అందరికీ 'తల్లికి వందనం' - జూలై మూడో వారంలో ఖాతాల్లో జమ!
విద్యాశాఖ అధికారులతో మంత్రి లోకేశ్ సమీక్ష - - పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల పెంపుపై ప్రత్యేక దృష్టి - రాష్ట్రంలోకి అంతర్జాతీయ విద్యాసంస్థల ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 9:34 AM IST
Minister Lokesh On Talliki Vandanam Scheme : ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో చదువుతున్న అర్హులైన ప్రతి విద్యార్థికి 'తల్లికి వందనం' పథకం కింద ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలను వేగవంతం చేసింది. విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ మంగళవారం ఉండవల్లిలో విద్యాశాఖ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో పథకం అమలుపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఆధార్ పరిశీలన చివరి దశలో : పథకానికి సంబంధించిన తల్లుల ఆధార్ ధృవీకరణ ప్రక్రియ త్వరలో పూర్తవుతుందని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. అర్హులైన లబ్ధిదారుల వివరాలను ఖరారు చేసి, జులై మూడో వారంలో తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా నిధులు జమ చేసేలా చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. ఒక్క విద్యార్థి కూడా పథకం ప్రయోజనాలకు దూరం కాకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు.
పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల పెంపుపై దృష్టి : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల చేరికలను పెంచేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశించారు. అలాగే ఎప్సెట్, పాలిసెట్, ఆర్సెట్ తదితర 12 రకాల ప్రవేశ పరీక్షల కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ నిర్ణీత గడువులో పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా కౌన్సెలింగ్ తేదీలను సమయానుకూలంగా ప్రకటించాలని చెప్పారు.
ఉన్నత విద్యాభివృద్ధికి చర్యలు : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో సీట్ల పెంపుపై పరిశీలన చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ అధికారులను ఆదేశించారు. పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో మెకానికల్, సివిల్ కోర్సులకు మంచి డిమాండ్ ఉందని అధికారులు వివరించారు. ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్కు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు.
రాష్ట్రంలోకి అంతర్జాతీయ విద్యాసంస్థలు : థాపర్ ఇన్స్టిట్యూట్, జేమ్స్ కుక్ యూనివర్సిటీ, మెల్బోర్న్ యూనివర్సిటీ, మేధావి స్కిల్ యూనివర్సిటీ, జేఎస్ఎస్ అకాడమీ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ వంటి జాతీయ, అంతర్జాతీయ విద్యాసంస్థలు రాష్ట్రంలో క్యాంపస్లు ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయని లోకేశ్ తెలిపారు. జీఎంఆర్ మాన్సాస్ ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటును కూడా వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. ఈ సమీక్షలో విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శ్యామలరావు, పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా, ఉన్నత విద్య కమిషనర్ నారాయణ భరత్గుప్తా, సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ ఎస్పీడీ బి.శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు.
తల్లికి వందనం పథకం ప్రయోజనాలు : ఈ పథకం ద్వారా విద్యార్థుల చదువుకు అవసరమైన ఖర్చులను భరించేందుకు కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల పిల్లలు చదువు మధ్యలో మానేయకుండా వారికి మంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ పథకం ద్వారా వచ్చే నిధులు నేరుగా తల్లుల ఖాతాల్లో జమ కావడం వలన కుటుంబ ఆర్థిక నిర్వహణలో మహిళల పాత్ర మరింత బలపడుతుంది. విద్యా ప్రోత్సాహకాల కారణంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో చదివే అర్హులైన విద్యార్థులందరికీ ప్రయోజనం అందడం ద్వారా విద్యలో సమాన అవకాశాలు ఉంటాయి.
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