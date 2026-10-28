'పది' విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ప్రణాళిక - ఈ '8' సూత్రాలు పాటిస్తే ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ గ్యారంటీ!
Education Department On 10th board Exams 2026-27 - విద్యార్థులు పది ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించాలని విద్యాశాఖ ఆశిస్తోంది. దీంతో నాలుగు నెలల్లో ఎనిమిది కీలక అంశాలను అమలు చేయనుంది.
Published : October 28, 2026 at 2:51 PM IST
Education Department On 10th board Exams 2026-27 : పదో తరగతి పరీక్షల్లో విద్యార్థులు 100 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి, అధిక మార్కులు పొందేలా చూడటంపై పాఠశాల విద్యాశాఖ దృష్టి సారిస్తోంది. మార్చి మూడో వారంలో వార్షిక పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో 4 నెలల ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఆ నాలుగు నెలల్లో ఎనిమిది కీలక అంశాలను అమలు చేయాలని జిల్లా డీఈవోలను విద్యాశాఖ ఆదేశించింది. విద్యార్థులు అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించేందుకు, రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి చేసిన సిఫార్సులతో పాటు జిల్లా వారీగా సొంత నిర్దిష్ట ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకోవాలని పాఠశాల విద్యా సంచాలకులు నవీన్ నికోలస్ సూచించారు. విద్యాశాఖ తీసుకొచ్చిన 8 కీలక అంశాలు ఇవే!
1. పాఠశాలలకు ప్రత్యేక టైమ్ టేబుల్స్
ప్రధానోపాధ్యాయుల ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాలి. ప్రతి పాఠశాల గణితం, భౌతిక శాస్త్రం, ఆంగ్లంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, సొంత టైమ్ టేబుల్ను రూపొందించుకోవాలి. ఈ విధంగా జనవరి 10వ తేదీలోగా సిలబస్ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది.
2. తరగతుల కోసం 20:40 నిష్పత్తి
నవంబర్ నుంచి ప్రత్యేక తరగతులు ప్రతిరోజూ ప్రారంభం కావాలి. ప్రతి సెషన్లో 20 నిమిషాల వివరణ, ఆ తర్వాత 40 నిమిషాల అభ్యాసం ఉండాలి. విద్యార్థులు వర్క్బుక్లను ఉపయోగించి క్షుణ్నంగా సాధన చేయాలి. విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే 3 ముఖ్యమైన ప్రశ్నలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలి.
3. విద్యార్థులకు అర్ధమయ్యేలా బోధన
చదువులో కొంచెం డల్గా ఉండే విద్యార్థులకు అన్ని సబ్జెక్టుల్లో ప్రధానమైనవి నేర్పించాలి. గణితంలో-(గ్రాఫ్లు, జామెట్రీ), సైన్స్లో-(బొమ్మలు, ప్రయోగాలు), సాంఘిక శాస్త్రంలో(మ్యాప్లు), ఇంగ్లీఫ్-తెలుగు వంటి భాషా సబ్జెక్ట్ల్లో ప్యాసేజీలను నేర్పించాలి. ఇక ప్రతిభావంతులకు కఠిన ప్రశ్నలపైన సాధన చేయించాలి. యూట్యూబ్ ద్వారా పరీక్ష సన్నద్ధత వీడియోలను చూపించాలి.
4. ప్రతి పాఠానికి మూడు రోజుల ప్రణాళిక
సిలబస్ అంతా పూర్తయ్యాక, ప్రతి పాఠానికి మూడు రోజుల ప్రణాళికను అమలు చేయాలి. మొదటి రోజు పాఠాన్ని లేదా అంశాన్ని వివరించాలి. రెండో రోజు మూల్యాంకనం నిర్వహించాలి. మూడో రోజు జవాబు పత్రాలను విశ్లేషించి, ప్రతి విద్యార్థికి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాన్ని అందించాలి. చేతిరాతను మెరుగుపరచుకోవడానికి తగు సలహాలు ఇవ్వాలి. అలాగే పరీక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రాయాల్సిన జవాబులపై మెళకువలు నేర్పించాలి.
5. విద్యార్థుల దత్తత అవసరం
ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులను దత్తత తీసుకుని, వారిపై దృష్టి సారించాలి. విద్యాపరమైన మార్గదర్శకత్వం అందించాలి. ఇందులో భాగంగా వారికి ఉదయాన్నే ఫోన్ చేసి చదువుకునేలా ప్రోత్సహించాలి. వారి పిల్లల చదువుల షెడ్యూల్, విద్యా పురోగతి గురించి తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయాలి. విద్యార్థులకు అర్థం కాని సబ్జెక్ట్పై ఉపాధ్యాయుడితో చర్చించేలా వీలు కల్పించాలి. విద్యార్థి పురోగతిపై సబ్జెక్ట్ టీచర్లు రికార్డును నిర్వహించాలి.
6. తల్లిదండ్రుల సమావేశం ముఖ్యం
వారి పిల్లలు చదువులో ఎలా రాణిస్తున్నారన్న విషయాన్ని పేరెంట్-టీచర్ మీటింగ్లో తల్లిందండ్రులకు తెలియజేయాలి. ప్రతిరోజూ పిల్లల్ని పాఠశాలకు పంపండం ఎంత ముఖ్యమో వారికి వివరించాలి. ఇక హాస్టల్లో చదివే విద్యార్థులకు వారి వార్డెన్తో చర్చించాలి.
7. ఆత్మ విశ్వాసం కోసం కౌన్సెలింగ్
విద్యార్థులకు మోటివేషన్ క్లాస్లను నిర్వహించాలి. ఈ క్లాస్ల ద్వారా విద్యార్థి వారి లక్ష్యాలపై మరింత దృష్టి సారించేలా చేయవచ్చు. రాయనున్న పరీక్షపై ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గించేలా కౌన్సెలింగ్ క్లాస్లను నిర్వహించాలి. అలాగే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం కొనసాగేలా టీచర్లు పలు చర్యలు తీసుకోవాలి.
8. ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలపై శ్రద్ధ
ఈ ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ఇవి ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి నెలల్లో నిర్వహిస్తారు. వీటి ద్వారా విద్యార్థి పరిస్థితి, సామర్థ్యాలపై అవగాహన వస్తుంది. వీటి ఆధారంగా వారికి వ్యక్తిగతంగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. మంచి ఫలితాలు సాధించేలా వారిని ప్రోత్సాహించాలి.
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