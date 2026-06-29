విద్యార్థుల కోణం నుంచే సంస్కరణలు - షైనింగ్ స్టార్లే మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు: మంత్రి లోకేశ్
తాడేపల్లిలో షైనింగ్ స్టార్ కార్యక్రమానికి హాజరైన మంత్రి లోకేశ్ - నా కలను మీరు సాకారం చేశారు - ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు షైనింగ్ స్టార్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్లన్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 8:53 PM IST
AP Shining Stars Awards 2026 : పాఠశాలల్లో నో పాలిటిక్స్ అని విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. బ్యాగ్ మీద, బెల్ట్ మీద, గుడ్డు మీద, స్కూలులో నో బొమ్మ అని తనకు ఫొటో పిచ్చి లేదని తేల్చిచెప్పారు. దేశం మొత్తం ఏపీ మోడల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించే మాట్లాడాలని ఆకాంక్షించారు. వచ్చే ఏడాది 2 లక్షలమంది ప్రైవేట్ నుంచి ప్రభుత్వ స్కూళ్లకు రావాలని తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన షైనింగ్ స్టార్స్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
రాష్ట్రంలో పది, ఇంటర్ పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ప్రతభ కనబరిచి, ఉన్నత లక్ష్యాలతో దూసుకెళ్తున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు అందించింది. ఈ సందర్భంగా 55 మంది టెన్త్ షైనింగ్ స్టార్లకు రూ.30 వేల నగదు, మెడల్, సర్టిఫికెట్ను లోకేశ్ అందజేశారు. అదేవిధంగా 61 మంది ఇంటర్మీడియట్ షైనింగ్ స్టార్లను ల్యాప్టాప్, మెడల్స్తో సత్కరించారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థులతో మంత్రి ముచ్చటించారు. విద్యార్థి కోణం నుంచే విద్యాశాఖలో సంస్కరణలు చేపట్టామని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో సీట్లకు రికమండేషన్ అడిగే రోజులు వచ్చాయని తెలిపారు. విద్యార్థులు గెలిచి తనని గెలిపించారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
'విద్యాశాఖ వ్యవసాయం లాంటిదే. నా డ్రీమ్ను మీరు సాకారం చేశారు. ఏపీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చంద్రబాబు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు షైనింగ్ స్టార్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు. కార్పొరేట్ స్కూళ్లకు ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలను మార్చాలనేది నా లక్ష్యం. ప్రభుత్వ బడుల్లోనూ నో అడ్మిషన్ బోర్డులు, విద్యా వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావడానికి నాకు రెండేళ్లు పట్టింది. విద్యాశాఖలో రాజకీయ రంగులు ఉండకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నామని' లోకేశ్ పేర్కొన్నారు
Lokesh on Government Schools : విద్యార్థుల కోణం నుంచే సంస్కరణలు చేపట్టామని లోకేశ్ వివరించారు. సంస్కరణల వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో గతేడాది పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత శాతం 72.8 శాతంనుంచి 78.39 శాతానికి పెరిగిందని చెప్పారు. విలువలులేని సమాజం ప్రమాదకరమన్నారు. ప్రతివిద్యార్థిపై ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోందని వెల్లడించారు.
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