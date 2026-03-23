సామాన్యుడి నుంచి - అసాధారణమైన శక్తిగా ఎదిగే అద్భుత అవకాశం : ప్రశ్నించే గొంతుకలకు 'ఈనాడు' ఆహ్వానం
ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - మార్చి 25 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ - వచ్చే నెల 5న ప్రవేశ పరీక్ష - నెలకు రూ. 15,000 నుంచి 16,000 వరకు స్టైపెండ్
Published : March 23, 2026 at 2:11 PM IST
Eenadu Journalism School Notification 2026 : సమాజంలో మార్పు కోరుకునే ప్రతి హృదయంలో ఒక ఆశ ఉంటుంది. ఆ ఆశకు అక్షర రూపం ఇచ్చి, ప్రజా సమస్యలకు గొంతుకగా మారి, వ్యవస్థలను ప్రశ్నించే ధైర్యమే జర్నలిజం. ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా కెరీర్ను మొదలుపెట్టి, అసాధారణమైన సామాజిక శక్తిగా ఎదిగే అద్భుత అవకాశం ఈ రంగం సొంతం. జర్నలిజం ప్రత్యేకతలను, అందులోని అవకాశాలను విశ్లేషించే ప్రత్యేక కథనం మీ కోసం.
జర్నలిజం అంటే ప్రజా సేవ : జర్నలిజం అనేది కేవలం వార్తలు సేకరించడం, ప్రచురించడం మాత్రమే కాదు. అది సమాజానికి దారి చూపించే బాధ్యతాయుతమైన వృత్తి కూడా. వాస్తవాన్ని చెప్పడమే నిజమైన జర్నలిజం. మీడియా ప్రజాస్వామ్యానికి కాపలా కుక్క లాంటిది. అందుకే పత్రికా వ్యవస్థను ప్రజాస్వామ్య సౌధానికి నాలుగో మూల స్తంభంగా అభివర్ణించారు. ప్రశ్నించడం ఆగిపోయిన చోటే ప్రజాస్వామ్యం బలహీనం అవుతుంది. మహాత్మ గాంధీజీ అన్నట్లు జర్నలిజం అంటే ప్రజా సేవ. ఆయన స్వయంగా గొప్ప పాత్రికేయుడు కూడా. తన జీవితకాలంలో ఇండియన్ ఒపీనియన్, నవజీవన్, యంగ్ ఇండియా, హరిజన్ లాంటి పత్రికల ద్వారా స్వాతంత్య్ర కాంక్షను రగిలించారు.
వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టే పాత్రికేయుడు : ఆయనే కాదు దేశ స్వాతంత్య్ర సంగ్రామ సమయంలో ఎంతో మంది యోధులు జర్నలిజాన్ని ఒక పోరాట వేదికగా ఎంచుకున్నారు. 'పత్రికా స్వేచ్ఛ ప్రజాస్వామ్యానికి రక్షణ కవచం వంటిది. అది లేనిచోట స్వేచ్ఛా వాయువులు వీచవు' అని డా.బీఆర్.అంబేడ్కర్ చెప్పారు. సరిహద్దుల్లోని సైనికుడు దేశాన్ని ఎలా కాపాడతాడో, సమాజంలోని అన్యాయాలను ఎండగడుతూ వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టే పాత్రికేయుడు సమాజానికి అలా రక్షణగా ఉంటాడు. సత్యాన్ని వెలికితీయడం, ప్రజల సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకురావడం, పాలనను ప్రశ్నించడం ఇవన్నీ జర్నలిజం ప్రధాన లక్ష్యాలు.
అసాధారణ శక్తికి చిరునామా :
- కష్టాల్లో ఉన్న నిరుపేదలకు చిరు సహాయం చేయలేని వ్యక్తి, తన వార్తల ద్వారా రూ.కోట్ల సాయం అందేలా చేస్తాడు.
- ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా చేయలేని పనులను, జర్నలిస్టుగా మారినప్పుడు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.
- మండల కార్యాలయంలో లంచాన్ని అరికట్టలేని వ్యక్తి, రూ.కోట్ల ప్రజా ధనాన్ని కాపాడగలిగే శక్తిగా మారతాడు.
- జాబ్ పొందలేని ఒక వ్యక్తి, పెద్ద పరిశ్రమ స్థాపనకు మార్గం వేస్తాడు.
- ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చి, అత్యున్నత న్యాయస్థానాలు సైతం సుమోటోగా స్పందించేలా చేసే శక్తి జర్నలిస్టులకు ఉంటుంది.
- తనకు ఉన్న 2 ఎకరాల పొలానికి సాగునీరు తెచ్చుకోలేని వ్యక్తి, ఒక జర్నలిస్టుగా కలం పడితే తన కథనాలతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని కదిలించగలడు. లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే నిర్ణయానికి కారణం అవుతాడు.
పరిధి, ప్రభావం విస్తృతం :
ప్రస్తుత ప్రపంచంలో జర్నలిజం పరిధి విస్తృతం అయింది. ఇందులో 4 ముఖ్య విభాగాలు ఉన్నాయి.
డిజిటల్ : సోషల్ మీడియా, వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్. వైవిధ్యం, వేగం దీని ప్రత్యేకత.
టీవీ : దృశ్య మాధ్యమం. ప్రత్యక్ష ప్రసారాల ద్వారా క్షణక్షణానికి సమాచారాన్ని చేరవేస్తుంది.
ప్రింట్ : మ్యాగజైన్లు, దిన పత్రికలు. అక్షరానికి ఆయుష్షును ఇచ్చే రంగం.
రేడియో : మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా సమాచారాన్ని శబ్ద రూపంలో చేరవేసే శక్తిమంతమైంది.
ప్రతి విభాగం తన ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది. ఒక వార్త ఒకేసారి మొబైల్లో, టీవీలో, పత్రికలో, రేడియోలో వినిపించే ఈ కాలంలో జర్నలిస్ట్కు అవకాశాలు మరింత విస్తరించాయి.
అవకాశాల గని - ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ : నవతరం యువతీ యువకులకు ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ ఒక అద్భుతమైన వేదిక. ఇక్కడ చదువుకున్న వారు వివిధ మాధ్యమాల్లో ప్రతిభావంతులుగా రాణిస్తున్నారు. నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంటే చాలు, మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దే బాధ్యత ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ తీసుకుంటుంది. ఈటీవీ భారత్, డిజిటల్, టీవీ విభాగాల్లో ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ జూన్ నెలలో కొత్త కోర్సులను ప్రారంభిస్తోంది.
మార్చి ఒకటిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. దరఖాస్తుకు ఈ నెల 25 చివరి తేదీ. ఏప్రిల్ 5న ప్రవేశ పరీక్ష ఉంటుంది. ఈసారి విద్యార్హతలు, వయో పరిమితుల్లో కూడా మార్పులు చేశారు. ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న వారికి రామోజీ గ్రూపు సంస్థలు అయిన ఈటీవీ భారత్, ఈనాడు డిజిటల్, ఈటీవీలలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. దరఖాస్తు చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
స్టైపెండ్ : ప్రవేశం పొందిన విద్యార్థులు మొదటి రోజు నుంచే స్వతంత్రంగా ఉండేలా నెలకు రూ.15,000 నుంచి 16,000 వరకు స్టైపెండ్ ఇస్తారు.
విద్యార్హతలు : గతంలో డిగ్రీ తప్పనిసరి విద్యార్హతగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఇంటర్ పాస్ అయిన వారు కూడా ప్రవేశ పరీక్ష రాసే అవకాశం ఇచ్చారు.
వయసు : 20 సంవత్సరాలకు తగ్గకుండా, 30 సంవత్సరాలకు మించకుండా ఉండాలి. కాలక్షేపం కోసం వచ్చే వారిని పరిహరించడానికి సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ నిబంధన ఉంది. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్లో చేరాలని అనుకున్న విద్యార్థులు విధిగా సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
శిక్షణ విధానం - నైపుణ్యాలకు పదును :
ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్లో ట్రైనింగ్ పూర్తి ఆచరణాత్మకంగా ఉంటుంది. సంవత్సర కోర్సులో 6 నెలలు తరగతి గదిలో, 6 నెలలు క్షేత్ర స్థాయిలో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఆధునిక పద్ధతుల్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. బోధన మాత్రమే కాదు, ప్రాక్టికల్ అనుభవంతో మిమ్మల్ని పూర్తి స్థాయి జర్నలిస్ట్గా తయారు చేస్తారు.
