వైఎస్సార్సీపీ నేత మళ్ల విజయప్రసాద్ నివాసాల్లో ఈడీ సోదాలు - కీలక పత్రాలు స్వాధీనం!
మళ్ల విజయప్రసాద్ నివాసాల్లో బుధవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు ఈడీ సోదాలు - వెల్ఫేర్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఎస్టేట్స్ సంస్థ పేరుతో ఆర్థిక మోసాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 8:08 AM IST
Ed Raids on YSRCP Leader Malla Vijaya Prasad Residence : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే మళ్ల విజయప్రసాద్ ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహించిన ఈడీ స్థిరచరాస్తుల పత్రాలను తనిఖీ చేసి కొన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. బుధవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు సోదాలు కొనసాగాయి. వెల్ఫేర్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఎస్టేట్స్ సంస్థ పేరుతో ఆయన ఆర్థిక మోసానికి పాల్పడ్డారని కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఈడీ అధికారులు ఏకకాలంలో హైదరాబాద్, విశాఖలోని ఆయన నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో సోదాలు చేపట్టారు.
బుధవారం ఉదయం 6 గంటల సమయంలో రెండు వాహనాల్లో బిహార్కు చెందిన ఆరుగురు అధికారులు సీతమ్మధార కెఆర్ఎం కాలనీలోని వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే విజయ ప్రసాద్ ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. సోదాలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ప్రధాన గేట్లు మూసివేశారు. భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు. ఈడీ సోదాల సమయంలో విజయప్రసాద్ ఇంట్లో లేరు. బంధువులు మాత్రమే లోపల ఉన్నారు. అధికారులు ఇంట్లో కొన్ని రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకుని పరిశీలించారు. స్థిరచరాస్తుల పత్రాలను తనిఖీ చేసి కొన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంటి ఆవరణలోని బెంజ్, BMW కార్ల డోర్లు తెరిచి వాటిలో కూడా తనిఖీలు చేశారు.
చిట్ఫండ్, ఆర్థిక మోసం కేసుల్లో 2021లో ఒడిశా ఎకనమిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ విజయ ప్రసాద్ను అరెస్టు చేయగా, ఆయన బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. ఇదే కేసుకు సంబంధించి ఆర్థిక లావాదేవీలు, మనీలాండరింగ్ అంశాలపై ప్రస్తుతం ఈడీ విచారణ జరుపుతోంది. తమ సొమ్ములు ఇవ్వాలంటూ విశాఖలో విజయ ప్రసాద్ కార్యాలయం ఎదుట గతంలో బాధితులు ధర్నాలు చేశారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏకకాలంలో: వెల్ఫేర్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఎస్టేట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా విజయప్రసాద్ 2007-2014 మధ్య కాలంలో అధిక లాభాలు వస్తాయంటూ ఆశచూపి భారీగా డిపాజిట్లు సేకరించారు. స్వర్ణవికాస్, ఎంఐఎస్, స్వర్ణలక్ష్మి వంటి స్కీంల పేరుతో వెల్ఫేర్ గ్రూపు ప్రజల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసింది. ఈ డిపాజిట్లను మెచ్యూరిటీ తర్వాత తిరిగి చెల్లించకుండా చేతులెత్తేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో విశాఖలోనే నాలుగు పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలో క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. వెల్ఫేర్ గ్రూపు తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లోనూ కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది. ఆ రాష్ట్రాల్లో డిపాజిట్లు, లావాదేవీలను సైతం ఇప్పటికే పరిశీలించారు. మొత్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కలిపి అక్రమ డిపాజిట్లు 3 వేల కోట్లపైగానే సేకరించినట్లు విచారణలో తేలినట్లు సమాచారం. వివిధ రాష్ట్రాల్లోని పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన కేసుల ఆధారంగా రంగంలోకి దిగిన ఈడీ ఏకకాలంలో హైదరాబాద్, విశాఖలోని ఆయన నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో సోదాలు చేపట్టింది.
ఆయన స్థలంలోనే వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం: కాంగ్రెస్ తరఫున 2009-2014లో విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా విజయప్రసాద్ పనిచేశారు. అధికార అండతో బాధితుల ఫిర్యాదులపై విచారణల్లేకుండా అటకెక్కించారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఆ తర్వాత ఆయన వైఎస్సార్సీపీలో చేరినా, 2014లో టికెట్టు ఇవ్వలేదు. 2019 ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగి ఓటమిపాలయ్యారు. 2021లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆయన్ను ఎడ్యుకేషన్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్గా నియమించింది. 2024 నుంచి విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. విజయప్రసాద్కు చెందిన స్థలంలోనే వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం రేకుల షెడ్డులో కొనసాగుతోంది.
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వైఎస్సార్సీపీ నేత మళ్ల విజయప్రసాద్ నివాసాలు, కార్యాలయాలపై ఈడీ దాడులు