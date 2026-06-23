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మద్యం రవాణా కుంభకోణం - హవాలా లెక్క తేల్చనున్న నోటు ముక్క

మద్యం రవాణా కుంభకోణంలో కీలక ఆధారం - కారుమూరి ఇంట్లో లభించిన హవాలా ఆధారం- మద్యం రవాణా కేసులో రూ. 195 కోట్ల కుంభకోణంగా లెక్కగట్టిన ఈడీ- నేడు దర్యాప్తునకు మాజీ మంత్రి కారుమూరి

Ap Liquor Transportation Scam Updates
Ap Liquor Transportation Scam Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:56 AM IST

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Ap Liquor Transportation Scam Updates : మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి ఈడీ దర్యాప్తులో ఒక హవాలా నంబర్ యాదృచ్ఛికంగా వెలుగుచూసింది. ఇదే ఈ కేసులో కీలక ఆధారంగా మారింది. దీని ద్వారా అనేక లావాదేవీలు జరిగాయని, మరికొందరు వ్యక్తులు ఈ హవాలా నెట్​వర్క్​తో సంబంధం కలిగి ఉన్నారని అనుమానిస్తున్నారు. మద్యం రవాణా కేసు నిందితుడి ఇంట్లో జరిపిన సోదాల్లో హవాలా ఆధారం లభించింది. ఇప్పుడు రూ.195 కోట్ల కుంభకోణంగా ఈడీ లెక్కగట్టింది. ఈ కేసుతో పాటు మరెన్నో కేసుల చిక్కుముడి విప్పనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మద్యం రవాణా కుంభకోణం - హవాలా లెక్క తేల్చనున్న నోటు ముక్క (ETV Bharat)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బెవరేజస్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ డిపోల నుంచి దుకాణాలకు మద్యం సరఫరాలో పెద్దఎత్తున అవినీతి జరిగిందన్న ఆరోపణలపై ఈడీ కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు జరుపుతోంది. APBCL ఎండీగా పనిచేసిన వాసుదేవరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం వ్యవహారంలో కీలకంగా పనిచేసిన రాజ్‌ కెసిరెడ్డిలతోపాటు మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుమారుడు సునీల్‌ కుమార్‌ను ఈడీ ఇప్పటికే అరెస్ట్‌ చేసింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఈడీ అధికారులు కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, సునీల్​కుమార్​ల ఇంట్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. అనూహ్యంగా ఈడీ అధికారులకు కీలక ఆధారం లభించింది. వారి ఇంట్లో జరిపిన సోదాల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్​ను పరిశీలించగా, ఒక కరెన్సీ నోటు ముక్కకు సంబంధించిన ఫొటో కనిపించింది. ఆ ఫొటోను ఒక నంబర్​కు పంపినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

సగం నోటు ముక్కతోనే లావాదేవీలు: హవాలా మార్గం ద్వారా జరిగే లావాదేవీలు అన్నీ ఇలా సగం నోటు ముక్కతోనే జరుగుతుంటాయి. ఉదాహరణకు లెక్కల్లోకి రాకుండా హైదరాబాద్ నుంచి డబ్బును ముంబయికి బదిలీ చేయాలి అంటే ఆ డబ్బును ఇక్కడ ఉన్న హవాలా ఏజెంట్​కు ఇస్తారు. వారు ఆ ఏజెంట్ ఇచ్చే సగం నోటు ముక్కను ఫొటో తీసి, ముంబయిలోని తమ వారికి పంపిస్తారు. ఆ వ్యక్తి ఆ నోటు ముక్క ఫొటోను ముంబయిలోని హవాలా ఏజెంట్​కు చూపితే, డబ్బు ఇచ్చేస్తారు. ఇదంతా అనధికారికమైనది కాబట్టి సాధారణంగా పెద్ద మొత్తంలో జరిగే లావాదేవీలు అన్నీ హవాలా మార్గం ద్వారానే నడుస్తాయి.

హవాలా ద్వారా దారి మళ్లించి: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.195 కోట్ల మద్యం సరఫరా కాంట్రాక్టును సిగ్మా సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ప్రసాద్ ట్రాన్స్​పోర్టుకు కట్టబెట్టారు. సిగ్మా సంస్థ నుంచి వల్లు సందీప్ అనే వ్యక్తికి చెందిన సుదర్శన్ కన్​స్ట్రక్షన్ మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టు తీసుకుంది. సిగ్మా నుంచి సుదర్శన్​లోకి అక్కడ నుంచి సునీల్ కుమార్​కు డబ్బు చేరిందని, వాటిని సునీల్ కుమార్ హవాలా ద్వారా దారి మళ్లించి ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవడంతో పాటు గత ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇప్పటివరకూ హవాలా ద్వారా లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. తప్ప నిర్దిష్టమైన ఆధారాలేవీ లభించలేదు. మొదటిసారి సునీల్ కుమార్ ఇంట్లో లభించిన నోటు ముక్క ఫొటో తిరుగులేని ఆధారంగా భావిస్తున్నారు. ఈ కుంభకోణం మొత్తం విలువ రూ.195 కోట్లు ఉంటుందని ఈడీ అంచనా వేసింది. అందులో అధికశాతం డబ్బు ఎటు మళ్లించారు అనేది ఈ ఒక్క ఆధారం బట్టబయలు చేయనుందని ఈడీ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ నోటు ముక్కకు సంబంధించిన ఫొటోను ఎవరికి పంపారో గుర్తించి, ఆ వ్యక్తిని విచారించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. తద్వారా మరిన్ని లావాదేవీలు బయటపడే అవకాశముంది.

దర్యాప్తులో భాగంగా హాజరుకావాలని మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు ఈడీ అధికారులు ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇవాళ ఆయన విచారణ నిమిత్తం ఈడీ అధికారుల ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యే అవకాశముంది.

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TAGGED:

మద్యం రవాణా కుంభకోణం
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