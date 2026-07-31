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ఏయూ ఈఈఈ విద్యార్థినుల ఘన విజయం - రూ.12 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగం

పాలిటెక్నిక్‌లో ఎలక్ట్రికల్‌ అండ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన రోషినిషా బేగం, రాయపరెడ్డి నవ్య - డిప్లొమా దశలోనే సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించిన విద్యార్థినులు

Job With An Annual Salary Of ₹12 Lakh For EEE Graduates From Andhra University
Job With An Annual Salary Of ₹12 Lakh For EEE Graduates From Andhra University (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 2:10 PM IST

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Job With An Annual Salary Of ₹12 Lakh For EEE Graduates From Andhra University : కోర్సు ఏదైనా సరే చదివే విధానం, పెంపొందించుకునే నైపుణ్యాలే ఉద్యోగ విజయాన్ని నిర్ణయిస్తాయని మరోసారి నిరూపించారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం మహిళా ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలకు చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థినులు. ఎలక్ట్రికల్‌ అండ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (ఈఈఈ) చదివిన రోషినిషా బేగం, రాయపరెడ్డి నవ్య అంతర్జాతీయ సంస్థ ష్నైడర్‌ ఎలక్ట్రిక్‌లో చెరో రూ.12 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగాలు సాధించి ఆదర్శంగా నిలిచారు. కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ చదివితేనే అధిక వేతన ఉద్యోగాలు వస్తాయనే అపోహను వీరు తీసివేశారు. కోర్‌ బ్రాంచ్‌ల్లోనూ ప్రతిభ, నైపుణ్యాలు ఉంటే అత్యున్నత అవకాశాలు అందుబాటులో ఉంటాయని తమ విజయంతో చాటిచెప్పారు.

ఇద్దరూ ఇంజినీరింగ్‌కు ముందు పాలిటెక్నిక్‌లో ఎలక్ట్రికల్‌ అండ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ డిప్లొమా పూర్తి చేశారు. డిప్లొమా దశలోనే సబ్జెక్టుపై బలమైన పునాది ఏర్పడటమే తమ విజయానికి ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు. అనంతరం బీటెక్‌లో చేరి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మరింత మెరుగుపరుచుకోవడంతో పాటు కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌, సమస్యలను విశ్లేషించే సామర్థ్యం, ఇంటర్వ్యూ నైపుణ్యాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. కళాశాలలో నిర్వహించిన శిక్షణా కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి తరగతులు ఉద్యోగ సాధనలో కీలక పాత్ర పోషించాయని పేర్కొన్నారు.

పట్టుదలే విజయ రహస్యం : రోషినిషా బేగం తండ్రి మహమ్మద్‌ ఇస్మాయిల్‌ బీహెచ్‌ఈఎల్‌లో విశ్రాంత ఉద్యోగి కాగా, తల్లి మహబూబ్‌ నిషా గృహిణి. కంచరపాలెంలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్‌లో ఈఈఈ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన ఆమెకు అప్పుడే ఉద్యోగ అవకాశం వచ్చినప్పటికీ, ఉన్నత లక్ష్యంతో బీటెక్‌ పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. ఇంజినీరింగ్‌లో ప్రతి సెమిస్టర్‌లో మంచి మార్కులు సాధిస్తూ సబ్జెక్టుపై పట్టు పెంచుకుంది. మొదటి సంవత్సరం నుంచే కమ్యూనికేషన్‌ నైపుణ్యాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపింది. కళాశాలలో ఉన్నతి స్వచ్ఛంద సంస్థ అందించిన శిక్షణ తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచిందని ఆమె తెలిపింది.

పేదరికాన్ని జయించి : రాయపరెడ్డి నవ్య తండ్రి స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో ఒప్పంద కార్మికుడిగా పనిచేస్తుండగా, తల్లి లక్ష్మి గృహిణి. సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆమె జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలనే లక్ష్యంతో నిరంతరం కృషి చేసింది. పాలిటెక్నిక్‌లోనే ఉద్యోగం వచ్చినా, దానితో సంతృప్తి చెందకుండా బీటెక్‌లో చేరి తన నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుచుకుంది. ఉద్యోగ ఎంపిక ప్రక్రియలో నాలుగు గంటల ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షతో పాటు మూడు దశల ఇంటర్వ్యూలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ష్నైడర్‌ ఎలక్ట్రిక్‌లో చోటు సంపాదించింది. ఈ విజయం తమ కుటుంబానికి అపార ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని నవ్య చెప్పింది.

నేటి ఉద్యోగ మార్కెట్‌లో కేవలం డిగ్రీ సరిపోదు. సబ్జెక్టుపై పట్టు, కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌, సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం, నిరంతర అభ్యాసం వంటి నైపుణ్యాలే విజయానికి మార్గం చూపుతున్నాయి. రోషినిషా బేగం, రాయపరెడ్డి నవ్య విజయగాథ అదే విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. వీరి ప్రయాణం కోర్సు కాదు కృషి, నైపుణ్యం, పట్టుదల ఉంటే అవకాశాలే మన గుమ్మం తడతాయనే సందేశాన్నిస్తుంది.

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