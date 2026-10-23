పూర్తి స్థాయిలో పంపిణీ కాని ఎడ్యుకేషన్ కిట్స్ - దీపావళికైనా అందేనా ?
Welfare Residential Schools Issue : రాష్ట్రంలో సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల విద్యార్థులకు పూర్తి స్థాయిలో ఎడ్యుకేషన్ కిట్లు పంపిణీ కాలేదు. ఇప్పటివరకు 21 వస్తువుల్లో 5 మాత్రమే పూర్తి స్థాయిలో అందినట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 23, 2026 at 11:22 AM IST
Welfare Residential Schools Issue : రాష్ట్రంలోని సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల విద్యార్థులకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికిగాను ఎడ్యుకేషన్ కిట్లు పూర్తి స్థాయిలో పంపిణీ కాలేదు. కాంట్రాక్టర్లకు పనుల ఆదేశాలు జారీ చేసి, నాలుగు నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ కిట్లో పేర్కొన్న వస్తువులన్నీ విద్యార్థులకు పూర్తిగా చేరలేదు. దసరా నాటికి అవన్నీ పూర్తిగా అందుతాయని భావించినప్పటికీ, ఆ లక్ష్యం ఆ స్థాయిలో నెరవేరలేదు.
21 వస్తువుల్లో అయిదే అందాయి
గురుకులాల్లో 6 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. వారందరికీ రెండో జత యూనిఫాం కూడా అందలేదు. ప్రభుత్వం ఒక కిట్లో 21 వస్తువులు అందించాలని నిర్ణయించింది. అయితే కేవలం 5 వస్తువులు (టెక్స్ట్ బుక్, నోట్బుక్స్, కార్పెట్, బెడ్షీట్, ప్లేట్-గ్లాస్) మాత్రమే 100 శాతం మందికి అందాయి. మిగతా వస్తువులు 20-60% మాత్రమే పంపిణీ అయ్యాయి. ఈ వస్తువుల సరఫరాపై రెండు నెలలుగా వారానికి మూడుసార్లు ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఈ అంశంలో ఎటువంటి పురోగతి కనిపించడం లేదు.
టెండర్ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే సంబంధిత సంస్థల బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను జప్తు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఎస్సీ గురుకుల సొసైటీ పీఎంయూ (ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ యూనిట్) ఆ మేరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. కనీసం దీపావళికైనా ఈ కిట్లు అందుతాయో లేదో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.
అర్హత గల సంస్థలకు వర్క్ ఆర్డర్లు
రాష్ట్రంలోని సంక్షేమ గురుకులాలు, కేజీబీవీలు, గిరిజన పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్ కిట్లను అందించేందుకు ఎస్సీ గురుకుల సొసైటీ ఏప్రిల్ 2న కేంద్రీకృత టెండర్లు పిలించింది. జూన్లో అర్హత గల సంస్థలకు వర్క్ ఆర్డర్లు ఇచ్చింది. అయితే వీటిని పొందిన సంస్థలు సకాలంలో సరుకులను సరఫరా చేయలేకపోయాయి.
పనులు ప్రారంభం కాలేదు
సెప్టెంబర్లో విద్యార్థులకు ఒక జత దుస్తుల (యూనిఫాం)ను అందించారు. రెండో జతకు సంబంధించిన పరిస్థితి ఇంకా ఫ్యాబ్రిక్ సేకరణ, కుట్టు ఆర్డర్ల దశలోనే ఉంది. ఈ సంవత్సరం నుంచి విద్యార్థులకు తెలుపు రంగు యూనిఫాంలు అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు వర్క్ ఆర్డర్లు జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ పనులు ప్రారంభం కాలేదు. ట్రాక్సూట్లు, నైట్డ్రెస్లు, పీటీ సూట్ల నమూనాల పరిశీలన ఇంకా జరగలేదు.
గోదాములకు చేరుకున్నాయి
ఈ ఏడాది వాటి పంపిణీ జరిగే అవకాశం లేదని సంక్షేమ శాఖలు భావిస్తున్నాయి. టవల్స్ కూడా అందించలేదు. వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన ట్రంక్ బాక్సులు సగం మంది విద్యార్థులకు కూడా చేరలేదు. బూట్లు గోదాములకు చేరుకున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నా, ఇంకా వాటిని పంపిణీ చేయలేదు. దుప్పట్లు, స్కూల్ బ్యాగులు, షూలు, సాక్సులు, ఐడీ కార్డులు ఇంకా అందాల్సి ఉంది.
రానున్న విద్యా సంవత్సరానికీ ఏర్పాట్లు
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి విద్యార్థులకు నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరా కోసం సంయుక్త టెండర్లను నిర్వహించిన ఎస్సీ గురుకుల సొసైటీ, 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
నిత్యావసర వస్తువులకూ ఇదే పరిస్థితి
గురుకుల సొసైటీలకు నిత్యావసర వస్తువులను సరఫరా చేసే బాధ్యతను పీఎంయూ ఒక నకిలీ కంపెనీకి అప్పగించింది. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి సరఫరా జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఆ స్థాయిలో పంపిణీ జరగలేదు. ఫలితంగా, సొసైటీలు సెప్టెంబర్ నెలకు బాధ్యతను పాత కాంట్రాక్టర్కే అప్పగించాయి. అక్టోబర్ నాటికి కూడా సరఫరా పూర్తి కాలేదు. పంపిణీ చేయాల్సిన మొత్తం 88 వస్తువులలో, 10-15 వస్తువులు మాత్రమే సరఫరా అయ్యాయి. సరఫరా పూర్తిస్థాయిలో లేకపోవడం వల్ల, విద్యార్థులు కడుపు నిండా భోజనం చేయడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
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