ETV Bharat / state

ఇంటర్ రిజల్ట్స్​పై వస్తున్న ఆ వార్తలు నమ్మొద్దు : తెలంగాణ విద్యాశాఖ

ఇంటర్​ ఫలితాలపై వస్తున్న అవాస్తవ ప్రచారాలను ఖండించిన విద్యాశాఖ - సోషల్​ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి - అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు నమ్మాలని సూచన

TG INTER RESULTS UPDATE
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 10:11 PM IST

|

Updated : April 9, 2026 at 10:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Education Department on TG Inter Results : ఇంటర్మీడియట్​ పరీక్షా ఫలితాలను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆలస్యం చేస్తున్నారంటూ సోషల్​ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని తెలంగాణ విద్యాశాఖ ఖండించింది. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని తెలిపింది. ఇంటర్‌ రిజల్ట్స్​ ప్రకటన అనేది నిర్ణీత షెడ్యూల్‌ ప్రకారమే జరుగుతుందని విద్యాశాఖ స్పష్టంచేసింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ఏప్రిల్‌ మొదటి వారంలో ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు విడుదల కాలేదన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసింది. అలాగే, తెలంగాణ నూతన రాష్ట్రంగా ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి గతేడాది వరకు జరిగిన ఇంటర్ రిజల్ట్స్​ విడుదల చేసిన తేదీలను ప్రకటించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ‘ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌’ విభాగం సామాజిక మాధ్యమం ‘ఎక్స్‌’లో ఓ పోస్టు పెట్టింది.

ఆయా సంవత్సరాల్లో ఇంటర్​ ఫలితాలు విడుదలైన తేదీలు : ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు 2014లో మే 3వ తేదీన విడుదల కాగా 2015లో ఏప్రిల్ 22న, 2016లో ఏప్రిల్ 22న, 2017లో ఏప్రిల్ 16న, 2018లో ఏప్రిల్ 13వ తేదీన, 2019 సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 18న, 2020లో జూన్ 18న (కరోనా ప్రభావంతో అందరినీ పాస్ చేశారు), 2021లో జూన్ 28న (కొవిడ్‌ ప్రభావంతో అందరినీ పాస్‌ చేశారు), 2022లో జూన్ 28న, 2023లో మే 9న, 2024లో ఏప్రిల్ 24న, 2025లో ఏప్రిల్ 22వ తేదీన ప్రకటించారని విద్యాశాఖ ఎక్స్​లో పేర్కొంది.

సోషల్​మీడియాలో తప్పుడు వార్తలు నమ్మొద్దు : జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం, ఇతర అంశాల ఆధారంగా ఇంటర్ ఫలితాలను ప్రకటించే తేదీలు ఏటా మారుతుంటాయనే విషయాన్ని గ్రహించాలని విద్యాశాఖ సూచించింది. మూల్యాంకనం పూర్తయ్యే సమయం ఆధారంగానే ఇంటర్ ఫలితాలను విడుదల చేస్తారని వివరించింది. ఇంటర్‌ రిజల్ట్స్​ విషయంలో విద్యాశాఖ ఇచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు నమ్మాలని సూచించింది. సోషల్​ మీడియాలో ప్రచారమయ్యే తప్పుడు వార్తలను నమ్మొద్దని తెలంగాణ విద్యాశాఖ కోరింది. అలాగే, తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడంను ఆపాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేసింది.

"ఇంటర్ పరీక్షా ఫలితాల విడుదలను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆలస్యం చేస్తున్నారంటూ, సోషల్ మీడియాలో కొన్ని తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం అవుతున్నాయి. కానీ, ఇందులో ఎటువంటి వాస్తవము లేదు. ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల ప్రకటన నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారం జరుగుతుందf. ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల విషయంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కూడా విద్యాశాఖ ఇచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని కోరుతున్నాము. సామాజిక మాధ్యమాలలో ప్రచారమయ్యే తప్పుడు వార్తలను నమ్మవద్దు"- ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలకు మహర్దశ : వచ్చే విద్యా సంవత్సరం 2026-27 నుంచి గవర్నమెంట్ జూనియర్‌ కళాశాలల క్లాస్​ రూంలలో సాంకేతిక హంగులు సంతరించుకోనున్నాయి. విద్యార్థులు, లెక్చరర్లు అనేక విధాలుగా వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా ఇంటరాక్టివ్‌ ఫ్లాట్‌ ప్యానెల్‌(ఐఎఫ్‌పీ)లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే తెలంగాణ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్‌ (టీజీటీఎస్‌) ద్వారా టెండర్ల ప్రక్రియ కూడా దాదాపు ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. రాష్ట్రంలో 430 ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలలున్నాయి. ఇంటర్ ఫస్టియర్‌కు రెండు, సెకండియర్‌కు రెండు చొప్పున ఒక్కో కళాశాలకు నాలుగు ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్​ ప్యానెల్​లను(ఐఎఫ్​పీలు) ఏర్పాటు చేస్తామని ఇంటర్‌బోర్డు కార్యదర్శి కొద్ది రోజుల క్రితం వెల్లడించారు.

ఎందుకు ఈ ఐఎఫ్‌పీలు? : కరోనా మహమ్మారి తర్వాత విద్యారంగంలో టెక్నాలజీ క్రమంగా దూసుకొచ్చింది. తరగతి గదిలో కేవలం టీచర్ల బోధన మాత్రమే సరిపోదని, మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకునేందుకు వీలుగా డిజిటల్‌ రూపంలో విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాలను అందించాలని ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 5 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సుమారు 14 వేల ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్​ ప్యానెల్​లను మూడు సంవత్సరాల క్రితమే ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం(2025-26) నుంచి ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఫిజిక్స్‌ వాలాతో పలు ప్రవేశ పరీక్షలకు ఆన్‌లైన్‌ కోచింగ్​ను విద్యాశాఖ ప్రారంభించింది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.