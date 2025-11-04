ETV Bharat / state

తెలంగాణలో ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు - ఇంకా మిగులుతున్న 10 వేల మంది టీచర్లు!

8,600 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అవసరం కంటే ఎక్కువ - 3 వేల బడుల్లో కొరత - విద్యాశాఖ గణాంకాల్లో వెల్లడి

Surplus Teachers In TG Govt Schools
Surplus Teachers In TG Govt Schools (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 12:52 PM IST

Surplus Teachers In TG Govt Schools : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సుమారు 10 వేల మంది మిగులు ఉపాధ్యాయులున్నారని పాఠశాల విద్యాశాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 24,238 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉండగా, వాటిలో 1.08 లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు పని చేస్తున్నారు. అవసరం లేని బడుల నుంచి అవసరం ఉన్న వాటికి సర్దుబాటు చేస్తున్న నేపథ్యంలో టీచర్ల గణాంకాలను సంబంధిత విద్యాశాఖ అధికారులు సేకరించారు. 8,600 చోట్ల నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన వారి కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని, దాదాపు 3 వేల బడుల్లో తక్కువ మంది ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు. ఎక్కువ మంది ఉన్నచోటి నుంచి కొరత ఉన్న పాఠశాలలకు టీచర్లను సర్దుబాటు చేసినప్పటికీ, ఇంకా సుమారు 10 వేల మంది మిగులు ఉంటారని విద్యాశాఖ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

జీరో ఎన్​రోల్​మెంట్ స్కూళ్లు తగ్గినా కొత్తవి వచ్చాయ్‌ : గతేడాది ప్రభుత్వ బడుల్లో 16.82 లక్షల మంది విద్యార్థులుండగా, ప్రస్తుతం 16.58 లక్షల మంది ఉన్నారు. అంటే 24 వేల మంది తగ్గారు. గత అకడమిక్ ఇయర్​లో (2024-25) పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలో ఒక్క విద్యార్థీ చేరని (జీరో ఎన్‌రోల్‌మెంట్‌) ప్రభుత్వ బడులు 1,961 ఉన్నాయి. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం (2025-26)లో ఆ సంఖ్య 1,925కు తగ్గింది. అదే సమయంలో కొత్తగా ఈ ఏడాది 113 పాఠశాలల్లో ఒక్కరూ చేరలేదని గుర్తించారు.

అత్యధికంగా విద్యార్థులు ఉన్న పాఠశాలలు ఇవే : రాష్ట్రంలోని 24,238 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కేవలం 15 చోట్ల మాత్రమే వెయ్యికి మించి విద్యార్థులు ఉన్నారు. వాటిలో మూడు గద్వాల పట్టణంలో ఉన్నాయి. మరో ఎనిమిది- జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని నాంపల్లి బాలురు, కూకట్‌పల్లి, జగద్గిరినగర్‌ (కుత్బుల్లాపూర్‌), శివరాంపల్లి, హయత్‌నగర్, జిల్లెలగూడ, శేరిలింగంపల్లి, మణికొండ. మిగిలినవి ఇంద్రవెల్లి (ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా), బడేపల్లి (మహబూబ్‌నగర్‌), బోర్గాం(పి) (నిజామాబాద్‌), నాట్కో ఇందిరానగర్‌ (సిద్దిపేట) ఉన్నత పాఠశాలలు. అత్యధికంగా మణికొండ పాఠశాలలో 1,372 మంది విద్యార్థులున్నారు.

2,900 పాఠశాలల్లో తరగతికి ఒక టీచర్‌ : 1,705 ప్రైమరీ స్కూళ్లలో ఐదుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులు పని చేస్తున్నారు. ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లో అనేక చోట్ల 6, 7 తరగతులు లేవు. పేరుకు యూపీఎస్‌ అయినప్పటికీ 1 నుంచి 5 వరకు మాత్రమే తరగతులు నడుస్తున్నాయి. వాటినీ కలిపితే మొత్తం 2,900 పాఠశాలల్లో తరగతికి ఒక టీచర్‌ ఉన్నట్లేనని విద్యాశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రైమరీ స్కూళ్లలో ప్రతి తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉండాలని ఉపాధ్యాయుల నుంచి చాలాకాలంగా డిమాండ్‌ ఉంది. ఈ క్రమంలో అధికారులు ఆ వివరాలనూ సేకరించారు. ఐదుగురు, అంతకంటే ఎక్కువ మంది టీచర్లు ఉన్నచోట విద్యా నాణ్యత ఏవిధంగా ఉందో పరిశీలించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

మొత్తం విద్యార్థుల్లో జనరల్‌ కేటగిరీకి చెందిన వారు 8.40% మందే ఉన్నారు. ఎస్సీలు 24.54%, ఎస్టీలు 12.94, బీసీలు 54.12% మంది ప్రభుత్వ బడుల్లో చదువుతున్నారు. ఒక్క విద్యార్థే ఉన్న పాఠశాలలు 55 ఉండగా, 10 మందిలోపు విద్యార్థులున్న బడులు 4,325 ఉన్నాయి.

ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లకు పోటీగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు - మండలానికి రెండు?

ఆ గవర్నమెంట్​ స్కూళ్ల​కు స్టూడెంట్స్​ క్యూ - టీచర్స్​ అలా చేయడం వల్లేనట

