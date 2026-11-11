జగన్ అక్రమాస్తుల కేసు - మరో రెండు ఛార్జిషీట్లకు ఈడీ కసరత్తు
ED in YS Jagan Assets Case: జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ దర్యాప్తు ఎట్టకేలకు కొలిక్కి వస్తోంది. దాల్మియా, ఇండియా సిమెంట్స్ కేసుల్లో ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసేందుకు ఈడీ కసరత్తు చేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:08 PM IST
జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల దర్యాప్తును ముగించేందుకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కసరత్తు చేస్తోంది. పదిహేనేళ్లుగా కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు కొలిక్కి తెస్తోంది. ఇప్పటికే తొమ్మిది ఛార్జిషీట్లను వేసిన ఈడీ మరో రెండు సిద్ధం చేస్తోంది. మొదట దాల్మియా సిమెంట్స్ ఆ తర్వాత భారతీ సిమెంట్స్ కేసుల్లో అభియోగపత్రాలు పత్రాలు దాఖలు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. గతంలో సాంకేతిక కారణాలతో కోర్టు తిప్పి పంపిన ఛార్జిషీట్లను సరిచేసి మరోసారి సమర్పించేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది.
9 ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లయింట్లు: జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ దర్యాప్తు ఎట్టకేలకు కొలిక్కి వస్తోంది. దాల్మియా, ఇండియా సిమెంట్స్ కేసుల్లో ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసేందుకు ఈడీ కసరత్తు చేస్తోంది. జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులను సుమారు దశాబ్దంన్నర కాలంగా ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా 2011 ఆగస్టు 17న ఈడీ ఈసీఐఆర్ నమోదు చేసింది. సీబీఐ దర్యాప్తు పూర్తి చేసి 11 ఛార్జిషీట్లు వేయగా ఈడీ మాత్రం 9 ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లయింట్లను మాత్రమే కోర్టుకు సమర్పించింది.
దాల్మియా, ఇండియా సిమెంట్స్ కేసులు ఇంకా పెండింగులోనే ఉన్నాయి. కొందరు నిందితులు సహకరించకపోవడం, కోర్టుల్లో స్టేలు తదితర కారణాల వల్ల పదిహేనేళ్లుగా విచారణ కొనసాగుతూనే ఉంది. దాల్మియా, భారతీ సిమెంట్స్ కేసుల్లోనూ గతంలోనే చార్జిషీట్లు వేసినప్పటికీ సాంకేతిక కారణాలతో కోర్టు తిరస్కరించింది. వాటిని సరిచేసి మళ్లీ వేయడానికి కూడా ఏళ్ల తరబడి సమయం తీసుకుంటున్న ఈడీ త్వరలో మళ్లీ దాఖలు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
హవాలా మార్గంలో 55 కోట్లు: దాల్మియా సిమెంట్స్ కేసులో అతి త్వరలో ఛార్జిషీటు వేసేందుకు ఈడీ సిద్ధం చేస్తోంది. కడప జిల్లా మైలవరం మండలంలోని తలమంచిపట్నం, నవాబ్ పేటలో 407 హెక్టార్లలో సున్నపురాయి గనుల లీజులను దాల్మియా సిమెంట్స్కు కట్టబెట్టడం వెనక మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని గతంలోనే ఈడీ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం భారతీ సిమెంట్స్గా చెలామణిలో ఉన్న రఘురామ్ సిమెంట్స్లో దాల్మియా 95 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడుల రూపంలో మళ్లించిందని తెలిపింది. ఆ షేర్లను ఫ్రెంచి కంపెనీకి అమ్మగా వచ్చిన 140 కోట్ల రూపాయల లాభంలో జగన్కు హవాలా మార్గంలో 55 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినట్లు గతంలో అడ్జుడికేటింగ్ అథార్టీ, అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్కు వివరించింది.
ఆ విధంగా జగన్కు మొత్తం 150 కోట్ల రూపాయలు చేరినట్లు తెలిపింది. ప్రతిఫలంగా దాల్మియా సిమెంట్స్కు దక్కిన 407 హెక్టార్ల గనుల్లో సుమారు 704 కోట్ల రూపాయల కోటి మెట్రిక్ టన్నుల సున్నపురాయి తవ్వినట్లు తేల్చింది. గనులు దక్కించుకోవడం కోసం సజ్జల దివాకర్రెడ్డి, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, సజ్జల భగీరథి డైరెక్టర్లుగా ఈశ్వర్ సిమెంట్స్కు దాల్మియా చెల్లించిన 2 కోట్ల 14 లక్షల రూపాయలు కూడా మనీలాండరింగ్లో భాగమేనని గతంలో అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్లో ఈడీ వివరించింది.
భారతీ సిమెంట్స్ వ్యవహారంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ 2018లోనే జగన్, భారతితో పాటు 19 మందిపై ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లయింట్ దాఖలు చేసినప్పటికీ పలు అభ్యంతరాలతో కోర్టు తిప్పి పంపింది. జగన్, ఇతర నిందితులు, కంపెనీలకు చెందిన 344 కోట్ల 38లక్షల రూపాయల స్థిరాస్తులు, 404 కోట్ల 72లక్షల రూపాయల చరాస్తులు కలిపి మొత్తం 749 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను 2016 జూన్లో ఈడీ అటాచ్ చేసింది. లోటస్ పాండ్ భవనం, బంజారాహిల్స్ లోని సాక్షి ప్రధాన కార్యాలయ భవనం, బెంగళూరులోని విలువైన మంత్రి కామర్స్ భవనాన్ని కూడా ఈ కేసులో అటాచ్ చేసింది.
మనీలాండరింగ్: వైఎస్ భారతీ పేరిట ఉన్న 15 కోట్ల 28 లక్షల రూపాయల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లతో పాటు క్లాసిక్ రియాల్టీలో 68 లక్షల రూపాయల విలువైన భారతి వ్యక్తిగత షేర్లు, హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలో ఆమె పేరిట ఉన్న 2500 చదరపు గజాల భూమిని కూడా అటాచ్ చేశారు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు పెట్టుకొని కొన్ని భూములు, భవనాలను విడుదల చేయాలని తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం భారతీ సిమెంట్స్గా చెలమణీలో ఉన్న జగన్కు చెందిన రఘురాం సిమెంట్స్కు కడప జిల్లాలో 2037 ఎకరాల లీజును కట్టబెట్టడంతో పాటు ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ నుంచి రుణం కంపెనీల్లోకి పెట్టుబడులుగా వచ్చిన ముడుపులు వంటి అంశాల్లో మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు ఈడీ అభియోగం.
ఛార్జిషీట్లు వేసేందుకు అవసరమైన అనుమతులు, ఇతర లాంఛనాలు, ప్రక్రియలు కూడా ఈడీ పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. భారతీ సిమెంట్స్ కేసులో ఆరోపణలున్న విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి కృపానందంపై ఛార్జిషీట్ వేసేందుకు వీలుగా ఈడీ ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతి కోరగా ఇటీవల ఏపీ ప్రభుత్వం అంగీకరించి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మరోవైపు ఇప్పటికే దాఖలు చేసిన 9 ఛార్జిషీట్లపై వేగంగా విచారణ జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈడీ ఇటీవల హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ నేపథ్యంలో సీబీఐ కోర్టు ఈడీ ఛార్జిషీట్లపై కూడా వేగంగా రోజువారీ విచారణ చేస్తోంది.
పులివెందుల కేసులో జగన్కు ఊరట - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన హైకోర్టు
ఇప్పుడు జరిగేవి ఎన్నికలేనా - ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి: వైఎస్ జగన్