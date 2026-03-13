ETV Bharat / state

రేపటి నుంచే పదో తరగతి పరీక్షలు - అరగంట ముందే సెంటర్​కు చేరుకోండి

రేపటి నుంచి పది పరీక్షలు - ఉదయం 9.30 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభం - కేంద్రంలోకి 9.35 వరకు అనుమతి - పరీక్షా కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో విద్యార్థులు ముందుగానే తెలుసుకోవాలని అధికారుల సూచనలు

students Must Arrive at the Center 30 min Early
students Must Arrive at the Center 30 min Early (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 8:34 AM IST

Telangana SSC Exams 2026 : రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు కనీసం అరగంట ముందుగానే చేరుకోవాలని విద్యాశాఖ అధికారులు సూచించారు. ఈ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 16వ తేదీన ముగియనున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం కనీసం 10 శాతం మంది విద్యార్థులు పరీక్ష ప్రారంభం అయ్యే చివరి ఐదు నిమిషాల్లో పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకుంటున్నారని ఎస్​ఎస్​సీ బోర్డు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలోనే సకాలంలో కేంద్రానికి చేరుకుంటామో లేదో అనే ఆందోళన వారిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోందని, ఈ ఒత్తిడి వల్ల రాస్తున్న పరీక్షపై ప్రభావం పడుతోందని పేర్కొన్నారు.

తల్లిదండ్రులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి : ఇలాంటి పరిస్థితులను నివారించడానికి విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు కనీసం 30 నిమిషాల ముందుగానే చేరుకునేలా తల్లిదండ్రులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని బోర్డు డైరెక్టర్ పి.వి.శ్రీహరి విజ్ఞప్తి చేశారు. పరీక్ష ఉదయం 9:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అయితే విద్యార్థులను ఉదయం 9:35 గంటల వరకు పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. పరీక్షకు కనీసం ఒక రోజు ముందుగానే విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలని సూచించారు.

ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఈ పద్ధతిని పాటించడం అత్యంత ముఖ్యమని తెలిపారు. అంతేకాకుండా పరీక్షల్లో ఎటువంటి కాపీయింగ్ జరగకుండా ఉండటానికి 144 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లను, వాటితో పాటు సిట్టింగ్ స్క్వాడ్లను కూడా నియమించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే పరీక్షలకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని పాఠశాల విద్యాశాఖ పేర్కొంది.

రాష్ట్రంలో మొత్తం పరీక్షా కేంద్రాలు: 2,676

  • ప్రభుత్వ పాఠశాలలు: 1,562
  • ప్రైవేటు పాఠశాలలు: 1,094

పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు (రెగ్యులర్): 517,727

  • బాలురు: 260,916
  • బాలికలు: 256,811

గతంలో ఉత్తీర్ణులు కానివారు: 10,512

  • బాలురు: 7,038
  • బాలికలు: 3,474

మొత్తం పాఠశాలలు: 11,674

  • ప్రభుత్వ: 6,386
  • ప్రైవేటు: 5,288

పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే : పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 14వ తేదీ నుంచి మొదలవ్వనున్నాయి. ఉదయం 9.30 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభమై, మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు జరుగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్ ఇప్పటికే విడుదలైంది. ఏ రోజు ఏ పరీక్ష ఉందనే పూర్తి వివరాలు మీ కోసం

  • మార్చి 14వ తేదీన ప్రథమ భాషా పరీక్ష
  • మార్చి 18న సెకండ్ లాంగ్వేజ్‌ పరీక్ష
  • మార్చి 23 థర్డ్ లాంగ్వేజ్
  • మార్చి 28 గణితం
  • ఏప్రిల్ 2 సైన్సు పార్ట్-1 ఫిజిక్స్
  • ఏప్రిల్ 7 బయాలజీ
  • ఏప్రిల్ 13 సాంఘిక శాస్త్రం పరీక్ష
  • ఏప్రిల్ 15 ఒకేషనల్‌ కోర్సు (వృత్తివిద్యా కోర్సు) పేపర్‌-1 భాషా పరీక్ష
  • ఏప్రిల్ 16 ఒకేషనల్‌ కోర్సు (వృత్తి విద్యా కోర్సు) పేపర్‌-2 లాంగ్వేజ్ పరీక్ష

పరీక్షల సమయంలో ఇలా చేయండి : పరీక్షలు సమీపిస్తున్నందున విద్యార్థులు ఇప్పటివరకు చదివిన పాఠ్యాంశాలను పునఃశ్చరణ చేసుకోవాలి. మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే మీ ఉపాధ్యాయులను అడిగి వాటిని నివృత్తి చేసుకోవాలి. గత సంవత్సరాల ప్రశ్నపత్రాలను చూసి దానిపై సాధన కూడా చేయాలి. పరీక్షకు ఒక రోజు ముందే మీ పరీక్షా కేంద్రం ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవడం మంచిది. లేకపోతే చివరి నిమిషంలో ఆందోళనకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. మీకు బాగా తెలిసిన ప్రశ్నలకు ముందుగా సమాధానం ఇవ్వడం ఉత్తమం. పరీక్షల సమయంలో తేలికపాటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం మంచిది. ప్రతిరోజూ తగినంత మోతాదులో నీరు తాగాలి. పరీక్షలో ఎలా రాస్తామో అని ఆందోళన చెందడానికి బదులుగా ఆత్మ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండి పరీక్షలో బాగా రాణించగలమని నమ్మాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

