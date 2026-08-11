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రియల్‌ ఎస్టేట్‌ ముసుగులో వైఎస్సార్సీపీ నేత - రూ.2 వేల కోట్లకు టోకరా

ఈనెల 5న వైఎస్సార్సీపీ నేత మళ్ల విజయప్రసాద్‌ నివాసంలో ఈడీ తనిఖీలు - సోమవారం దాడుల సమాచారాన్ని విడుదల చేసిన ఈడీ - ప్రజల నుంచి రూ.2,000 కోట్లకు పైగా డిపాజిట్లు సేకరించారన్న ఈడీ

ED Raids on YSRCP Leader Vijaya Prasad Residence
ED Raids on YSRCP Leader Vijaya Prasad Residence (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:43 AM IST

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ED Raids on Ex MLA Vijaya Prasad : వేల కోట్ల చిట్‌ఫండ్‌ మోసాల వ్యవహారంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే, ప్రస్తుత వైఎస్సార్సీపీ విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జి మళ్ల విజయప్రసాద్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ కొరడా ఝుళిపించింది. ఆయన నివాసంలో ఈనెల 5న సోదాలు నిర్వహించిన అధికారులు కీలక డాక్యుమెంట్లు, నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విలాసవంతమైన కార్లు, పదుల సంఖ్యలో బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్‌ చేశారు. దాడుల సమయంలో విజయప్రసాద్‌ ఇంట్లో లేరని ఆయన అజ్ఞాతంలో ఉన్నట్లు ఈడీ ప్రకటించింది.

రియల్ ఎస్టేట్ ముసుగులో సామాన్యుల నుంచి వేల కోట్లు వసూలు చేసి బోర్డు తిప్పేసిన వెల్ఫేర్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఎస్టేట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లు మళ్ల విజయప్రసాద్, ఆయన బంధువు వరాహ రామకృష్ణ సత్యశ్రీనివాసరావు ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఈడీ అధికారులు ఇటీవల సోదాలు నిర్వహించారు.

రియల్‌ ఎస్టేట్‌ ముసుగులో వైఎస్సార్సీపీ నేత - రూ.2 వేల కోట్లకు టోకరా (ETV Bharat)

సోదాల్లో కీలక పత్రాలు స్వాధీనం: విశాఖ, హైదరాబాద్‌లోని 5 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు చేశారు. ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్‌లో ఉన్న ఎకనమిక్‌ అఫెన్సెస్‌ వింగ్, ఒడిశా పోలీసులు నమోదు చేసిన పలు కేసుల ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు, సీరియస్‌ ఫ్రాడ్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ ఆఫీస్‌ ఫిర్యాదు ఆధారంగా రంగంలోకి దిగిన ఈడీ సోదాల్లో కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుంది.

సోదాల సమయంలో 1.01 కోట్ల నగదుతో పాటు, డైరెక్టర్ల చరాస్తులు, స్థిరాస్తి పత్రాలు, డిజిటల్‌ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు ప్రకటన విడుదల చేశారు. వెల్‌ఫేర్‌ డైరెక్టర్లకు చెందిన 182 బ్యాంకు ఖాతాలను, ఆరు లగ్జరీ కార్లను స్తంభింపజేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. దాడుల సమయంలో విజయప్రసాద్‌ ఇంట్లో లేరని అజ్ఞాతంలోనే ఉన్నట్లు ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

భూమి ఇస్తామంటూ ఎర: వెల్‌ఫేర్‌ బిల్డింగ్స్‌ అండ్‌ ఎస్టేట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఎండీ మళ్ల విజయప్రసాద్‌ చిట్‌ఫండ్, రియల్‌ఎస్టేట్‌లో అధిక లాభాల ఆశ చూపి డిపాజిటర్లకు గాలం వేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారం ముసుగులో డిపాజిట్‌ సేకరణ పథకాలను నిర్వహించి, ఈ స్కీంలలో డబ్బులు కట్టిన వారికి గడువు పూర్తయ్యాక విశాఖలో భూమి ఇస్తామంటూ ఎర వేశారని పేర్కొంది.

నిబంధనలు ఉల్లంఘించి 2009-14 మధ్య తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒడిశా, ఝార్ఖండ్, బిహార్, పశ్చిమబెంగాల్‌ రాష్ట్రాల్లో ప్రజల నుంచి రూ.2,000 కోట్ల పైగా డబ్బులు సేకరించారని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిధులను వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు మళ్లించి, భూ లావాదేవీలకు ఉపయోగించారని తర్వాత ఆరు రాష్ట్రాల్లోని వెల్‌ఫేర్‌ గ్రూపు కార్యాలయాలు మూసేసి, పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశారని ఈడీ తెలిపింది.

వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం ఆ డబ్బుతోనేనా?: విజయప్రసాద్‌ ఇంట్లో సోదాలు చేసినప్పుడు దొరికిన పత్రాల్లో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా కార్యాలయం ఉన్న స్థల డాక్యుమెంట్లూ ఉన్నాయని సమాచారం. మళ్ల విజయప్రసాద్‌కు మద్దిలపాలెం సమీపంలో 700 గజాల స్థలం ఉంది. 2018లో ఇక్కడ వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా పార్టీ కార్యాలయాన్ని నిర్మించారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పశ్చిమ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేసి ఓడిపోయారు.

ఇలా వెల్‌ఫేర్‌ గ్రూపు పేరుతో దందా చేసిన డబ్బుతోనే ఈ స్థలం, కార్యాలయం ఏర్పాటు చేశారన్న ఆరోపణలున్నాయి. విశాఖలో 2015లో మల్కాపురం, 2016లో గోపాలపట్నం, 2017లో ఎయిర్‌పోర్టు, 2018లో గోపాలపట్నం, 2025లో మహారాణిపేట స్టేషన్లలో మళ్ల విజయప్రసాద్‌పై వెల్‌ఫేర్‌ గ్రూపు బాధితుల ఫిర్యాదులతో కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కుంభకోణంపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోందని ఈడీ అధికారులు వెల్లడించారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేత మళ్ల విజయప్రసాద్‌ నివాసాల్లో ఈడీ సోదాలు - కీలక పత్రాలు స్వాధీనం!

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