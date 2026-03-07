ETV Bharat / state

ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం - నిందితుల రూ.441 కోట్ల స్థిర, చరాస్తులు జప్తు

రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డి, బూనేటి చాణక్య ఆస్తులు జప్తు - నిందితుల కుటుంబసభ్యులు, ఇతర వ్యక్తులు, సంస్థల ఆస్తులు జప్తు - లిక్కర్‌ స్కామ్‌పై మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం కింద ఈడీ కేసు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 8:58 AM IST

ED Seizes Assets of key Accused in AP Liquor Scam : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల రూపాయల మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి (ఏ-1), ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ అప్పటి ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డి (ఏ-2), ముడుపుల వసూళ్ల నెట్‌వర్క్‌ నిర్వహణలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించిన బూనేటి చాణక్య (ఏ-8), వారి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మరికొందరు వ్యక్తులు, సంస్థలకు సంబంధించిన మొత్తం రూ.441.63 కోట్ల విలువైన స్థిర, చరాస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ జప్తు చేసింది. వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నిల్వలు, ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లు, భూములు, స్థలాలు, ఇతర స్థిరాస్తులు వంటివి జప్తు చేసిన వాటి జాబితాలో ఉన్నాయి. మద్యం కుంభకోణంపై మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం కింద గతేడాది కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ ఆస్తులు, సొత్తుంతా మద్యం ముడుపుల ద్వారా కూడబెట్టినవేనని నిగ్గు తేల్చి వాటిని జప్తు చేసింది.

ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలో కీలక పరిణామం - నిందితుల రూ.441 కోట్ల స్థిర, చరాస్తులు జప్తు (ETV)

మద్యం కుంభకోణం కేసులో రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ఆయన అనుచరులైన బూనేటి చాణక్య, ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి, టి.ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, పైలా దిలీప్, సైఫ్‌ అహ్మద్‌లు కలిసి మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి మొత్తంగా రూ.3,500 కోట్ల మేర ముడుపులు వసూలు చేశారని గుర్తించింది. అందులో రూ.1,048.45 కోట్లకు సంబంధించిన మూలాలు మనీ ట్రయల్‌ ద్వారా వెలికితీసింది. నగదు, బంగారం రూపంలో ముడుపులు కొల్లగొట్టిన ఈ మద్యం ముఠా, వారి అనుచరులు ఆ సొత్తుతో భారీగా స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేశారని, వ్యక్తిగతంగా లాభాలు పొందారని నిర్ధారించింది. ముడుపుల ద్వారా కొల్లగొట్టిన దాంట్లో అత్యధిక భాగాన్ని నిందితులు దాచిపెట్టటం లేదా వేరే మార్గాల్లో మళ్లించేశారని తేల్చింది.

స్థిరాస్తి రంగంలో భారీగా పెట్టుబడులు : ఈ మేరకు ఇప్పటివరకూ తమ దర్యాప్తులో వెలుగుచూసిన్నట్లు ఈడీ తెలిపింది. మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తుతో ఈ ముఠా సభ్యులు స్థిరాస్తి రంగంలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారు. వ్యక్తిగత ఆస్తులు కొన్నారు. ఇషాన్వీ ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, ఈడీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, యుని కార్పొరేట్‌ సొల్యూషన్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, ట్యాగ్‌ డెవలపర్స్, ఇతర సంస్థల్లోకి ముడుపులు సొమ్ము మళ్లించి పలు చోట్ల భూములు కొన్నారు. నివాస స్థలాల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు చేపట్టారు. ఈ అక్రమ సొత్తును చట్టబద్ధమైన వ్యాపార ఆదాయంగా చూపించటానికి నకిలీ, పాత తేదీలతో తయారు చేసిన ఒప్పందాలును వినియోగించారు. ఈ ముడుపుల సొమ్ము మూలాలు దాచిపెట్టటం కోసం ఓల్విక్, క్రిపటి, నైస్న మల్టీవెంచర్స్, అరోయో, ఈజీలోడ్, డీ-కార్ట్‌ తదితర డొల్ల సంస్థలు, వాటి బ్యాంకు ఖాతాలను వాడారు. బహుళ అంచెల్లో నిధుల మళ్లింపునకు పాల్పడ్డారు.

ప్రతి నెలా రూ.100 కోట్లు : మద్యం కొనుగోలు, సరఫరా, విక్రయ వ్యవస్థలను గుప్పిట్లో పెట్టుకున్న మద్యం ముఠా ప్రతి నెలా రూ.100 కోట్ల మేర అక్రమాదాయం సంపాదించింది. ఆ మేరకు ముఠా సభ్యులు భారీగా లబ్ధి పొంది రాష్ట్ర ఖజానాకు నష్టం కలిగించారు. ముడుపుల సొత్తును హైదరాబాద్‌లోని అనేక ప్రదేశాల్లోని డెన్‌ల్లో భద్రపరిచారు. వాటి కోసం క్యాష్‌ హ్యాండర్లను నియమించారు. ఆ డెన్‌ల నుంచే ముడుపుల సొమ్మును వేర్వేరు అవసరాల కోసం తరలించారు. ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ డిపోల నుంచి ప్రభుత్వం దుకాణాలకు మద్యం సరఫరా చేసే రవాణా కాంట్రాక్టు టెండర్లలోనూ అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు.

కాగితాలపైనే ఆ కంపెనీలు : కేంద్రీకృత టెండర్‌ విధానం ద్వారా భారీగా రేట్లు పెంచేసి సిగ్మా సప్లై చైన్‌ సొల్యూషన్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు ఈ రవాణా కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టారు. అంతకు ముందు డిపోల వారీగా ఉన్న రవాణా వ్యయంతో పోలిస్తే ఈ కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టటం ద్వారా అయ్యే రవాణా వ్యయం చాలా ఎక్కువ. కాగితాలపైనే సిగ్మా సంస్థ ఉన్నప్పటికీ దాన్ని పూర్తిగా రాజ్‌ కెసిరెడ్డి అనుచరులైన టి.ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి, సైఫ్‌ అహ్మద్‌లే నడిపించారు. ఈ రవాణా కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తులో కొంత టెక్కర్, అరోయో, ఈజీలోడ్‌ సంస్థల్లోకి మళ్లించారు. తద్వారా మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్పడ్డారు.

మొదటి దశ : మొదటి దశను పరిశీలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2019 కంటే ముందు వరకూ మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకతతో కూడిన ఆటోమేటేడ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ విధానంలో కొనసాగేది. కొనుగోలు, సరఫరా, విక్రయాలన్నీ డిజిటల్‌ ట్రాకింగ్‌ అయ్యేవి. ఎలక్ట్రానిక్‌ ఆడిట్‌ ట్రయిల్‌కు వీలుండేది. 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మద్యం దుకాణాలను ప్రభుత్వమే నిర్వహించేలా విధానాన్ని మార్చింది. వాటన్నింటినీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ స్టేట్‌ బెవరేజస్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ (ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌) ద్వారా నిర్వహిస్తూ మద్యం వ్యాపారాన్ని గుత్తాధిపత్యంలోకి తీసుకుంది. అనంతరం ముందస్తు నేరపూరిత కుట్రలో భాగంగా ఆటోమేటెడ్‌ విధానంలో కొనసాగుతున్న మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ ప్రక్రియను మాన్యువల్‌ విధానంలోకి మార్చేసింది. తమ కుట్ర అమలులో భాగస్వాములైన ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ అధికారులకు మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ విషయంలో పూర్తి అధికారాలు కట్టబెట్టి అక్రమాలకు తెరలేపింది.

రెండో దశ : రెండో దశలో అప్పటికే మార్కెట్‌లో ఉన్న ప్రాచుర్యం పొందిన బ్రాండ్లకు ఆర్డర్లు ఇవ్వకుండా వాటిని మార్కెట్‌ నుంచి తరిమేసింది. అదే సమయంలో మద్యం ముఠాకు ముడుపులు చెల్లించిన సంస్థల బ్రాండ్లకు అడ్డదారుల్లో భారీ ఎత్తున సరఫరా ఆర్డర్లు కట్టబెట్టింది. ఈ కుంభకోణంలో భాగంగా ‘సిమిలర్‌ సౌండింగ్‌ బ్రాండ్ల’కు అనుమతులిచ్చి వాటి మూల ధర (బేసిక్‌ ప్రైస్‌) భారీగా పెంచేసింది. తద్వారా ఆ బ్రాండ్లు తయారు చేసే సంస్థలకు అదనపు లాభాలు కల్పించింది. ప్రతిఫలంగా వారి నుంచి ముడుపులు వసూలు చేసింది.

మూడో దశ : మూడో దశలో మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు లభించాలంటే ఒక్కో కేసు మూలధరలో (బేసిక్‌ ప్రైస్‌) 15-20 శాతం మేర ముడుపులు చెల్లించాల్సిందేనంటూ డిస్టిలరీల యాజమాన్యాలను ఈ ముఠా బెదిరించింది. అందుకు అంగీకరించని వారికి ఆర్డర్లు ఇవ్వకుండా ఆపేసింది. పెండింగ్‌ బకాయిలు చెల్లించకుండా నిలిపేసింది. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ప్రధాన అనుచరులు బూనేటి చాణక్య, సైఫ్‌ అహ్మద్, తోడల్లుడు ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డిలు డిస్టిలరీలు, మద్యం సరఫరా కంపెనీల నుంచి ముడుపులు వసూలు చేశారు. అందు కోసం ఆయా యజమానులకు సిగ్నల్‌ వంటి యాప్‌ల ద్వారా వీవోఐపీ కాల్స్‌లో మాట్లాడేవారు. తామెవరో ఎవరికీ తెలియకుండా ఉండేందుకు ఈ ఎత్తుగడ వేశారు.

నాలుగో దశ : నాలుగో దశను పరిశీలిస్తే రాజ్‌ కెసిరెడ్డి మరికొందరితో కలిసి ఈ మద్యం కుంభకోణాన్ని నడిపించారు. మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీని గుప్పిట్లో పెట్టుకుని అవినీతికి పాల్పడ్డారు. తద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.3,500 కోట్ల మేర నష్టం కలిగించారు. కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తును మనీ లాండరింగ్‌ ద్వారా మళ్లించుకున్నారు. తద్వారా ఈ ముఠా సభ్యులంతా వ్యక్తిగతంగా భారీగా లబ్ధి పొందారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, బూనేటి చాణక్య, ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి, టి.ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, పైలా దిలీప్, సైఫ్‌ అహ్మద్‌లు కలిసి రూ.3,500 కోట్ల మేర ముడుపులు వసూలు చేశారు.

వారి ఆధీనంలో డిస్టిలరీలు : మద్యం ముఠా సభ్యులు సొంతంగా కొన్ని డిస్టిలరీలు ఏర్పాటు చేయటమే కాకుండా. మరికొన్ని డిస్టిలరీలను వారి ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. వారంతా అక్రమంగా లబ్ధి పొందటానికి ఈ డిస్టిలరీలు స్పెషల్‌ పర్పస్‌ వెహికల్స్‌గా ఉపయోగపడ్డాయి. అదాన్‌ డిస్టిలరీస్, లీలా డిస్టిలరీస్, యూవీ డిస్టిలరీస్‌ వంటివి పూర్తిగా ఈ మద్యం ముఠా నియంత్రణలోనే నడిచాయి. తమ రాజకీయ, పరిపాలన పలుకుబడి వినియోగించి వాటికి భారీగా ఆర్డర్లు కట్టబెట్టారు.

ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసు - ప్రణయ్‌ ప్రకాష్‌ రిమాండ్‌ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు

కొల్లగొట్టిన మద్యం సొమ్ముతో 11.29 ఎకరాలు కొనుగోలు - చాణక్య ఆస్తుల జప్తునకు సిట్‌ చర్యలు

