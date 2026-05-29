జగన్ ప్రభుత్వంలో గనులశాఖ అక్రమాలు - రూ.2,407 కోట్ల ఒప్పందాలకు లెక్కలు చెప్పాలని ఈడీ నోటీసులు
జగన్ ప్రభుత్వంలో గనులశాఖ అక్రమాల సోదాలపై ఈడీ ప్రకటన - ఈనెల 26న హైదరాబాద్, జయపుర, కోయంబత్తూర్లో 8 చోట్ల సోదాలు - భారీ ఎత్తున నగదు, సంపద స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 8:22 PM IST
ED Statement on Irregularities in Mining Department under Jagan Govt: వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో గనుల శాఖలో జరిగిన అక్రమాలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఒక సంచలన ప్రకటన విడుదల చేసింది. గనుల శాఖ మాజీ డైరెక్టర్ వీజీ వెంకటరెడ్డి అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి, ప్రైవేట్ కంపెనీలతో చేతులు కలిపి నిబంధనలను పూర్తిగా ఉల్లంఘించారని ఈడీ స్పష్టం చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో కీలక పాత్ర పోషించిన 3 ప్రముఖ కాంట్రాక్ట్ కంపెనీలు, వాటి నిర్వాహకుల ఇళ్లలో ఈ నెల 27న దేశవ్యాప్తంగా సోదాలు నిర్వహించినట్లు ఈడీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇసుక టెండర్ల కేటాయింపు ప్రక్రియలోనే నాటి అధికారులు నిబంధనలను పూర్తిగా తుంగలో తొక్కారని, కొన్ని నిర్దేశిత కంపెనీలకు మాత్రమే లబ్ధి చేకూర్చేలా గనుల శాఖ డైరెక్టర్ వెంకటరెడ్డి ఏకపక్షంగా వ్యవహరించారని ఈడీ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ఈ ఇసుక స్కామ్లో భారీ ఎత్తున నిధుల మళ్లింపు జరిగిందనే పక్కా సమాచారంతో, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ఈడీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. హైదరాబాద్, జయపుర, కోయంబత్తూర్ వంటి ప్రముఖ నగరాల్లోని మొత్తం 8 కీలక ప్రాంతాలలో ఏకకాలంలో ఈ దాడులు జరిగాయి. ఇసుక తవ్వకాల కాంట్రాక్టులు దక్కించుకున్న ప్రతిమ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, జీసీకేసీ ప్రాజెక్ట్స్, టర్న్కీ ఎంటర్ప్రైజెస్ కంపెనీల ప్రధాన కార్యాలయాలతో పాటు, వాటితో సంబంధం ఉన్న వ్యాపారవేత్తలు బోయినపల్లి శ్రీనివాసరావు, అశోక్ కుమార్, అలాగే గనుల శాఖ డైరెక్టర్ వెంకటరెడ్డి నివాసాల్లో ఈ తనిఖీలు సుదీర్ఘంగా కొనసాగాయి.
భారీ ఎత్తున నగదు, సంపద స్వాధీనం: ఈ సుదీర్ఘ సోదాల్లో ఈడీ అధికారులు భారీ ఎత్తున నగదు, విలువైన సంపదను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తనిఖీల్లో రూ.1.53 కోట్ల లెక్కల్లో లేని నగదుతో పాటు, సుమారు రూ.1.30 కోట్ల విలువైన వెండి బిస్కెట్లు, అధికారులు జప్తు చేశారు. వీటితో పాటు 1,800 డాలర్ల విదేశీ కరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన పలు స్థిర, చరాస్తుల కీలక భూ పత్రాలు, బినామీ ఆస్తుల డాక్యుమెంట్లు, కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్క్లు, మొబైల్ ఫోన్లను ఈడీ సీజ్ చేసింది.
పర్యావరణ నిబంధనలను, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ (NGT) ఆదేశాలను బేఖాతరు చేస్తూ, నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో అనుమతించిన పరిమితి కంటే ఎక్కువ లోతుగా ఇసుకను తవ్వేసి తరలించారని ఈడీ నిర్ధారించింది. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లిందని దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ అక్రమ తవ్వకాలకు సంబంధించి సదరు కాంట్రాక్ట్ కంపెనీలకు గతంలో మైనింగ్ శాఖ జారీ చేసిన రూ.2,407 కోట్ల ఒప్పందాల ఉల్లంఘన డిమాండ్ నోటీసులపై పూర్తిస్థాయిలో లెక్కలు చెప్పాలంటూ ఈడీ అధికారులు నిందితులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ACB) నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) ఆధారంగా తాము ఈ మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేసినట్లు ఈడీ స్పష్టం చేసింది.
