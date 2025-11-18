ETV Bharat / state

'అమరావతిలో మా సొంత క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ పెడతాం'

అప్లికేషన్స్, అల్గారిథమ్స్‌ రూపొందిస్తాం - క్వాంటమ్‌ సప్లై చైన్‌కి విడిభాగాలు తయారుచేస్తాం - ‘ఈనాడు’, 'ఈటీవీ భారత్​' ముఖాముఖిలో పాస్కల్‌ కంపెనీ ఆసియా-పసిఫిక్‌ సీఈఓ రాబర్టో మావ్రో

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 8:25 AM IST

Roberto Mavro CEO of Pascal Company Asia Pacific said install Quantum Computer in Amaravati: అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ నెలకొల్పనున్నారు. దాంట్లో భాగంగా తమ సొంత క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేస్తామని ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన ప్రఖ్యాత క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ టెక్నాలజీ సంస్థ ‘పాస్కల్‌’ ఆసియా-పసిఫిక్‌ సీఈవో రాబర్టో మావ్రో చెప్పారు. అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ అభివృద్ధిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలసి పని చేసేందుకు ఇటీవల విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సులో పాస్కల్‌ ఒప్పందం చేసుకున్న సందర్భంగా ‘ఈనాడు’, 'ఈటీవీభారత్​'కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.

భారతీయ మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించేందుకు: న్యూట్రల్‌-ఆటమ్‌ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కంపెనీల్లో మాదీ ఒకటి. మా కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరు భౌతికశాస్త్రంలో నోబెల్‌ బహుమతి గ్రహీత. మా కేంద్ర కార్యాలయం ఫ్రాన్స్‌లో ఉంది. కెనడా, ఉత్తర అమెరికా, సౌదీ అరేబియా, దక్షిణ కొరియాల్లోనూ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి.

అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ అభివృద్ధిలో ఏపీ ప్రభుత్వంలో కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నామని చెప్పారు. భారతీయ మార్కెట్‌లో ప్రవేశించేందుకు ఇది మాకు ఓ మంచి అవకాశం అని తెలిపారు. ఐబీఎం, దసాల్ట్‌ మాకు అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సంస్థలు. అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ గురించి ఆ సంస్థల ద్వారా తెలుసుకుని వచ్చామన్నారు.

దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నాం: క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్స్‌కు సంబంధించిన హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగాలు రెండింటిలోను కూడా మాకు విశేష అనుభవం, నైపుణ్యం ఉన్నాయని అని అన్నారు. న్యూట్రల్‌-ఆటమ్‌ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్స్‌ను మేం సొంతంగా డిజైన్‌ చేసి, తయారు చేస్తున్నామని చెప్పారు.

అమరావతిలో మా కార్యకలాపాల కోసం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నాం. భారతీయ భాగస్వాములతో కలిసి అప్లికేషన్స్, హైబ్రిడ్‌ అల్గారిథమ్స్‌ను అభివృద్ధి చేస్తాం. క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీల్లో శిక్షణ ఇస్తాం. భారతదేశ క్వాంటమ్‌ సప్లై చైన్‌కి అవసరమైన విడి భాగాల్ని తయారు చేస్తాం. దశల వారీగా కార్యకలాపాలు విస్తరిస్తాం' అని ఆయన అన్నారు.

దీర్ఘకాలం కొనసాగుతాం: అమరావతిలో ఎంత పెట్టుబడి పెడతామన్న విషయాన్ని ఇప్పుడే చెప్పలేమని పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక పరమైన అంశాల్ని ముందస్తుగా వెల్లడించమన్నారు. కెనడా, దక్షిణకొరియా, అమెరికాల్లో స్థానిక భాగస్వాములతో కలిసి మా ప్రాజెక్టులు నెలకొల్పాం అని తెలిపారు. భారత్‌లోనూ భాగస్వామి కోసం చూస్తున్నామని అన్నారు.

భాగస్వామి ఖరారయ్యాక పెట్టుబడిపై స్పష్టత వస్తుంది. అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ అభివృద్ధికి ఇంత విస్తృత ప్రణాళిక రూపొందించడం మమ్మల్ని ఆకట్టుకుంది. ప్రముఖ కంపెనీలు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగస్వాములవడం, నైపుణ్యం గల మానవ వనరుల లభ్యత, ప్రభుత్వ నిబద్ధత మమ్మల్ని ఆకర్షించాయి. అమరావతిలో దీర్ఘకాలం కార్యకలాపాలు కొనసాగించగలమన్న నమ్మకాన్ని ఇచ్చాయి.

ఇప్పటికే 3 క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు: 'మా కంపెనీ ఇప్పటికే 3 క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను తయారు చేసింది. ఫ్రాన్స్, జర్మనీలకు చెందిన హై-పెర్ఫార్మెన్స్‌ కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్‌లకు, సౌదీ అరేబియాకు చెందిన చమురు, సహజవాయువు కంపెనీ సౌదీ ఆరామ్‌కోకు వాటిని సరఫరా చేశాం. మరో రెండు సిద్ధం అవుతున్నాయి. వాటి తర్వాత అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసేందుకు క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ తయారు చేస్తాం. దాన్ని మా కంపెనీనే నిర్వహిస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్లయింట్‌లు పాస్కల్‌ ప్రైవేట్‌ క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్‌ అజూర్, గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ ద్వారా మా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ సేవల్ని వినియోగించుకోవచ్చు. త్వరలో అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ ద్వారానూ మా సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి' అని ఆయన అన్నారు.

