క చేయకుండా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో పాఠశాల దశలోనే క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొనడం ప్రారంభించాడు. 2023లో జిల్లాస్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో ఆడుతున్న సమయంలో ట్రైనర్ తనలోని ప్రతిభను గుర్తించారు. పారా గేమ్స్‌లో పాల్గొనే విధంగా ప్రోత్సహించారు. అప్పుడే లక్ష్య సహకారం చాలా చేయూతను అందించింది.

ఆరునెలలపాటు పారా క్రీడల గురించి తెలుసుకుని లోకేష్ సాధన ప్రారంభించాడు. 2024 జనవరిలో గుజరాత్‌లో జరిగిన జూనియర్‌ నేషనల్‌ కాంపిటిషన్స్‌లో పాల్గొని హైజంప్‌లో సిల్వర్ మెడల్ సాధించాడు. అనంతరం ప్రాక్టీస్‌ హైదరాబాద్‌కు వచ్చింది. అదే ఏడాది జూన్‌లో బెంగళూరులో జరిగిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో హైజంప్‌లో రజతం, డిసెంబర్‌లో థాయ్‌లాండ్‌లో జరిగిన పారా గేమ్స్‌లో హైజంప్‌లో బంగారం, లాంగ్‌ జంప్‌లో రజతం, 2025లో సీనియర్స్‌ విభాగంలో దుబాయ్‌లో జరిగిన గ్రాండ్‌ ప్రిక్స్‌లో హైజంప్‌లో రజతం గెలుస్తూ తన పరంపరను కొనసాగించాడు. మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన జూనియర్‌ జాతీయస్థాయి పోటీల్లోనూ, ఆపైన డిసెంబర్‌లో దుబాయ్‌లో జరిగిన యూత్‌ ఆసియా పారాక్రీడల్లోనూ సిల్వర్ మెడల్స్ సాధించాడు. మరింతగా పోటీల్లో రాణించడమే తన లక్ష్యమని తెలిపాడు లోకేష్.

