తెలంగాణలో రైస్ మిల్లర్ల అక్రమాలపై ఈడీ విచారణ - మరింతమందిపై కేసులు నమోదు చేసే ఛాన్స్!
ED Files Cases Against Rice Millers : తెలంగాణలో కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ కోసం సేకరించిన ప్రభుత్వ ధాన్యాన్ని దారి మళ్లించడానికి కారణమైన రైస్మిల్లులు, వాటి యాజమాన్యాలపై ఈడీ కేసులు నమోదు చేయనుంది.
Published : November 23, 2026 at 1:13 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అడ్డగోలుగా అక్రమాలకు పాల్పడ్డ రైస్ మిల్లర్లపై ఈడీ మరిన్ని కేసులు నమోదు చేయనుంది. రూ.వేల కోట్ల విలువైన ధాన్యాన్ని దారి మళ్లించినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు కావడంతో ఇందుకు కారణమైన రైస్ మిల్లులు, వాటి యాజమాన్యాలన్నింటి పైనా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) కొరడా ఝుళిపించనుంది. కొల్లగొట్టిన డబ్బును ఎటు మళ్లించారన్న కోణంలోనూ దర్యాప్తు కొనసాగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే మాజీ ఎమ్మెల్యే రేఖానాయక్ భాగస్వామిగా ఉన్న రైస్మిల్లుతో పాటు ఆమె ఇంట్లోనూ సోదాలను చేపట్టి రూ.30 లక్షల నగదు, విలువైన డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకున్న ఈడీ అధికారులు ఇకపై ఇదే ఊపు కొనసాగించనున్నారు. ఈ మేరకు త్వరలో మరిన్ని కేసులు నమోదుకానున్నాయని తెలుస్తోంది.
మరిన్ని కేసులు నమోదు చేయనున్న ఈడీ
రాష్ట్రంలో కొంతకాలంగా రైస్ మిల్లర్ల అక్రమాలపై విస్తృత చర్చ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్(సీఎంఆర్) ధాన్యాన్ని పక్కదారి పట్టించారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ శాఖ 300 మిల్లుల్లో తనిఖీలు నిర్వహించింది. 2021-22 నుంచి ఇప్పటివరకు దారి మళ్లించిన ధాన్యం విలువ సుమారు రూ.6,700 కోట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రంగంలోకి దిగడంతో ఈ గుట్టంతా రట్టు కానుంది. రూ.40,96,96,834 విలువైన ప్రభుత్వ ధాన్యాన్ని పక్కదారి పట్టించారనే ఆరోపణలపై తొలుత మాజీ శాసనసభ్యురాలు రేఖానాయక్పై ఖానాపూర్లో నమోదైన కేసు ఆధారంగా గత శుక్రవారం ఆమె నివాసంతో పాటు ఆమె భాగస్వామిగా ఉన్న ఏఆర్ఎస్ ఇండస్ట్రీస్లోనూ ఈడీ సోదాలు జరిపిన సంగతి విదితమే. అయితే ఈడీ దూకుడు ఈ ఒక్క కేసుకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన కేసుల వివరాలను సేకరించి వీటి ఆధారంగా మరిన్ని కేసులను నమోదు చేసి దర్యాప్తు నిర్వహించనుంది.
ఆస్తులను జప్తు చేసే అవకాశం
ధాన్యం మళ్లింపు వ్యవహారంలో లెక్కలు పక్కాగా ఉండటంతో ఈడీ పని మరింత సులభం కానుంది. ప్రభుత్వం ఎంత మొత్తంలో వడ్లు మిల్లర్లకు ఇచ్చింది, తిరిగి మిల్లర్లు ఎంత వెనక్కిచ్చారనేది సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్లో రికార్డుల్లో ఉంటుంది. అందుకే చాలామంది మిల్లర్లు పదిహేను వందల కోట్లు వెనక్కిచ్చారు. రాష్ట్రంలో మూడు వేలకు పైగా రైస్మిల్లులు ఉండగా ప్రతి మిల్లు వివరాలను దర్యాప్తుసంస్థ సేకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తద్వారా ఎంత విలువైన ధాన్యం పక్కదారి పట్టించారో గుర్తించి ఇలా వెనకేసిన సొమ్ముతో సమకూర్చుకున్న ఆస్తులను జప్తు చేయనున్నట్లు సమాచారం.
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