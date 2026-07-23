ETV Bharat / state

రేపు విద్యాసంస్థల బంద్​కు పిలుపునిచ్చిన విద్యార్థి సంఘాలు - సెలవులు ప్రకటిస్తున్న యాజమాన్యాలు!

ఈ నెల 24న రాష్ట్రవ్యాప్త విద్యా సంస్థల బంద్ చేపడుతున్నట్లు విద్యార్థి సంఘాల ప్రకటన - పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు

Tomorrow Schools Holiday
Tomorrow Schools Holiday (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 3:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tomorrow Schools and Colleges Holiday : నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీ ఛార్జ్ చేయటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రేపు రాష్ట్రవ్యాప్త విద్యా సంస్థల బంద్ చేపట్టనున్నట్టు ఎస్ఎఫ్ఐ సహా పలు విద్యార్థి సంఘాలు ప్రకటించాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు తల్లిదండ్రులకు మెసేజ్​లు వస్తున్నాయి.

TAGGED:

TOMORROW SCHOOLS HOLIDAY
విద్యా సంస్థల బంద్
EDUCATIONAL INSTITUTIONS BANDH
STUDENT UNIONS BANDH ON JULY 24
SCHOOLS COLLEGES BANDH ON JULY 24

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.