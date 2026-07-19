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విద్యార్థుల ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ నమోదులో తీవ్ర జాప్యం - ప్రభుత్వ ఆదేశాలు బేఖాతరు

విద్యార్థుల ఆన్‌లైన్‌ హాజరుకు విద్యాసంస్థల వెనుకంజ - నెల గడిచినా 31 శాతం మాత్రమే నమోదు - మినహాయింపు కోసం డబ్బులు వసూళ్లు

Severe Delay In FRS Registration For Students In State
Severe Delay In FRS Registration For Students In State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 9:53 AM IST

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Severe Delay In FRS Registration For Students In State : రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో ముఖ గుర్తింపు ఆధారిత హాజరు వ్యవస్థ (ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌) అమలుపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం అమలు ఆశించిన వేగంతో సాగడం లేదు. ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసి దాదాపు నెల రోజులు గడిచినా విద్యార్థుల ఆన్‌లైన్‌ నమోదు ప్రక్రియ పూర్తికాకపోవడం తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా మారింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అండర్‌ గ్రాడ్యుయేషన్‌, పీజీ కోర్సుల్లో కలిపి 9,50,416 మంది విద్యార్థులు ఉండగా, ఇప్పటివరకు కేవలం 2,98,539 మంది (31.41 శాతం) వివరాలు మాత్రమే నమోదు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తోంది.

ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ వంటి భారీ ఆర్థిక భారం భరిస్తున్నప్పటికీ, విద్యాసంస్థలు విద్యార్థుల వాస్తవ హాజరు వివరాలను నమోదు చేయడంలో ఆసక్తి చూపడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థుల సంఖ్యకు, తరగతులకు క్రమం తప్పకుండా హాజరయ్యే వారి సంఖ్యకు మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉండటమే యాజమాన్యాల వెనుకంజకు ప్రధాన కారణమని విద్యా వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితి ప్రభుత్వ నిధుల వినియోగంపై కూడా అనుమానాలకు తావిస్తోంది.

ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు : కానీ విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు విద్యార్థుల వివరాలు నమోదు చేసేందుకు వెనుకంజ వేస్తున్నాయి. ప్రవేశాలకు, క్షేత్రస్థాయిలో తరగతులకు హాజరువుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య మధ్య పెద్ద స్థాయిలో అంతరాలు ఉండటం వల్లే వివరాలు నమోదు చేయడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ అమలు వల్ల వాస్తవ హాజరు బహిర్గతమవుతుందనే ఆందోళనతో కొన్ని ప్రైవేటు కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఈ విధానాన్ని వాయిదా వేయించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

కొందరు ప్రజాప్రతినిధులను కలిసి ఈ విద్యాసంవత్సరానికి మినహాయింపు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా, ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ను నిలిపివేయించేందుకు కొందరు కమిటీలుగా ఏర్పడి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు కూడా వెలుగులోకి రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆన్‌లైన్‌ హాజరు వ్యవస్థ నుంచి తప్పించుకోవడానికి మామూళ్లు ఇచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే విమర్శలు విద్యా రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ప్రభుత్వ ఆదేశాలు బేఖాతరు : నమోదు గణాంకాలు కూడా పరిస్థితిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. బీఈడీ కోర్సుల్లో 41,587 మంది విద్యార్థులు ఉండగా కేవలం 295 మంది వివరాలే నమోదు కావడం అత్యంత నిరాశాజనకం. న్యాయ విద్యలో 17,376 మంది విద్యార్థుల్లో 1,297 మంది మాత్రమే నమోదు కాగా, డిగ్రీలో 2,87,251 మంది ప్రవేశాలు పొందినా ఇప్పటివరకు 78,919 మంది వివరాలే నమోదయ్యాయి. పీజీ కోర్సుల్లో 53,617 మంది విద్యార్థుల్లో కేవలం 9,326 మంది మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు అయ్యారు.

విద్యార్థుల హాజరు, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌, విద్యా నాణ్యతలో పారదర్శకత తీసుకురావడమే ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ లక్ష్యమని ప్రభుత్వం చెబుతున్న వేళ, యాజమాన్యాల నిర్లక్ష్యం, అమలు విషయంలో జరుగుతున్న జాప్యం, మినహాయింపుల కోసం జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకే విఘాతం కలిగిస్తున్నాయని విద్యా నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ అమలులో జాప్యానికి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుని, అన్ని విద్యాసంస్థల్లో పూర్తి స్థాయిలో నమోదు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని విద్యార్థి సంఘాలు, తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

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ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ నమోదులో తీవ్ర జాప్యం
STUDENTS FRS REGISTRATION DELAY

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