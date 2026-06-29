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టెన్త్​లో ఇక 'ఫెయిల్​' అనే మాటే ఉండదు - 'టాస్​'తో పాసైపోతారు!

ఈ ఏడాది మార్చి పరీక్షల ఫలితాల్లో రికార్డు స్థాయిలో 95.15 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత- సప్లిమెంటరీతో కలుపుకొంటే పాసైన వారు 99.10 శాతం -మిగిలిన విద్యార్థులను ఇంటర్, తత్సమాన కోర్సుల్లో చేర్చేందుకు విద్యాశాఖ ప్రణాళిక

Pass Percentage In SSC Examas
Pass Percentage In SSC Examas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 12:46 PM IST

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Pass Percentage In SSC Examas : గతంలో పదో తరగతిలో ఫెయిలయ్యి పైచదువుల్లో చేరకుండానే ఉండిపోయిన వారు అనేక మంది ఉన్నారు. అయితే నేడు పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత వంద శాతానికి చేరువవుతోంది. ఈ ఏడాది మార్చి పరీక్షల ఫలితాల్లో రికార్డు స్థాయిలో 95.15 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. పైగా సప్లిమెంటరీతో కలుపుకొంటే 99.10 శాతం మంది పాసయ్యారు. మిగిలిన విద్యార్థులను తెలంగాణ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం(టాస్‌) ద్వారా ఉత్తీర్ణులు చేయించి ఇంటర్, తత్సమాన కోర్సుల్లో చేర్చేందుకు విద్యాశాఖ ప్రణాళిక రూపొందించింది. మొత్తానికి ఒకట్రెండు సంవత్సరాల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు రాస్తే, ఫెయిల్​ అయిన వారు ఉండరని తెలుస్తోంది.

హైదరాబాద్‌ మినహా : గత సంవత్సరం మార్చి పరీక్షల్లో రెగ్యులర్‌ విద్యార్థులు 92.78 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ ఏడాది ఏకంగా 95.15 శాతం మంది పాసయ్యారు. హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో మాత్రమే అత్యల్పంగా 89.23 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. వికారాబాద్, కొత్తగూడెం, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మరో 6,106 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించలేదు.

ఇక సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తర్వాత కూడా ఫెయిలైన విద్యార్థులకు 'టాస్‌' ద్వారా జులైలో పరీక్షలు నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించిందని పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్‌ నికోలస్‌ తెలిపారు. వీటి ద్వారా రాస్తే రెండు సబ్జెక్టులను పరిగణనలోకి తీసుకొని మిగిలిన వాటికి మాత్రమే పరీక్షలు రాయొచ్చని స్పష్టం చేశారు. మినహాయింపు సబ్జెక్టులను కూడా పెంచాలని ప్రతిపాదించినట్లు వెల్లడించారు. దీనిలో పాసైన విద్యార్థులు కూడా ఇంటర్‌లో ఇదే ఏడాది పైచదువుల్లో ప్రవేశాలు పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు.

మార్చిలో ఉత్తీర్ణులైన రెగ్యులర్‌ విద్యార్థులు :

  • పరీక్ష రాసిన విద్యార్థుల సంఖ్య : 5,16,815
  • పరీక్షలో పాసైన విద్యార్థుల సంఖ్య: 4,91,774
  • ఫెయిలైన విద్యార్థులు : 25,041

అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ తర్వాత :

  • పరీక్ష రాసిన విద్యార్థుల సంఖ్య : 24,028
  • వారిలో పాసైన విద్యార్థుల సంఖ్య : 20,423
  • రెగ్యులర్, సప్లిమెంటరీలో కలిపి ఉత్తీర్ణులు : 5,12,197
  • మొత్తం ఉత్తీర్ణత : 99.10 %
  • సప్లిమెంటరీ ముగిశాక కూడా తప్పిన విద్యార్థులు : 4,618
  • పరీక్ష రాయని వారి సంఖ్య : 1,013 మంది (అదనం)

"సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తర్వాత కూడా ఫెయిలైన విద్యార్థులకు ‘టాస్‌’ ద్వారా జులైలో పరీక్షలు నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించింది. వీటి ద్వారా రాస్తే రెండు సబ్జెక్టులను పరిగణనలోకి తీసుకొని మిగిలిన వాటికి మాత్రమే పరీక్షలు రాయొచ్చు. మినహాయింపు సబ్జెక్టులను కూడా పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. దీనిలో పాసైన విద్యార్థులు కూడా ఇంటర్‌లో ఇదే ఏడాది పైచదువుల్లో ప్రవేశాలు పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది" - పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్‌ నికోలస్‌

పాఠశాల విద్యకు పెద్ద పీఠ : ప్రభుత్వం ఓవైపు పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఇలాంటి సదుపాయం కల్పిస్తూనే పాఠశాల విద్యకు పెద్ద పీఠ వేస్తోంది. పాఠశాల విద్యార్థులకు అనేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​నూ అందిస్తోంది. వీటితో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కార్పొరేట్​ స్కూళ్లకు పోటీగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

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TENTH EXAMAS PASS PERCENTAGE TG
SSC EXAMAS PASS PERCENTAGE TG
పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత శాతం
PASS PERCENTAGE IN SSC EXAMAS

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