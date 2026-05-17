ETV Bharat / state

పాఠశాల విద్యలో ఏఐ పాఠాలు - కొత్త పాఠ్యాంశాన్ని తీసుకొచ్చిన విద్యాశాఖ

పాఠశాల స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు ఏఐపై అవగాహన కల్పనకు చర్యలు - ఈ ఏడాది కొత్త పాఠ్యాంశాన్ని తీసుకొచ్చిన పాఠశాల విద్యాశాఖ - ఏఐ సమ్మిళితమైన అధ్యాయాన్ని ప్రవేశపెట్టిన ఎస్‌సీఈఆర్టీ

AI_FOR_STUDENTS
AI_FOR_STUDENTS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Education Department to Create Awareness about AI among Students: ఇప్పుడు అంతా కృత్రిమ మేధ యుగం నడుస్తోంది. ఏఐ ద్వారా ఏ అంశానికి సంబంధించిన సమాధానమైన సెకన్లలో రాబట్టవచ్చు. అలా అని ఏఐ మనకు ఇచ్చే ప్రతి సమాధానం కరెక్ట్ అని చెప్పలేం. దాన్ని సరైన ప్రశ్నలు అడగాలి అంటే తగిన అవగాహన ఉండాలి. ఈ తరుణంలో బడి స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు కృత్రిమ మేధపై అవగాహన కల్పించేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ చర్యలు చేపట్టింది.

పాఠశాల స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు కృత్రిమ మేధపై అవగాహన కల్పించేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ఈ ఏడాది కొత్త పాఠ్యాంశాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఏఐ సమ్మిళితమైన అధ్యాయాన్ని రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన శిక్షణ మండలి ప్రవేశపెట్టింది. 6,7,8 తరగతుల్లో గణితం, సైన్సు, సాంఘికశాస్త్రం సబ్జెక్టుల్లో పాఠాల్ని ఏఐతో మిళితం చేసి, బోధించే విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఏఐని వినియోగించి పాఠం ఎలా చెప్పాలో వివరించింది. ఏఐని సురక్షితంగా ఎలా వాడాలో విద్యార్థులకు నేర్పిస్తారు. వ్యక్తిగత వివరాలను ఏఐతో పంచుకోకూడదని, ఏఐ ఇచ్చిన సమాధానాలను నేరుగా హోంవర్క్‌లో కాపీ చేయకూడదని విద్యార్థులకు సూచించారు.

ఏఐని ఒక సహాయ సాధనంగానే చూడాలని ఆరోతరగతి సాంఘికశాస్త్రం పాఠంలో పేర్కొన్నారు. ఉపాధ్యాయులకు, పాఠ్యపుస్తకాలకు అది ప్రత్యామ్నాయం కాదని, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల సమక్షంలోనే ఏఐని వినియోగించాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. ఏఐని సరైన ప్రశ్నలు అడగడం నేర్పిస్తారు. ఏఐకి సొంతంగా ఆలోచించే శక్తి ఉండదని, అది దానికి అందించిన సమాచారంపైనే ఆధారపడుతుందని చెప్పారు. సమాచారంలో తప్పులుంటే ఏఐ తప్పుడు సమాధానాలు ఇస్తుందని తెలిపారు. ఏఐ తనకు తెలియని విషయాలకు తప్పుడు లేదా ఊహాజనిత సమాచారాన్ని నిజమైనట్లు నమ్మకంగా చెబుతుందన్నారు.

మూల్యాంకనానికి అనుగుణంగా ప్రశ్నలు: కొత్త పాఠ్యపుస్తకాల్లో కొన్ని మార్పులు చేశారు. ఈ ఏడాది కొత్తగా ఐదోతరగతిలో హిందీని ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పటివరకు ఆరోతరగతి నుంచి హిందీ ఉండగా విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేసేందుకు ఐదో తరగతిలో అక్షరాలు, చిన్న చిన్న పదాలను చెప్పేందుకు దీన్ని తీసుకొచ్చారు. ఒకటోతరగతి నుంచే ఆంగ్లం ఫోనెటిక్స్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. అక్షరాలకు, వాటి శబ్దాలకు మధ్య సంబంధాన్ని నేర్పనున్నారు. తొమ్మిదో తరగతి పాఠ్యపుస్తకాల్లో సామర్థ్య ఆధారిత మూల్యాంకనానికి అనుగుణంగా ప్రశ్నలను చేర్చారు.

తొమ్మిది ఆంగ్ల పాఠ్యపుస్తకం యూనిట్‌-8లో ‘ఒక గాఢనిద్ర నా ఆత్మను కప్పేసింది’, యూనిట్‌-9లో ‘నేను నీ స్థానంలో ఉంటే’, సప్లిమెంటరీ రీడర్‌లో ‘ఇల్లు అంటే కేవలం ఒక గూడు కాదు’ పాఠాలను తొలగించారు. తొమ్మిదోతరగతి తెలుగు వాచకం నుంచి హరివిల్లు, రంగస్థలం పాఠం, ఉపవాచకం నుంచి న్యాపతి సుబ్బారావు, కొండా వెంకటప్పయ్య, దిగుమర్తి జానకిబాయమ్మ, కల్లూరి తులసమ్మ పాఠ్యాంశాలు తొలగించారు. పదోతరగతి ఆంగ్ల పాఠ్యపుస్తకం యూనిట్‌-6లో ‘మిజ్‌బిల్‌ ది ఆటర్‌’, ‘ఫాగ్‌’, యూనిట్‌-7లో ‘ఫర్‌ ఆన్‌ గ్రెగరీ’, యూనిట్‌-9లో ‘ది ప్రపోజల్‌’, సప్లిమెంటరీ రీడర్‌లో ‘భూమిని రక్షించిన పుస్తకం’పాఠం తొలగించారు.

సైబర్ సెక్యూరిటీ, అడ్వాన్స్‌డ్ ఏఐలో శిక్షణ - టాప్ కంపెనీల్లో ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థుల కొలువులు

ఐటీ హబ్‌గా మారేందుకు హైదరాబాద్‌కు 30 ఏళ్లు - విశాఖను మాత్రం పదేళ్లలోనే మారుస్తాం: మంత్రి లోకేశ్‌

TAGGED:

AP EDUCATION DEPARTMENT
NEW SUBJECT FOR STUDENTS
AI AWARENESS AMONG STUDENTS
విద్యార్థులకు ఏఐపై అవగాహన
AI FOR STUDENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.