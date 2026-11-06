"గ్రూప్-1 మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు నిజమే" - పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసిన ఈడీ
APPSC Group1 Evaluation Scam : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్-1 మెయిన్స్ సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనంలో భారీగా అక్రమాలు, నిధుల దుర్వినియోగం జరిగిందని ఈడీ దర్యాప్తులో తేల్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:10 AM IST
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్-1 మెయిన్స్ సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనంలో భారీగా అక్రమాలు, నిధుల దుర్వినియోగం జరిగిందని ఈడీ దర్యాప్తులో తేల్చింది. అప్పటి ఏపీపీఎస్సీ కార్యదర్శిగా ఉన్న విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి సీఎస్ ఆర్ ఆంజనేయులు హైకోర్టు ఆదేశాలను సైతం బేఖాతరు చేసినట్లు గుర్తించింది. ఈ కేసులో ఇటీవల తెలంగాణ, ఏపీల్లో పలు చోట్ల తనిఖీలు చేసిన ఈడీ అధికారులు పలు డాక్యుమెంట్స్ స్వాధీనం చేసుకుంది. దీనిపై పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్-1 మెయిన్స్ సమాధాన పత్రాల మూల్యంకనంలో భారీ ఎత్తున అక్రమాలు, నిధుల దుర్వినియోగం జరిగినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నిగ్గు తేల్చింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు డిజిటల్ మూల్యంకనాన్ని రద్దు చేసి మాన్యువల్ మూల్యంకనం నిర్వహించాల్సి ఉండగా అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (ఏపీపీఎస్సీ) కార్యదర్శిగా ఉన్న విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు వాటిని బేఖాతరు చేసినట్లు గుర్తించింది. అసలు మాన్యువల్ మూల్యాంకనం చేయించకుండానే హాయ్ల్యాండ్ వేదికగా ఈ ప్రక్రియ జరిపించినట్లుగా నమ్మించేందుకు మొక్కుబడి తంతు నడిపించినట్లు నిర్ధారించింది.
అంతకుముందు డిజిటల్ మూల్యాంకనంలో అభ్యర్థులకు వచ్చిన మార్కులనే మాన్యువల్ మూల్యాంకనం పేరిట మరోసారి నమోదు చేయించిసినట్లు వెల్లడించింది. దీని కోసం పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు ఆయన మిత్రుడైన మధుసూదన్కు చెందిన క్యామ్సైన్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ప్రైవేట్ సంస్థను ముందుపెట్టి దానికి తనే సంతకం చేసి రూ.1.14 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు పేర్కొంది. ఇదంతా నేరపూరితంగా చెల్లించిన సొమ్మని తేల్చింది. ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ బుధవారం నాడు ఏపీ, తెలంగాణలోని నిందితుల నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. అందులో వెలుగుచూసిన అంశాలతో పాటు ఈ కేసు దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకూ గుర్తించిన అంశాల్ని ఈడీ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
హైకోర్టు ఆదేశాలను ధిక్కరించి : 2021 ఏప్రిల్ 28న ప్రకటించిన ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 డిజిటల్ మూల్యంకనం ఫలితాలను హైకోర్టు రద్దు చేసి మాన్యువల్ మూల్యంకనం నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. 2021 నవంబరు 27 నుంచి 2022 ఫిబ్రవరి 19 మధ్య ఏపీపీఎస్సీకి రెగ్యూలర్ ఛైర్మన్ లేని సమయంలో అప్పటి కార్యదర్శి, ప్రస్తుత విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు మాన్యువల్ మూల్యంకనం బాధ్యతల్ని ఆయన స్నేహితుడి పమిడికాల్వ మధుసూదన్కు చెందిన క్యామ్సైన్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు అప్పగించారు. గ్రూప్-1 మెయిన్స్ సమాధాన పత్రాల్ని ఏపీపీఎస్సీ కార్యాలయం నుంచి గుంటూరు జిల్లా చిన్నకాకానిలో ఉన్న హాయ్ల్యాండ్కు తరలించారు.
2021 డిసెంబర్ నుంచి 2022 ఫిబ్రవరి వరకూ దాదాపు 84 రోజులు పాటు ఈ సమాధాన పత్రాలు హాయ్ల్యాండ్లోనే ఉన్నాయి. హాయ్ల్యాండ్ రిసార్ట్స్లో అసలు మాన్యువల్ మూల్యంకనమే చేయించలేదు. ట్రూ గ్రేడర్ సర్వీసెస్ (స్టోన్ మీడియా అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) ద్వారా అంతకు ముందు చేయించిన డిజిటల్ మూల్యంకనం మార్కులనే మాన్యువల్ మూల్యంకనంలో వచ్చిన మార్కులుగా మ్యాపింగ్ చేశారు. 2022 జనవరి 1 నాటికి ఈ మూల్యంకన ప్రక్రియ ముగింపు దశకు వచ్చినట్లు బహిరంగంగా ప్రకటించారు.
క్యామ్సైన్ మీడియాకు రూ.1.14 కోట్లు : అప్పటి ఏపీపీఎస్సీ కార్యదర్శి పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు మాన్యువల్ మూల్యంకనం కోసమంటూ చెక్కుపై సంతకం చేసి క్యామ్సైన్ మీడియాకు రూ.1.14 కోట్లు విడుదల చేశారు. అందులో కొంత మొత్తం హాయ్ల్యాండ్ రిసార్ట్స్ ప్రాంగణాన్ని వినియోగించుకోవటానికి క్యామ్సైన్ మీడియా చెల్లించింది. మిగతా సొత్తు ఎలా దారి మళ్లించారు? ఆ డబ్బు ఎవరికి చేరింది? దాంతో ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులు కొన్నారు? అనే అంశాలపై దర్యాప్తు సాగుతోంది. 2022 ఫిబ్రవరి 19న బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఏపీపీఎస్సీ కొత్త ఛైర్మన్ హాయ్ల్యాండ్ వేదికగా జరిగిన మూల్యంకన ప్రక్రియ మొత్తాన్ని మళ్లీ రద్దు చేశారు. జవాబు పత్రాల్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుని కొత్త ఓఎంఆర్ షీట్లను జతపరిచి అధికార ప్రాంగణంలోనే సీసీటీవీ నిఘా మధ్య పునర్మూల్యంకనం నిర్వహించారు. దాని ఆధారంగా తుది ఫలితాలు ఎంపిక జాబితా ప్రకటించారు.
హాయ్ల్యాండ్లో చేపట్టిన ప్రక్రియ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనమూ లేదు. అసలు ఏ సేవలు అందించకుండానే క్యామ్సైన్కు రూ.1.14 కోట్లు చెల్లించారు. ఏపీపీఎస్సీ అప్పటి కార్యదర్శి, విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు, మాన్యువల్ మూల్యంకనం కాంట్రాక్టు పొందిన క్యామ్సైన్ మీడియా ఎండీ పమిడిముక్కల మధుసూదనరావు, తొలుత డిజిటల్ మూల్యంకనం చేసిన ట్రూగ్రేడర్ సర్వీసెస్ (స్టోన్ మీడియా) ఎండీ ఆకెళ్ల పేరి శ్రీనివాసరావు, మూల్యకనం ప్రక్రియలో పాల్గొన్న మహంకాళి రఘురామ్ నివాసాలు, కార్యాలయాలతో పాటు, గ్రూప్-1 మెయిన్స్ సమాధాన పత్రాల్ని 84 రోజుల పాటు ఉంచిన హాయ్ల్యాండ్లోని ఆవాస రిసార్ట్స్లో సోదాలు నిర్వహించి ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించిన పలు పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఈడీ తెలిపింది.
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