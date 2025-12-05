డిసెంబరు 12 నుంచి ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ - అప్లై చేసుకునేందుకు మరో 3 రోజులే గడువు
యువ ప్లేయర్లకు అవకాశం - ఈఎస్ఎల్ దరఖాస్తులకు డిసెంబరు 8 ఆఖరి తేదీ - తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన స్పోర్ట్స్ లీగ్
Published : December 5, 2025 at 7:22 AM IST
Eenadu Sports League 2025 : ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ (ఈఎస్ఎల్) తెలుగు రాష్ట్రాల కాలేజీల క్రికెట్లో సంచలనం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతిభావంతులకు వేదికగా నిలుస్తూ కళాశాలల స్థాయిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ టోర్నీగా గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు పుస్తకాల్లో చోటు సంపాదించిన ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ పండగకు సమయం ఆసన్నమైంది. ధనిక్ భారత్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈఎస్ఎల్ క్రికెట్ టోర్నీ డిసెంబర్ 12న ప్రారంభం కానుంది. ఆసక్తి గలవారు 8వ తేదీ (సోమవారం)లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
కాలేజీల స్థాయిలో రికార్డులు, సంచలనాలతో చరిత్ర సృష్టించిన ఈనాడు క్రికెట్ పండగ మళ్లీ వచ్చేసింది. ఈనాడు క్రికెట్ 15వ సీజన్కు రంగం పూర్తిగా సిద్ధమైంది. జూనియర్ విభాగంలో ఇంటర్, పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ, సీనియర్ కేటగిరీలో డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, మెడికల్, పీజీ, ఫార్మా కాలేజీలు ఈఎస్ఎల్-2025లో పాల్గొనవచ్చు. జిల్లా, రీజినల్ స్థాయిల మ్యాచ్లు నాకౌట్ పద్ధతిలో జరుగుతాయి.
అమ్మాయిల క్రికెట్ ఆటలో జిల్లా స్థాయి క్రికెట్ సంఘాల తరఫున మహిళల జట్టు ఈఎస్ఎల్లో ప్రాతినిథ్యం వహించొచ్చు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉమ్మడి జిల్లాలే ప్రాతిపదికగా ఉంటాయి. ప్రాంతీయ స్థాయి విజేతలు ఏపీలోని అమరావతిలో తుది దశ పోటీల్లో తలపడతారు. తుది దశ పోరును నిర్వాహకులు లీగ్ కం నాకౌట్ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తారు.
ముఖ్య విషయం : మ్యాచ్ సమయంలో రెండు జట్ల ఆటగాళ్లు తమ కాలేజీ గుర్తింపు కార్డు (ఒరిజినల్), వయసు ధ్రువీకరణకు పదో తరగతి మెమో (ఒరిజినల్)ను నిర్వాహకులకు తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి ఉంటుంది. అమ్మాయిలు ఆధార్ కార్డు లేదా బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురావాలి. మ్యాచ్ జరిగే సమయంలో బ్యాటర్లు, వికెట్ కీపర్ తప్పనిసరిగా హెల్మెట్లు, అండర్ గార్డ్స్, హ్యాండ్ గ్లోవ్స్, లెగ్ ప్యాడ్లు, వైట్ డ్రెస్, వైట్ షూ ధరించాలి. అన్ని విషయాల్లో నిర్వాహకులదే తుది నిర్ణయం ఉంటుంది.
వయసు నిబంధన :
- బాలురలో జూనియర్స్- 18 ఏళ్లలోపు (2007, ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్లు మాత్రమే).
- సీనియర్స్- 25 ఏళ్లలోపు (2000, ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్లకే అర్హత).
- అమ్మాయిల క్రికెట్లో క్రీడాకారిణుల కనీస వయసు 16 ఏళ్లు ఉండాలి. గరిష్ట వయసు 24 ఏళ్లు (2001 నుంచి 2009 మధ్య జన్మించిన వారినే అర్హులుగా పరిగణిస్తారు)
నాకౌట్ పద్ధతిలో : జిల్లా, ప్రాంతీయ, తుది దశల్లో పోటీలు జరుగుతాయి. ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన ఈ లీగ్లో పోటీలు నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మెదక్లను కలిపి ఒకే జిల్లాగా పోటీలు ఉంటాయి.
క్రికెట్ జట్ల నమోదు ఇలా : ఈఎస్ఎల్లో పాల్గొనాలని ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి జట్టు ఈ కింద పేర్కొన్న డాక్యుమెంట్లను ఈనాడు ఆఫీస్కు పంపాలి.
పురుషులు :
డాక్యుమెంట్-1 : కళాశాల లెటర్ హెడ్పై టీమ్ మెంబర్ల పేర్లు, తరగతి రాసి ప్రిన్సిపల్ సంతకం చేయించాలి. కాలేజ్ సీల్, ప్రిన్సిపల్ స్టాంప్తో లెటర్ హెడ్ను పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-2 : ప్లేయర్ల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీ, తరగతి వంటి వివరాలతో పాటు ఆటగాళ్ల ఫొటోలు అంటించిన లిస్ట్పై సంబంధిత ఫిజికల్ డైరెక్టర్, ప్రిన్సిపల్ సంతకం, కాలేజ్ సీల్, ప్రిన్సిపల్ స్టాంప్తో పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-3 : గైడ్లైన్స్తో ఉన్న డిక్లరేషన్ ఫామ్ చివర ప్రిన్సిపల్ సంతకం, కాలేజ్ సీల్తో పాటు ప్రిన్సిపల్ స్టాంప్ వేసి పంపాలి.
మహిళలు..
డాక్యుమెంట్-1: అసోసియేషన్ లెటర్ హెడ్పై టీమ్ మెంబర్ల పేర్లు, తరగతి రాసి ప్రెసిడెంట్, కార్యదర్శి సంతకం, సీల్, స్టాంప్తో పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-2: ప్లేయర్ల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీ, తరగతి వంటి వివరాలతో పాటు ప్లేయర్ ఫొటోలు అంటించిన లిస్ట్పై అధ్యక్షుడు, కార్యదర్శి సంతకం సీల్, స్టాంప్తో పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-3 : గైడ్లైన్స్తో ఉన్న డిక్లరేషన్ ఫామ్ చివర జిల్లా అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, కార్యదర్శి సంతకం, సీల్, స్టాంప్తో పంపాలి.
డాక్యుమెంట్-4: గైడ్లైన్స్తో ఉన్న డిక్లరేషన్ ఫామ్ చివర తల్లిదండ్రుల సంతకం, ఫోన్ నంబరు నమోదు చేసి పంపాలి.
రిజిస్ట్రేషన్ కోసం
- రిజిస్ట్రేషన్ కోసం www.eenadu.net వెబ్సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫాం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రిన్సిపల్ సంతకం, రబ్బరు స్టాంప్తో ఈనాడు కార్యాలయంలో అందజేయాలి. ఈనాడు కార్యాలయంలో కూడా దరఖాస్తు ఫారాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- మరిన్ని వివరాలకు www.eenadu.net లో వివరాలను చూడగలరు
పంపాల్సిన చిరునామా : ఈనాడు ఈవెంట్స్, ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్, ఈనాడు, సోమాజిగూడ, హైదరాబాద్- 500082
వివరాలకు: 9063445060, 9063445058 ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించొచ్చు (ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు).
