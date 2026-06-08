Academic Calendar 2026-27 : ప్రతిరోజూ ఆటలు - శనివారం నో బ్యాగ్ డే : పరీక్షల తేదీలు, పండగల సెలవులు ఇవే
2026-27 విద్యా సంవత్సరం షెడ్యూల్ విడుదల - మొత్తం 227 రోజుల పాటు తరగతులు - ముఖ్యమైన పండగల సెలవులు - ఎఫ్ఏ పరీక్షల షెడ్యూల్ ప్రకటన
Published : June 8, 2026 at 9:35 AM IST
Education Department Released Academic Calendar : పాఠశాలల్లో పిల్లలకు పాఠ్యాంశాల బోధనతో పాటు ప్రతి రోజూ క్రీడలు నిర్వహించాలని, పిల్లలతో మ్యాగజైన్లు, కథలు లేదా పత్రికలు లాంటి వాటిని 30 నిమిషాల పాటు చదివించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రార్థన చేసే సమయంలో లేదా అది పూర్తైన తర్వాత తరగతి గదిలో 5 నిమిషాల పాటు విద్యార్థులకు ధ్యానం లేదా యోగా తప్పనిసరని తెలిపింది. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ 2026-27 విద్యా సంవత్సరం అకడమిక్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేసింది.
ఏప్రిల్ 23వ తేదీ చివరి పనిదినం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్రీడలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్న నేపథ్యంలో ఈసారి అకడమిక్ క్యాలెండర్లోనే ప్రతి రోజూ ఆటలు/క్రీడలు నిర్వహించాలని విద్యాశాఖ పొందుపరిచినట్లు భావిస్తున్నారు. ప్రతి నెలా మూడో శనివారం నో బ్యాగ్ డే అమలు చేయనున్నారు. ఈ సారి మొత్తం 227 రోజుల పాటు స్కూల్స్ పని చేస్తాయి. పదో తరగతి సిలబస్ను వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 10వ తేదీ నాటికి, మిగిలిన తరగతులకు ఫిబ్రవరి 28 నాటికి పూర్తి చేయాలని వెల్లడించింది. ఈసారి కూడా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 23వ తేదీ చివరి పనిదినంగా ప్రకటించింది. అంటే వచ్చే సంవత్సరం ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 13వ తేదీ వరకు వేసవి కాలం సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. 2027 మార్చి 15 నుంచి చివరి పని దినం వరకు ఒంటి పూట బడులు నిర్వహించనున్నారు. మొదటిసారిగా ఈ విషయాన్ని కూడా విద్యా క్యాలెండర్లో పొందుపరచారు.
చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలు : -
1 నుంచి 9 తరగతుల స్టూడెంట్స్కు భోజన విరామం తర్వాత సెప్టెంబర్ వరకు ప్రతి రోజూ ఒక సబ్జెక్టుపై రెమిడియల్ తరగతులు నిర్వహించాలి. దానివల్ల వెనకబడ్డ స్టూడెంట్స్ సబ్జెక్టులపై అవగాహన పెంచుకుంటారు. గత నెల 14న ప్రారంభమైన బడిబాట కార్యక్రమాన్ని ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు కొనసాగించనున్నారు.
గత సంవత్సరం స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్లను ఆరు నుంచి ఏడుకు పెంచారు. ఈసారి మళ్లీ ఆరుకు తగ్గించారు. వాటిని జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, నవంబరు, డిసెంబరు, ఫిబ్రవరిలో నిర్వహిస్తారు. అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ మీటింగ్లను ప్రతి నెలా మూడో శనివారం నిర్వహిస్తారు.
2025-26కు రాష్ట్రీయ బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన (ఆర్ఎస్బీవీపీ) జాతీయ స్థాయి ఎగ్జిబిషన్ పోటీలను అక్టోబర్ నెలలో నిర్వహించాలి. 2026-27 ఆర్ఎస్బీవీపీ జిల్లా స్థాయి పోటీలను నవంబరు, డిసెంబరులో, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలను డిసెంబరు/జనవరిలో జరపాలి. 2026-27 సదరన్ ఇండియా సైన్స్ ఫెయిర్ను జనవరిలో నిర్వహించాలి. 2024-25 ఇన్స్పైర్ జాతీయ పోటీలను ఆగస్టు/ సెప్టెంబరులో, 2025-26కు సంబంధించి జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్ పోటీలను అక్టోబరు/నవంబరులో, రాష్ట్రస్థాయి ప్రాజెక్టు పోటీలను డిసెంబరు/జనవరిలో చేపట్టాలి.
ఎఫ్ఏ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే : -
- ఎఫ్ఏ-1 : జులై 31 నాటికి పూర్తి
- ఎఫ్ఏ-2 : సెప్టెంబరు 21 నాటికి
- ఎస్ఏ-1 : అక్టోబరు 1 నుంచి 9 వరకు
- ఎఫ్ఏ-3 : డిసెంబరు 10 నాటికి
- ఎఫ్ఏ-4 : 2027 జనవరి 27 నాటికి పదో తరగతికి, ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ నాటికి మిగిలిన తరగతులకు
- ఎస్ఏ-2( 1-9 తరగతులకు) : ఏప్రిల్ 9 నుంచి 19 వరకు
- ప్రీ ఫైనల్(10వ తరగతికి) : ఫిబ్రవరి 28 నాటికి పూర్తి
- పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షలు : 2027 మార్చిలో.
ముఖ్యమైన పండగల సెలవులు ఇవే :
- దసరా : అక్టోబరు 10 నుంచి 22 వరకు (13 రోజులు)
- క్రిస్మస్ : డిసెంబరు 23 నుంచి 27 వరకు (5 రోజులు)
- సంక్రాంతి (మిషనరీ బడులకు మినహా) : జనవరి 13 నుంచి 17 (5 రోజులు)
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