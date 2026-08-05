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వైఎస్సార్సీపీ నేత మళ్ల విజయప్రసాద్ నివాసాలు, కార్యాలయాలపై ఈడీ దాడులు

విశాఖ వైఎస్సార్సీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త విజయప్రసాద్‌ - హైదరాబాద్‌, విశాఖలోని ఐదుచోట్ల సోదాలు జరుపుతున్న ఈడీ అధికారులు వెల్ఫేర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల ఛైర్మన్‌గా అవకతవకలకు పాల్పడిన కేసులో సోదాలు

ED Raids on YSRCP Leader Malla Vijaya Prasad Residences
ED Raids on YSRCP Leader Malla Vijaya Prasad Residences (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:54 AM IST

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ED Raids YSRCP Leader Malla Vijaya Prasad Residences : విశాఖ వైఎస్సార్సీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే మళ్ల విజయప్రసాద్ ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఈడీ తనిఖీలు చేపట్టింది. విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్​లోని ఆయన నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో ఐదు చోట్ల ఏకకాలంలో దాడి చేసింది. ఈ ఉదయం నుంచి బిహార్​కు చెందిన ఈడీ బృందం విశాఖలోని విజయప్రసాద్ ఇంట్లో సోదాలు జరుపుతోంది. వెల్ఫేర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల ఛైర్మన్​గా అవకతవకలకు పాల్పడిన కేసులో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. దాదాపు రూ.3,000 కోట్ల అక్రమాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

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TAGGED:

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ED RAIDS ON YSRCP LEADER
MALLA VIJAYA PRASAD
ED RAIDS ON YSRCP LEADER

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