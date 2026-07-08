ETV Bharat / state

'రుతుపవనాల రక్షణ కవచం 'ఓషన్ డైపోల్' వస్తే - ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్ తగ్గొచ్చు'

వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్ అన్న ఐఐటీఎం పుణె డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ అంగులూరి సూర్యచంద్రరావు - ప్రకృతి విపత్తుల తీవ్రత గతం కంటే పెరిగిందని వ్యాఖ్య

El Nino Effect in India 2026
El Nino Effect in India 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 8:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

El Nino Effect in India 2026 : హిందూ మహాసముద్రంలో ఇండియన్‌ ఓషన్‌ డైపోల్‌ ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ట్రాపికల్‌ మెటీరియాలజీ (ఐఐటీఎం) పుణె డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ అంగులూరి సూర్యచంద్రరావు తెలిపారు. ఇది వస్తే ఎల్​-నినో దుష్ఫలితాలు తగ్గుతాయని చెప్పారు. 1997లో కూడా పెద్ద ఎల్-​నినో వచ్చినప్పుడు, డైపోల్‌ రావడం వల్లే దాని ప్రభావం చాలా వరకు తగ్గిందని గుర్తు చేశారు. జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు విజయవాడ సమీపంలోని కొండపావులూరు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వాతావరణ అంచనాలు, వర్షపాతం, సాంకేతికత తదితర అంశాలపై ‘ఈనాడు- ఈటీవీ - ఈటీవీ భారత్​’తో మాట్లాడారు.

ఏమిటీ ఓషన్‌ డైపోల్‌? : హిందూ మహాసముద్రంలో తూర్పు, పశ్చిమ ప్రాంతాల మధ్య ఏర్పడే ఉష్ణోగ్రతల్లోని వ్యత్యాసాలను ఇండియన్‌ ఓషన్‌ డైపోల్‌ (ఐఓడీ) అంటారని సూర్యచంద్రరావు పేర్కొన్నారు. ఇది పాజిటివ్‌గా ఉంటే రుతుపవనాల మీద సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందన్నారు. ఎల్​-నినో పరిస్థితులున్నా కూడా ఐఓడీ పాజిటివ్‌గా ఉంటే వర్షాలు పడే అవకాశాలుంటాయని చెప్పారు.

పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలో సూపర్‌ ఎల్​-నినో ప్రభావం మొదలైందని సూర్యచంద్రరావు వివరించారు. సాధారణంగా ఆగస్ట్-సెప్టెంబర్‌ నెలల్లో మొదలవ్వాలని చెప్పారు. కానీ ఈసారి జూన్‌లోనే వచ్చేసిందని తెలిపారు. దీనివల్ల రుతుపవనాలు దేశంలోకి ప్రవేశించడం ఆలస్యమైందని, వర్షపాత విస్తరణ క్రమం తప్పిందన్నారు. ఒకచోట వర్షాలు పడుతుంటే, మరోచోట కురవడం లేదని పేర్కొన్నారు. రాబోయే ఒకటి, రెండు నెలల్లో రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదిలితే మనం సురక్షితమని వెల్లడించారు.

Anguluri Suryachandra Rao Interview : వాతావరణంలో వేడి పెరిగినప్పుడు గాలిలో తేమ నిలిపే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుందని సూర్యచంద్రరావు పేర్కొన్నారు. మేఘాలు మరో చోటకు ప్రయాణించే సమయం ఉండకపోవడంతో కుంభవృష్టిలా ఒకే చోట వర్షాలు కురుస్తున్నాయని చెప్పారు. వర్షపాత పంపిణీలో అసమతుల్యతకు ఇదే కారణమన్నారు.

ఒకప్పుడు చార్టులు చూసి, గీతలు గీసి వాతావరణ పరిస్థితుల్ని అంచనా వేసే సంప్రదాయ పద్ధతి ఉండేదని సూర్యచంద్రరావు వివరించారు. కానీ ఇప్పుడు మాన్సూన్‌ మిషన్‌లో మోడల్స్, ఈక్వేషన్స్‌ ఉపయోగించి వాతావరణాన్ని అంచనా వేస్తుండటంతో కచ్చితత్వం బాగా పెరిగిందన్నారు. 0- 1 స్కేల్‌లో ఒకప్పుడు 0.2 లేదా 0.4 ఉండే కచ్చితత్వాన్ని ఇప్పుడు 0.75 నుండి 0.8 వరకు తీసుకురాగలిగామని చెప్పారు. వారం రోజుల ముందే వాతావరణాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేస్తూ అన్నదాతలు, విపత్తు నిర్వహణ అధికారులకు సమాచారం అందించగలుగుతున్నామని తెలిపారు. అంచనాల పరిధిని 38 కిలోమీటర్ల నుంచి 6 కిలోమీటర్ల విస్తృతికి తీసుకొచ్చామన్నారు.

ఎరువు ఎప్పుడు వేయాలో కూడా చెప్పేస్తుంది : వాతావరణ సమాచారాన్ని ఒకప్పుడు ఎస్‌ఎంఎస్‌ ద్వారా పంపేవాళ్లమని గుర్తు చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రైవేట్‌ యాప్స్‌ ఎక్కువై ఏది వాడాలో తెలియని గందరగోళం ఏర్పడిందన్నారు. అందుకే చాట్‌జీపీటీ తరహాలో ‘మౌసమ్‌ వాణి’ యాప్‌ను త్వరలో తీసుకొస్తున్నామని తెలిపారు. ఇది స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ లేకపోయినా పనిచేస్తుందని వివరించారు. అన్నదాతలు టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌కు కాల్‌ చేసి, రేపు ఎరువు వేయవచ్చా అని అడిగితే, వాతావరణ పరిస్థితుల్ని అంచనా వేసి వర్షం పడే అవకాశం ఉందని, కొద్ది రోజులు వాయిదా వేసుకోండి అని నేరుగా సమాధానం చెబుతుందని పేర్కొన్నారు.

మన దేశంలో పిడుగుపాట్ల వల్ల ఏటా 2 వేల మందికి పైగా చనిపోతున్నారని తెలిపారు. దీన్ని నివారించేందుకు 23 భాషల్లో ‘దామిని’ యాప్‌ డెవలప్‌ చేశామని 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎక్కడ పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందో 300 మీటర్ల కచ్చితత్వంతో చెప్తుందని వివరించారు. అదేవిధంగా ‘మేఘదూత్‌’ యాప్‌ ద్వారా ఏ పంట వేయాలి, ఎప్పుడు నీరు పెట్టాలి లాంటి వ్యవసాయ సలహాలు, మార్కెట్‌ ధరల వివరాలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు.

సూపర్‌ కంప్యూటర్లు - కిలోమీటర్ కచ్చితత్వంతో చెబుతున్నాం : వాతావరణం వేడెక్కడం వల్ల క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ (కుంభవృష్టి), భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని చెప్పారు. వీటిని ముందే పసిగట్టే సమయం చాలా తక్కువగా ఉంటోందన్నారు. మిషన్‌ మౌసమ్‌లో అబ్జర్వేషన్స్‌ (పరిశీలనలు) కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని, మోడల్స్‌ను మరింత మెరుగుపరుస్తున్నామని వివరించారు. దీనివల్ల ఉరుములు, మెరుపులు, భారీ వర్షాలను మరింత ముందుగానే కచ్చితత్వంతో హెచ్చరించగలుగుతామని పేర్కొన్నారు.

ఐఐటీఎంలో 12 పెటా ఫ్లాప్స్‌ సామర్థ్యమున్న సూపర్‌ కంప్యూటర్లను వాడుతున్నామని వెల్లడించారు. ఏఐ, మెషీన్‌ లెర్నింగ్‌ కోసం ఐఐటీఎంలో ఒక వర్చువల్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. వీటి సాయంతో ఫ్లాష్‌ ఫ్లడ్స్‌ (ఆకస్మిక వరదలు), రిజర్వాయర్‌ మేనేజ్‌మెంట్, అడవుల్లో కార్చిచ్చు లాంటివి ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరుగుతాయో కిలోమీటర్‌ కచ్చితత్వంతో చెప్పగలుగుతున్నామని డాక్టర్‌ అంగులూరి సూర్యచంద్రరావు వివరించారు.

ఖరీఫ్‌పై ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌ - ఏపీలోని 16 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీలో రేపు వర్షాలు

TAGGED:

SUPER EL NINO 2026
EL NINO EFFECT IN INDIA 2026
ANGULURI SURYACHANDRARAO ON EL NINO
SURYACHANDRA RAO ON OCEAN DIPOLE
EL NINO EFFECT IN INDIA 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.