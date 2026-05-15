"ఉద్యోగ క్యాలెండర్​లో ముందడుగు - మరో వాగ్దానం నెరవేర్చుకున్నాం" : మంత్రి నారా లోకేశ్

అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - మంత్రి లోకేశ్ ఏమన్నారంటే!

Published : May 15, 2026 at 11:40 AM IST

Minister Lokesh on Jobs Notification : "రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యను బలోపేతం చేసే దిశగా ఒక చరిత్రాత్మకమైన, ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ముందడుగు పడింది. ఉద్యోగ క్యాలెండర్‌లో వాగ్దానం చేసిన విధంగా, నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోనే, 19 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఆర్‌జీయూకేటీ (RGUKT) లలో 1,523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తున్నాం. మరో వాగ్దానం నెరవేర్చుకున్నాం" అని విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా పేర్కొన్నారు.

వర్సిటీల్లో పోస్టుల భర్తీకి నేడే నోటిఫికేషన్ - 1,523లకు పైగా పోస్టులు ఖాళీ

నోటిఫికేషన్ విడుదల

19 రాష్ట్ర పబ్లిక్ యూనివర్సిటీలు, ఆర్జీయూకేటీలో మొత్తం 1,523 ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఇందులో 1,020 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు, 334 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటికి తోడు మరో 63 ప్రొఫెసర్ పోస్టులు, 104 లెక్చరర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. సామాజిక న్యాయం కోసం ప్రభుత్వం 279 బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు చేర్చిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు.

మంజూరైన 4,343 పోస్టులకు గాను ప్రస్తుతం కేవలం 972 మంది అధ్యాపకులు మాత్రమే సేవలందిస్తున్న తరుణంలో, ఈ నియామకం విద్యా నైపుణ్యం, పరిశోధన, ఆవిష్కరణలు, NAAC/NIRF ర్యాంకింగ్‌లు, ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు కోసం ఒక నిర్ణయాత్మక పెట్టుబడిగా మంత్రి అభివర్ణించారు.

ప్రభుత్వం పారదర్శకమైన, ప్రతిభ ఆధారిత ప్రక్రియలో భాగంగా, అర్హత గల సేవా సంవత్సరాలకు అదనపు ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం ద్వారా ఒప్పంద అధ్యాపకులకు రక్షణ, గుర్తింపు కల్పించిందని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

పోస్టులు ఇలా

  • 1,020 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు
  • 334 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు
  • 63 ప్రొఫెసర్లు
  • 104 లెక్చరర్లు
  • 279 బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు
  • దరఖాస్తు తేదీ : 18.05.2026 నుంచి

అభ్యర్థులు apuniversitiesrecruitment.apcfss.inలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, సమాచారం naipunyam.ap.gov.in/job-calendarలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

విశ్వవిద్యాలయాలకు సేవ చేయడానికి, యువత భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి లభించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన అవకాశం కోసం, ఆసక్తిగల అభ్యర్థులందరూ అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, అంకితభావంతో, విద్యాపరమైన నిబద్ధతతో సిద్ధం కావాలని మంత్రి లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. తదుపరి తరం ఉపాధ్యాయులుగా, మార్గదర్శకులుగా, పరిశోధకులుగా, దేశ నిర్మాతలుగా ఎదగడానికి సిద్ధమవుతున్న ఆసక్తిగల అభ్యర్థులందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అని పేర్కొన్నారు. మన విశ్వవిద్యాలయాలు మునుపెన్నడూ లేనంత బలంగా ఎదగాలని ఆశిస్తున్నానని, మొత్తం నియామక ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, కాలపరిమితిలో పూర్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.

