విశాఖలో అంగరంగ వైభవంగా - ఈనాడు 50, ఈటీవీ 30 వసంతాల వేడుకలు

సాగర నగరంలో సరికొత్త జోష్ - ఈ కార్యక్రమంలో 'శంభల' సినిమా టీజర్‌ విడుదల

Eenadu and ETV Celebrations Event at Visakhapatnam
Eenadu and ETV Celebrations Event at Visakhapatnam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Eenadu and ETV Celebrations Event at Visakhapatnam: గాయకులు పాడిన శ్రావ్యమైన పాటలు, వినోదాత్మక స్కిట్​లు, ఉర్రూతలూగించిన డ్యాన్సులు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి. ఈనాడు @ 50, ఈటీవీ @ 30వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు శనివారం రాత్రి అక్కయ్యపాలెంలోని విశాఖ పోర్ట్ అథారిటీ డైమండ్ జూబ్లీ స్టేడియంలో అంగరంగ వైభవంగా సాగాయి. యాంకర్ సుమ, జబర్దస్త్ ఫేమ్ ఆది తమ వ్యాఖ్యానాలతో సందడి చేశారు. ప్రముఖ గాయకులు, నటులు, డ్యాన్సర్లు చూపు తిప్పుకోని రీతిలో ప్రతిభ చాటారు.

పాటలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న గాయకులు (ETV Bharat)

ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు మాట్లాడుతూ 'ఈనాడు, ఈటీవీ ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం పని చేస్తాయి. తెలుగు రాజకీయాల్లో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి' అన్నారు. హోంమంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ 'ఈనాడు, ఈటీవీలను తెలుగు నేలలో మనవిగా చెప్పుకొంటాం. రామోజీరావుతో మాకు పెద్దగా పరిచయం లేకపోయినా, ఆయనను చూసి చాలా నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజుల్లో, నిజాయితీగా పని చేయడం ఈ సంస్థలకే సాధ్యమని' ప్రశంసించారు.

వేదిక ప్రాంగణంలో జనం (ETV Bharat)

ఎంపీ శ్రీభరత్ మాట్లాడుతూ, తన బాల్యం నుంచి ఈటీవీ న్యూస్ చూసే అలవాటు ఉందని అన్నారు. గతంలో రామోజీరావును కలిసినప్పుడు తన ఆలోచనలను పంచుకున్నానని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈనాడు, ఈటీవీ ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచిపోయాయని ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. 50 ఏళ్ల క్రితం 'ఈనాడు' విశాఖలో ప్రారంభమై పెను సంచలనానికి సృష్టించిందన్నారు. ప్రభుత్వ విప్ గణబాబు, ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గండి బాబ్జీ, విశ్వనాథ కన్వెన్షన్స్, సీఎంఆర్ అధినేత మావూరి వెంకట రమణ, స్పోర్ట్స్ నిర్వాహకులు కాశీ విశ్వనాథ్ తదితరులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

కార్యక్రమంలో ‘శంబాల’ సినిమా నటులు (ETV Bharat)

'శంభల' టీజర్ విడుదల: ఈ కార్యక్రమంలో 'శంభల' సినిమా టీజర్‌ను ప్రదర్శించారు. ఈ మూవీలోని నటుడు ఆది, అర్చన అయ్యర్, ఇంద్రనీల్ పాల్గొన్నారు.

సన్మానించిన హోంమంత్రి అనిత (ETV Bharat)

సన్మానం: ఈ కార్యక్రమ స్పాన్సర్లు, ఫ్రీడమ్ హెల్తీ కుకింగ్ ఆయిల్స్ వైజాగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ తంగుడు సంతోష్​కుమార్, గిరీష్ గుప్తా, తెనాలి డబుల్ హార్స్ వైజాగ్ ఏరియా సేల్స్ ఇన్​ఛార్జ్ జి.వి. రమణ, మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ చీఫ్‌ ఆపరేషన్స్‌ ఆఫీసర్‌ మధుసూదన్‌, శ్రీలలిత రైస్‌ ఉత్తరాంధ్ర, ఒడిశా సేల్స్‌ హెడ్‌ అనీల్‌కుమార్‌, మాస్టర్‌ మైండ్స్‌ ఎడ్యుకేషనల్‌ ఇనిస్టిట్యూషన్స్‌ డైరెక్టర్‌ కృష్ణ నాలం, ఆదిత్య ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ మేనేజ్‌మెంట్‌ (టెక్కలి) డైరెక్టర్‌ కొంచాడ మధుకుమార్‌, విజయలక్ష్మి డీర్‌ మినపగుండ్లు తెనాలి ఏరియా సేల్స్‌ మేనేజర్‌ పి. శంకర్, తిరుమల ఎడ్యుకేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్‌ డైరెక్టర్, అదిత్రి హౌసింగ్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ కె. హర్ష, ఫిజికెమ్‌ లేబొరేటరీస్‌ బోర్డు ఆఫ్‌ డైరెక్టర్స్‌ సి.సి. కేశవరావు, రాజేశ్వరి, మహాత్మాగాంధీ క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రి అండ్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ విశాఖపట్నం డైరెక్టర్‌ మురళీకృష్ణ, వైజాగ్‌ క్యాంపస్‌ ప్రిన్సిపల్‌ బాలనారాయణ, శ్రీ విశ్వ ఎడ్యుకేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్‌ డైరెక్టర్‌ సంజీవ్, ఆర్టోస్‌ కూల్‌ డ్రింక్స్‌ వైజాగ్‌ సేల్స్‌ హెడ్‌ డి. రామచంద్రరాజు, వి.బి. షిప్పింగ్‌ సర్వీసెస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ వేణుబాబు, శశి ఎడ్యుకేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఎ.ఒ.లు బూరుగుపల్లి రమణ, అంబికా దర్బార్‌ బత్తి డైరెక్టర్‌ అంబికాలక్ష్మీనరసింహప్రసాద్‌లను స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు సన్మానించారు.

ఎంఎస్‌వోలు, వీ డిజిటల్‌ ప్రతినిధి ప్రసాదరాజు, జీటీపీఎల్‌ ప్రతినిధి పి. శ్రీనివాస్, వాజీ కమ్యూనికేషన్‌ హెడ్​ జి.శ్రీనివాస్, సిటీ కేబుల్‌ ప్రతినిధి కె. శాండిల్య, శ్రీదేవి డిజిటల్‌ సిస్టమ్స్‌ హెడ్​ గణేష్‌ కుమార్‌ రాజులను హోంమంత్రి అనిత సన్మానించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

