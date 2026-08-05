వైఎస్సార్సీపీ నేత మళ్ల విజయప్రసాద్ నివాసాలు, కార్యాలయాలపై ఈడీ దాడులు
విశాఖ వైఎస్సార్సీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త విజయప్రసాద్ - హైదరాబాద్, విశాఖలోని ఐదుచోట్ల సోదాలు జరుపుతున్న ఈడీ అధికారులు వెల్ఫేర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల ఛైర్మన్గా అవకతవకలకు పాల్పడిన కేసులో సోదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:54 AM IST
ED Raids YSRCP Leader Malla Vijaya Prasad Residences : విశాఖ వైఎస్సార్సీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే మళ్ల విజయప్రసాద్ ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఈడీ తనిఖీలు చేపట్టింది. విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్లోని ఆయన నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో ఐదు చోట్ల ఏకకాలంలో దాడి చేసింది. ఈ ఉదయం నుంచి బిహార్కు చెందిన ఈడీ బృందం విశాఖలోని విజయప్రసాద్ ఇంట్లో సోదాలు జరుపుతోంది. వెల్ఫేర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల ఛైర్మన్గా అవకతవకలకు పాల్పడిన కేసులో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. దాదాపు రూ.3,000 కోట్ల అక్రమాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
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