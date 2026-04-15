ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌ - బాలికలదే పైచేయి

ప్రథమ సంవత్సరం 77 శాతం మంది, ద్వితీయ సంవత్సరంలో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత - విజయం సాధించలేకపోయిన విద్యార్థులు నిరుత్సాహపడవద్దని మంత్రి లోకేశ్​ సూచన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 4:20 PM IST

Minister Lokesh Released Intermediate Results: రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలను విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ విడుదల చేశారు. ప్రథమ సంవత్సరం 77 శాతం మంది, ద్వితీయ సంవత్సరంలో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండింటిలోనూ బాలికలే పై చేయి సాధించారు. మొదటి సంవత్సరానికి సంబంధించి గత 12 ఏళ్లలో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదు కాగా ద్వితీయ సంవత్సరంలో రెండో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం కావటం విశేషం. ఈ సారి విజయం సాధించలేకపోయిన విద్యార్థులు నిరుత్సాహపడకుండా ఒక పాఠంగా తీసుకుని మరింత కృషి చేసి తిరిగి విజయాన్ని సాధించాలని మంత్రి లోకేశ్​ సూచించారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం విద్యార్థులకు మానసికంగా తోడ్పాటునందించాలని కోరారు.

ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో మొదటి సంవత్సరం బాలుర 72 శాతం, బాలికలు 81 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో సంవత్సరం బాలురు 76 శాతం, బాలికలు 85 శాతం ఉత్తీర్ణులయ్యారు. మొదటి ఏడాది 4,71,864 మంది పరీక్షలకు హాజరుకాగా 3,61,526 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో ఏడాది 4,46,537 మంది పరీక్షలు రాయగా 3,59,816 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. వొకేషనల్ కోర్సులకు సంబంధించి మొదటి ఏడాది 38,443 మంది పరీక్ష రాయగా 23,569 మంది పాస్ అయి 61 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో ఏడాది ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో 33,852 మంది పరీక్ష రాస్తే 25,151 మంది పాసై 74 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు చేశారు.

మే 21 నుంచి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు: ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాల్లో 92 శాతంతో కృష్ణా, గుంటూరు 88 శాతం, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలు 87 శాతంతో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాల్లో చివరి స్థానంలో చిత్తూరు 71శాతం, వైఎస్సార్ 71 శాతం, అన్నమయ్య జిల్లాలు 67 శాతంతో నిలిచాయి. ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం ఫలితాల్లో కృష్ణా 90 శాతం, గుంటూరు 88 శాతం, విశాఖ జిల్లాలు 85 శాతంతో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం ఫలితాల్లో చివరి స్థానంలో వైఎస్సార్ 66 శాతం, నంద్యాల 66 శాతం, అన్నమయ్య జిల్లాలు 62 శాతంతో ఉన్నాయి.

రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్​కు ఏప్రిల్ 20 నుంచి 27వ తేదీ వరకూ అవకాశం ఉంది. మే 21 నుంచి జూన్ 4 వరకూ థియరీ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. జూన్ 7 నుంచి 11 వరకూ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. జూన్ 5న ఎథిక్స్, హ్యూమన్ వాల్యూ, జూన్ 6న పర్యావరణ విద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఫలితాలు www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net, https://resultsbie.ap.gov.in ద్వారా పొందే అవకాశం ఉంది. మన మిత్ర వాట్సప్‌ నంబరు 9552300009 ద్వారాను ఫలితాలు చూసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. ఫోన్‌ నంబరుకు హాయ్‌ అని సంక్షిప్త సందేశం పంపించి, ఫలితాలు పొందే సదుపాయం కల్పించారు.

అన్ని వర్గాల సమిష్టి కృషే కారణం: గత 12 ఏళ్లలోనే అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం ఈ ఏడాది ఫలితాల్లో నమోదైందని మంత్రి నారా లోకేశ్​ వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ అనుబంధ జూనియర్ కళాశాలల్లో గణనీయమైన పురోగతి కనిపించిందన్నారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ప్రథమ సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత శాతం 54 శాతంగా నమోదై గత 12 ఏళ్లలో అత్యధికంగా నిలిచిందన్నారు. ద్వితీయ సంవత్సరంలో 68 శాతం ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదు కావడం కూడా గత 12 ఏళ్లలో రెండో అత్యుత్తమ ఫలితంగా నిలిచిందని తెలిపారు. ఈ విజయానికి విద్యార్థుల కృషి, ప్రిన్సిపాళ్లు, జూనియర్ లెక్చరర్ల శ్రమతో పాటు అన్ని వర్గాల సమిష్టి కృషి కారణమైందని అభినందించారు. ఫలితాల వివరాలను ఇంటర్ బోర్డు డైరెక్టర్ రంజిత్ భాష వివరించారు.

