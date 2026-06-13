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మద్యం రవాణా కుంభకోణం - వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు భారీగా లబ్ధి

జిల్లాల్లోని పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, వారి సంబంధీకుల సంస్థలకు సబ్‌ కాంట్రాక్టులు - ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడి - ఆయా సంస్థలు, వాటి హవాలా లావాదేవీలపై ఈడీ గురి

ED Reveals Huge Benefits for YSRCP Leaders in Liquor Transport Scam
ED Reveals Huge Benefits for YSRCP Leaders in Liquor Transport Scam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 10:38 AM IST

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ED On Liquor Transport Scam : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును అడ్డం పెట్టుకుని దోచుకున్న వ్యవహారంలో వివిధ జిల్లాల్లోని ఆ పార్టీ కీలక నాయకులూ భారీగా లబ్ధి పొందినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, వారి సంబంధీకుల సంస్థలకు సబ్‌ కాంట్రాక్టులు అప్పగించినట్లు గుర్తించామని ఈడీ ప్రకటించింది. ఏయే ప్రాంతాల్లో ఈ సబ్‌ కాంట్రాక్టులు ఎవరెవరు పొందారు? వారి నేపథ్యం ఏంటి? వారి మధ్య జరిగిన హవాలా లావాదేవీలు? వంటి అంశాలపై ఈడీ లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ కేసులో తాజాగా రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, A.P.S.B.C.L అప్పటి ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డిలను అరెస్టు చేసిన ఈడీ అధికారులు మిగతా పాత్రధారులపైనా గురిపెట్టారు.

జిల్లాల్లోని కీలక నేతలకు సబ్‌ కాంట్రాక్టులు: వైఎస్సార్సీపీ ముఠా తరఫున మద్యం కుంభకోణంలో అన్నీ తానై వ్యవహరించిన రాజ్‌ కెసిరెడ్డి. తొలుత తన ముసుగు సంస్థలైన సిగ్మా సప్లై చైన్‌ సొల్యూషన్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, ప్రసాద్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్‌కు రాష్ట్రస్థాయిలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు దక్కేలా చేసుకున్నట్లు ఈడీ గుర్తించింది. తర్వాత దాన్ని ప్రాంతాలవారీగా విభజించి, పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, వారి సంబంధీకుల సంస్థలకు సబ్‌ కాంట్రాక్టులు అప్పగించినట్లు నిర్ధారించుకుంది.

మద్యం రవాణా సబ్‌ కాంట్రాక్టులు పొందిన సంస్థల్లో విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన ఓ ప్రజాప్రతినిధి, గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ మాజీ మంత్రి, చిత్తూరులోని ఓ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడివి, వారి సన్నిహితులవి ఉన్నాయని ఇప్పటికే సిట్‌ గుర్తించింది. సిట్‌ నుంచి వివరాలు తీసుకున్న ఈడీ.. ఆయా సంస్థల పేరిట జరిగిన లావాదేవీలపై మరింత లోతుగా దృష్టిసారించింది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకూ దర్యాప్తులో వెలుగుచూసిన అంశాలు, గురువారం చేపట్టిన సోదాల్లో పట్టుబడిన వాటి వివరాలను ఈడీ శుక్రవారం వెల్లడించింది.

పలుకుబడిని అడ్డం పెట్టుకుని కుట్రకు బీజం: సిగ్మా సంస్థ, ప్రసాద్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్‌కు మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టేందుకు వీలుగా నిబంధనలు మార్చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. అంతకుముందు వరకూ జాయింట్‌ కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని జిల్లాస్థాయి కమిటీలు ఆయా జిల్లాల్లో రవాణా కాంట్రాక్టును ఖరారు చేసేవంది. ఒక్కో మద్యం కేసుకు రవాణా ఛార్జీల కింద 19 రూపాయల 68 పైసలు చొప్పున చెల్లించేవారని తెలిపింది.

జిల్లాస్థాయిలో ఈ కాంట్రాక్టుల ఖరారు విధానాన్ని రద్దు చేసి బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ స్థాయిలో కాంట్రాక్టులు ఖరారు చేశాక ఒక్కో కేసుకు 35 రూపాయల 57 పైసలు చొప్పున చెల్లించినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. ఇలా 195.33 కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మొత్తం కుట్రకు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి రూపకల్పన చేశారని ఈడీ తెలిపింది.

నాటి బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి తన హోదాను అడ్డం పెట్టుకుని కుట్ర అమలులో కీలకంగా వ్యవహరించారని వెల్లడించింది. సిగ్మా, ప్రసాద్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్‌ కంపెనీల పేర్లను రికార్డుల నిర్వహణకే వాడుకున్నారు తప్ప వాటి పేరిట ఈ కాంట్రాక్టు బాధ్యతలు నిర్వహించింది, లబ్ధి పొందింది రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డి సహా ఇతరులేనని ఈడీ వెల్లడించింది.

మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకుని ధరలు పెంచేసి దోచుకునేందుకు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి కుట్రకు రూపకల్పన చేసినట్లు ఈడీ స్పష్టం చేసింది. ఐటీ సలహాదారుగా తన హోదాను, పలుకుబడిని అడ్డం పెట్టుకుని ఈ కుట్రకు బీజం వేశారని తేల్చిచెప్పింది. డొల్ల కంపెనీలు సృష్టించే తన అనుచరుడైన టి.ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి, బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ అప్పటి ఎండీ డి.వాసుదేవరెడ్డి, అక్రమ లావాదేవీల కోసం ఏర్పాటుచేసిన డొల్ల కంపెనీల్లో ఒకటైన అరోయో అదనపు డైరెక్టర్‌ అంజనీకుమార్‌ తదితరులతో కలిసి ఈ కుట్ర అమలుచేశారని ఈడీ పేర్కొంది.

రవాణా ఛార్జీల్లో అసమానతలు: జిల్లాస్థాయిలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు ఖరారు చేసే విధానాన్ని వాసుదేవరెడ్డి ఏకపక్షంగా రద్దుచేసినట్లు ఈడీ స్పష్టం చేసింది. దీన్ని సమర్ధించుకోవడానికి రవాణా ఛార్జీల్లో అసమానతలు, లేబర్‌ హ్యాండ్లింగ్‌ సమస్యలను సాకుగా చూపారంది. నిజానికి జిల్లాస్థాయిలో అలాంటి సమస్యలే లేవని ఈడీ తెలిపింది. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి లేకుండానే రాష్ట్రస్థాయిలో బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషనే మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు ఖరారుచేసే విధానాన్ని అమలుచేశారంది. అధికారులకూ సమాచారం ఇవ్వలేదని స్పష్టం చేసింది. సిగ్మా సంస్థకు కేటాయించిన కాంట్రాక్టు గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా దీర్ఘకాలం పాటు పొడిగించుకుంటూ వెళ్లారని దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీగా నష్టం వాటిల్లిందని ఈడీ స్పష్టం చేసింది.

అనుమానాస్పద పత్రం స్వాధీనం: రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, డి.వాసుదేవరెడ్డితో పాటు మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు , ఆయన కుమారుడు కారుమూరి సునీల్‌, వాసుదేవరెడ్డి బావమరిది విజయనరసింహారెడ్డి, సుదర్శన్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ ప్రతినిధి వల్లు సందీప్‌ల నివాసాలు, ప్రాంగణాల్లో గురువారం సోదాలు నిర్వహించినట్లు ఈడీ ప్రకటనలో తెలిపింది.

ఒక లగ్జరీ కారు, 94.50 లక్షల విలువైన వాచీలు, లెక్కల్లో చూపని నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వివరించింది. వీటితోపాటు పలు ఆస్తుల పత్రాలు, లెక్కల్లో చూపని నగదు లావాదేవీల వివరాలు లభ్యమైనట్లు చెప్పింది. సుదర్శన్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్స్, కారుమూరి సునీల్‌ మధ్య జాయింట్‌ వెంచర్‌ ఒప్పందపత్రం పేరిట ఉన్న ఓ అనుమానాస్పద పత్రాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. వీటన్నింటినీ విశ్లేషిస్తున్న ఈడీ అధికారులు తదుపరి దశలో దర్యాప్తు మరింత వేగం చేయనున్నారు.

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