AI సిలబస్ - పాఠశాలల నుంచి డిగ్రీ వరకు కరికులంలో విప్లవాత్మక మార్పులు
AI as Part of the Curriculum: కేవలం ఒక సర్టిఫికెట్ కోర్సు చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదని భావించిన ప్రభుత్వం ఏఐని పాఠ్యప్రణాళికలో భాగంగా మార్చబోతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:12 AM IST
AI Skills for 5 Million People in State: రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు, యువతకు కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) నైపుణ్యాలు అందించే భారీ కార్యక్రమానికి విద్యాశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా కోటి మంది ఏఐ నిపుణులను తయారు చేయాలనే కేంద్రం లక్ష్యంలో భాగంగా రాష్ట్రం నుంచి 50 లక్షల మంది నిపుణులను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కార్యాచరణ రూపొందించింది. కేవలం ఒక సర్టిఫికెట్ కోర్సు చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదని భావించిన ప్రభుత్వం ఏఐని పాఠ్యప్రణాళికలో భాగంగా మార్చబోతుంది. త్వరలోనే ఆరో తరగతి సిలబస్లో మార్పులు చేసి ఏఐ పాఠాలను తీసుకురానున్నారు.
డిగ్రీలో 8 క్రెడిట్లు: పాఠశాల స్థాయిలో ప్రాథమిక భావనలు నేర్పిస్తారు. హెల్త్కేర్, కామర్స్, న్యాయవిద్య, ఐటీఐ ట్రేడ్ల లాంటి ప్రతి సబ్జెక్టు సిలబస్లోనూ ఆయా రంగానికి సంబంధించిన ఏఐ అంశాలను చేర్చనున్నారు. సాంకేతికత వేగంగా మారుతున్నందున ఉన్నత విద్యలో పుస్తకాలు చదవడమే కాకుండా ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకునేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఇందుకోసం స్వయంప్లస్తో పాటు ప్రముఖ ఐటీ, సాంకేతిక సంస్థల భాగస్వామ్యంతో డైనమిక్ అభ్యసన విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. విద్యార్థులు పూర్తిచేసిన కోర్సులకు మార్కుల జాబితాలో అధికారికంగా క్రెడిట్లు ఇస్తారు. ఇప్పటికే డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ సిలబస్లో ఏఐని తీసుకొచ్చారు. డిగ్రీలో దీనికి 8 క్రెడిట్లు కేటాయించారు.
విద్యార్థులు, యువతకు ఏఐ నైపుణ్యాలు అందించేందుకు ముందుగా టీచర్లు, అధ్యాపకులు శిక్షణ పొందుతారు. ఇప్పటికే ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లోని అధ్యాపకులు స్వయంప్లస్, ప్రైవేటు సంస్థలు అందిస్తున్న ఆన్లైన్ ఏఐ సర్టిఫికెట్ కోర్సులను నేర్చుకోవాలని ఉన్నత విద్యాశాఖ సూచించింది.
లక్ష్యం: పాఠశాల విద్యాశాఖ ద్వారా 8-10 తరగతులు చదివే 14 లక్షల మంది విద్యార్థులు లక్ష్యంగా ఈ కోర్సు చేర్చనున్నారు. విశ్వవిద్యాలయాలు, స్వయంప్లస్ ద్వారా ఉన్నతవిద్య చదివే 10 లక్షల మంది. ఇంటర్మీడియట్ విద్య చదివే 6.50 లక్షల మంది. పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐలు చదివే 3.50 లక్షల మంది. నిరుద్యోగ యువత, ఎంఎస్ఎంఈ నిపుణులు, ఇతర వర్గాలవారు 16 లక్షల మంది లక్ష్యం పూర్తి చేసే దిశగా విద్యాశాఖ చర్యలు చేపట్టింది.
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