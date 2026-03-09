ETV Bharat / state

ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో ఈడీ దూకుడు - వాసుదేవరెడ్డి అక్రమాస్తులు జప్తు

రూ461.33 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఇటీవల జప్తు చేసిన ఈడీ - అందులో రూ.95.80 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు వాసుదేవరెడ్డి సంబంధీకులవే - వాసుదేవరెడ్డి అక్రమంగా కూడబెట్టిన ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 9:53 AM IST

4 Min Read
ED Seizes Illegally Assets of Vasudeva Reddy : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కుట్రకు రూపకల్పనతో పాటు దాని అమలులో కీలకపాత్ర పోషించిన APSBCL ఎండీ దొంతిరెడ్డి వాసుదేవరెడ్డి ఆయన భార్య, బంధువుల పేరిట రూ.95.80 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ ప్రాథమికంగా నిగ్గు తేల్చింది. మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తుతో 2021-2025 మధ్య ఈ ఆస్తులు కొన్నట్లు గుర్తించింది. తన బావమరిది మారెళ్ల విజయ నరసింహారెడ్డి పేరిట ఉన్న సంస్థల్లోకి లంచాల సొమ్మును మళ్లించుకుని ఆ సంస్థల ద్వారా ఆస్తులు కొనుగోలు చేయించి వాటిని తన భార్య పేరిట వాసుదేవరెడ్డి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నట్లు నిర్ధారించింది.

మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తును వాసుదేవరెడ్డి ఎలా మనీ లాండరింగ్‌ చేశారో ఈడీ దర్యాప్తులో వెలుగుచూసింది. మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు కావాలంటే వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠాకు లంచాలు చెల్లించాల్సిందేనంటూ డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీలతో తొలుత బేరసారాలు నిర్వహించింది వాసుదేవరెడ్డేనని సిట్‌ విచారణలో గతంలోనే వెల్లడైంది. ఆ లంచాల్లో కొంత భాగం అతనికి చేరిందని ఈడీ తేల్చింది. బీ9 బెవరేజస్‌ లిమిటెడ్‌కు 2019 నవంబరు, డిసెంబరు, 2020 జనవరి నెలల్లో APSBCL మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లే ఇవ్వలేదు.

ఒక్కో కేసుకు 65 నుంచి 78 రూపాయలు : బీబీఎల్‌ క్లస్టర్‌ మేనేజర్‌ మహేష్‌రెడ్డిని వాసుదేవరెడ్డి పిలిపించి మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు కావాలంటే తనకు ఒక్కో కేసుకు 65 నుంచి 78 రూపాయల చొప్పున లంచమివ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారని గుర్తించింది. అందుకు అంగీకరించడంతో ఆ సంస్థకు ఆర్డర్లు లభించాయని తేల్చింది. వాసుదేవరెడ్డి బావమరిది మారెళ్ల విజయనరసింహారెడ్డి నిర్వహణలోని రణదీప్‌ ఎంటర్‌ప్రైజస్, అసీఫా మార్కెటింగ్‌ సర్వీసెస్, వెంకటేశ్వర ఎంటర్‌ప్రైజస్, వీఎన్‌ఆర్‌ గ్లోబల్‌ వంటి సంస్థలతో బీబీఎల్‌ మార్కెటింగ్, అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఆ సంస్థల ద్వారా ఎలాంటి సేవలూ పొందకుండానే పొందినట్లుగా చూపి వాసుదేవరెడ్డికి లంచంగా చెల్లించాల్సిన సొమ్మును బీబీఎల్‌ ఆయా సంస్థల ఖాతాల్లో జమ చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. బహుళ అంచెల్లో అవన్నీ వాసుదేవరెడ్డి భార్య పేరిట ఆస్తులుగా మారినట్లు తేలింది.

పెరల్‌ డిస్టిలరీ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ నుంచి వాసుదేవరెడ్డి రూ.20 కోట్ల లంచం నేరుగా తీసుకున్నారని ఈడీ గుర్తించింది. ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు మద్యం సరఫరా చేసే రవాణా కాంట్రాక్టును సిగ్మా సంస్థకు కట్టబెట్టడంలో వాసుదేవరెడ్డిదే కీలక పాత్ర అని తేల్చింది. మద్యం కుంభకోణం నిందితుడు ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డితో కలిసి ఈ అక్రమానికి తెరలేపినట్లు గుర్తించింది. రవాణా ఛార్జీలను భారీగా పెంచేసి ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం కలిగించారని తద్వారా వారు అనుచిత లబ్ధి పొందినట్లు తేల్చింది. విజయనరసింహారెడ్డిని ముందుపెట్టి మద్యం రవాణాలోనూ దోచుకున్నట్లు గుర్తించింది.

వాటి మార్కెట్‌ విలువ 95.80 కోట్ల రూపాయలు : మద్యం కుంభకోణంలో దోచుకున్న సొమ్ములను వాసుదేవరెడ్డి ఆయన భార్య కల్పనారెడ్డి, బావమరిది విజయనరసింహారెడ్డి, మామ మారెళ్ల పుల్లారెడ్డి, వారికి చెందిన వీఎన్‌ఆర్‌ డెయిరీ ప్రొడక్ట్స్, వీఎన్‌ఆర్‌ గ్లోబల్, శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి మిల్క్‌ చిల్లింగ్‌ పాయింట్‌ తదితర సంస్థలకు మళ్లించారని ఈడీ తేల్చింది. ఆ సొత్తుతో ఆ సంస్థలు స్థిరాస్తులు, భూములు కొన్నట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ప్రస్తుతం వాటి మార్కెట్‌ విలువ 95.80 కోట్ల రూపాయలని తేల్చింది. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం గౌరవరంలోని 49.05 కోట్ల విలువైన 34 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని మారెళ్ల పుల్లారెడ్డి, విజయనరసింహారెడ్డిలు వాసుదేవరెడ్డి భార్య కల్పనారెడ్డి పేరిట 2022లో గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.

వీఎన్‌ఆర్‌ డెయిరీ ప్రొడక్ట్స్‌ లిమిటెడ్‌లో కల్పనారెడ్డి, విజయనరసింహారెడ్డి భాగస్వాములు. మద్యం కుంభకోణంలో దోచుకున్న సొత్తులో కొంత వాసుదేవరెడ్డి ఆ సంస్థలోకి మళ్లించారని ఈడీ గుర్తించింది. ఆ డబ్బుతో ఆ సంస్థ 2023 డిసెంబరు, 2024 మార్చి నెలల్లో తెలంగాణలోని వికారాబాద్‌ జిల్లాలో రూ.34.33 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేసినట్లు తేల్చింది. హైదరాబాద్‌లోని గండిపేట వెన్సా బ్రీజ్‌లో కోటి రూ.40 లక్షలు విలువైన ఓ విల్లాను వీఎన్‌ఆర్‌ డెయిరీ కొనుగోలు చేసింది. దాన్ని కల్పనారెడ్డి పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు.

వీఎన్‌ఆర్‌ గ్లోబల్‌ సంస్థలోకి మద్యం ముడుపులు : విజయనరసింహారెడ్డి యాజమాన్యంలోని వీఎన్‌ఆర్‌ గ్లోబల్‌ సంస్థలోకి మద్యం ముడుపులు సొమ్ము రూ.7.96 కోట్లు చేరింది. ఈ సంస్థ పేరిట తెలంగాణలోని మహేశ్వరంలో 3872.17 చదరపు గజాల ప్లాట్‌ను 2025 ఫిబ్రవరిలో కొన్నారు. ప్రస్తుతం దీని మార్కెట్‌ విలువ రూ.8.51 కోట్లు. వీటితో పాటు మారెళ్ల పుల్లారెడ్డి, విజయనరసింహారెడ్డి పేరిట ఉన్న పలు ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది.

కొల్లగొట్టిన సొత్తులో మరికొంత మొత్తాన్ని ఉనికి చిక్కకుండా వాసుదేవరెడ్డి దాచినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. వాటి మూలాలు వెలికి తీసేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. మద్యం కుంభకోణం కేసులోని నిందితులకు సంబంధించిన రూ.461.33 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఇటీవల ఈడీ జప్తు చేసింది. అందులో రూ.95.80 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు వాసుదేవరెడ్డి సంబంధీకులవే.

