రేపు విద్యాసంస్థల బంద్కు పిలుపునిచ్చిన విద్యార్థి సంఘాలు - సెలవులు ప్రకటిస్తున్న యాజమాన్యాలు!
ఈ నెల 24న రాష్ట్రవ్యాప్త విద్యా సంస్థల బంద్ చేపడుతున్నట్లు విద్యార్థి సంఘాల ప్రకటన - పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు
Tomorrow Schools Holiday (ETV Bharat)
Published : July 23, 2026 at 3:54 PM IST
Tomorrow Schools and Colleges Holiday : నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీ ఛార్జ్ చేయటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రేపు రాష్ట్రవ్యాప్త విద్యా సంస్థల బంద్ చేపట్టనున్నట్టు ఎస్ఎఫ్ఐ సహా పలు విద్యార్థి సంఘాలు ప్రకటించాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు తల్లిదండ్రులకు మెసేజ్లు వస్తున్నాయి.