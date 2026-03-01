ఈనాడు జర్నలిజం స్కూలు నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తు చేసుకోండి
ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - కొత్తతరం పాత్రికేయులను తీర్చిదిద్దటమే లక్ష్యంగా అడుగులు - మార్చి 25 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ - ఏప్రిల్ 5న ప్రవేశ పరీక్ష
Published : March 1, 2026 at 9:39 AM IST
Eenadu Journalism School Notification 2026 : అక్షరానికి సామాజిక ప్రయోజనం కలిగించే జర్నలిస్టు వృత్తిలో చేరాలనుకుంటున్నారా? సమాజాభివృద్ధి పట్ల ఆకాంక్ష, భాష మీద మంచి పట్టు మీకు ఉంటే, ఈ సమాచారం కచ్చితంగా మీ కోసమే. కొత్త తరం పాత్రికేయుల్ని తీర్చిదిద్దటం కోసం మల్టీమీడియా, టెలివిజన్, మొబైల్ జర్నలిజం విభాగాల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి దరఖాస్తుల్ని కోరుతున్నాం.
ఎంపిక : మొదట వివిధ అంశాలపై రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అందులో తెలుగు, ఇంగ్లిషు భాషల్లో ప్రావీణ్యాన్నీ, ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అనువాద సామర్థ్యాన్నీ, వర్తమాన వ్యవహారాల్లో పరిజ్ఞానాన్నీ పరీక్షించే లఘు, వ్యాసరూప ప్రశ్నలు ఇస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ఈనాడు ప్రింటింగ్ కేంద్రాల్లోనూ ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయి. వీటిలో ఉత్తీర్ణులైన వారికి గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థ నియమ నిబంధనలకు లోబడి అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
శిక్షణ, భృతి : ఈనాడు జర్నలిజం స్కూలులో ఏడాది కాలం పాటు అనుభవజ్ఞులతో శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మొదటి ఆరు నెలలు రూ. 15,000, తరువాతి ఆరు నెలలు రూ 16,000 చొప్పున నెలవారీ భృతి కూడా చెల్లిస్తారు.
ఉద్యోగంలో : ఈజేఎస్లో కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ట్రెయినీలుగా గొప్ప అవకాశం లభిస్తుంది. సంస్థ నియమ, నిబంధనల ప్రకారం జీతభత్యాలను ఇస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం ఇలా చేయాలి : ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు రుసుము రూ. 200 ఆన్లైన్లోనే చెల్లించాలి. దరఖాస్తు ధ్రువీకరణ జిరాక్స్ను అభ్యర్థులు తమ వద్ద కచ్చితంగా ఉంచుకోవాలి.
ఒప్పంద పత్రం : ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్లో చేరిన అభ్యర్థులు ఏడాది తదనంతర శిక్షణతో కలిపి రామోజీ గ్రూపు సంస్థల్లో 3 సంవత్సరాలు విధిగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు కోర్సు ప్రారంభంలోనే ఒప్పంద పత్రాన్ని యాజమాన్యానికి సమర్పించాలి.
అర్హతలు ఇవే
- తేట తెలుగులో రాయగల మంచి నేర్పు
- ఇంగ్లీష్పై అవగాహన
- లోకజ్ఞానం, కరెంటు అఫైర్స్పై పట్టు
- ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడాలన్న కోరిక
- మీడియా రంగం స్థిరపడాలనే బలమైన ఆకాంక్ష
- 01.06.2026 నాటికి 20 నుంచి 30 మధ్య వయసుండాలి
ముఖ్య తేదీలు
- నోటిఫికేషన్ : 01.03.2026
- ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల సమర్పణకు గడువు: 25.03.2026
- ప్రవేశ పరీక్ష: 05.04.2026
- కోర్సు ప్రారంభం: 01.06.2026