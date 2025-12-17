ఈసారి డిగ్రీ వరకు బడిబాట కార్యక్రమం - విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం
ప్రభుత్వ బడులు, కళాశాలల్లో ఎన్రోల్మెంట్ పెంచడంపై విద్యాశాఖ దృష్టి - ప్రభుత్వ ఇంటర్, డిగ్రీ కళాశాలల్లోనూ బడిబాట కార్యక్రమం - పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న విద్యాశాఖ
Published : December 17, 2025 at 11:56 AM IST
Badi Bata Program Telangana 2025 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను మరింత పెంచడంపై విద్యాశాఖ దృష్టిసారించింది. ఇప్పటివరకు కేవలం ప్రభుత్వ బడుల్లోని ఉపాధ్యాయులే ఆచార్య జయశంకర్ బడిబాట నిర్వహించగా ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వ జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలలకు విస్తరించనున్నారు. అంటే లెక్చరర్లు సైతం విద్యార్థులను కళాశాలల్లో చేరాలని ప్రచారం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా తాజాగా అందుకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను ఖరారు చేయాలని మౌఖికంగా ఆదేశించారు. పలు అంశాలపై ఆయా విభాగాల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించి కీలక నిర్ణయాలపై ఆమె ఆదేశాలిచ్చారు.
గురుకులాల్లో సీట్ల సాధనే లక్ష్యంగా : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 637 ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, జనరల్ గురుకులాల్లో ఐదో తరగతి అడ్మిషన్లకు వచ్చే ఫిబ్రవరి 22న టీజీసెట్ పేరిట ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష(కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్) నిర్వహిస్తారు. అంటే 4వ తరగతి విద్యార్థులూ పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. గురుకుల పాఠశాలల్లో అన్ని సీట్లు భర్తీ కావడం లేదు. మొత్తం సీట్లు నిండటంతోపాటు ప్రభుత్వ విద్యాలయాల్లో చదివే పిల్లలు ఎక్కువ సీట్లు సాధించాలన్న లక్ష్యంతోనే వారికి నమూనా పరీక్షలు(మాక్ టెస్టులు) నిర్వహించనున్నారు.
మాదిరి ప్రశ్నపత్రాల(బిట్ బ్యాంక్) సాధన పేరిట స్టడీ మెటీరియల్ను రూపొందించనున్నారు. ప్రతి పాఠశాలకు ఒకటి తెలుగు, మరొకటి ఇంగ్లిష్ మీడియానికి సంబంధించి మొత్తం 54,346 పుస్తకాలను త్వరలో పంపించనున్నారు. గురుకులాల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి ఉన్న పిల్లలకు ఉపాధ్యాయులు కోచింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సుమారు 1.60 లక్షల మంది నాలుగో తరగతి విద్యనభ్యసిస్తున్నారు.
మరికొన్ని కీలక ఆదేశాలివే :
- డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు తమకు సమీపంలోని కేజీబీవీలు, మోడల్ స్కూళ్లలో(ఆదర్శ పాఠశాలలు) పాఠాలు బోధిస్తే కొన్ని క్రెడిట్లను కేటాయించాలి. అందుకు సాధ్యాసాధ్యాలపై ప్రతిపాదనలను రూపొందించాలని సాంకేతిక, కళాశాల విద్యాశాఖకు ఆదేశం.
- మూడో తరగతి విద్యార్థుల్లో అభ్యసన సామర్థ్యాలను పరీక్షించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా వచ్చే ఫిబ్రవరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫౌండేషనల్ లెర్నింగ్ స్టడీ(ఎఫ్ఎల్ఎస్) పేరిట ఓ సర్వేను నిర్వహించనుంది. అందులో భాగంగా నిర్వహించే పరీక్షకు విద్యార్థులను ఇప్పటి నుంచే సన్నద్ధం చేయాలి.
- టి-స్టెమ్ పోర్టల్ ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకేషనల్ కోర్సులను అభ్యసించే విద్యార్థులు సమీపంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కళాశాలల్లో ప్రాక్టికల్స్ను నిర్వహించుకోవచ్చు.
అసలేంటీ బడిబాట కార్యక్రమం : ప్రభుత్వ బడుల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలను పెంచేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఏటా చేపడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు గ్రామాల్లోకి వెళ్లి ప్రభుత్వ బడుల్లో ఉన్న సౌకర్యాలు, విద్యాబోధన తదితర అంశాలపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రైవేటు బడుల్లోని విద్యార్థులను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్పించేందుకు ప్రోత్సహిస్తారు.
ఎన్రోల్మెంట్ పెంపుపై దృష్టి : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నప్పటికీ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు మాత్రం ప్రైవేటు పాఠశాలల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎన్రోల్మెంట్ తగ్గుతుంది. దీనిపై పాఠశాల విద్యాశాఖ దృష్టిసారించింది. ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఎన్రోల్మెంట్ పెంచడంపై దృష్టిపెట్టింది. విద్యకోసం ఏటా రూ.కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి నాణ్యమైన విద్యను ప్రభుత్వం అందిస్తోంది.
రాష్ట్రంలో ఇటీవల నూతన టీచర్ల నియామకాన్ని కూడా చేపట్టింది. విద్యార్థులకు ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలనూ అందిస్తోంది. ఇన్ని చేస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఆశించిన ఫలితం మాత్రం రావట్లేదు. మరోవైపు ఇటీవల కాలంలో ప్రైవేటు పాఠశాలలు పుట్టగొడుగుల్లా పెరిగిపోయాయి. విద్యార్థులు ఆడుకునేందుకు కనీసం అటస్థలం కూడా లేకుండా ఆ ప్రైవేటు బడులను నిర్వహిస్తున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పలు ప్రైవేటు స్కూళ్లు వ్యవహరిస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారులు దృష్టిసారించాల్సిన అవసరం ఉంది.
