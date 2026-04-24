హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్‌లో మద్యం డబ్బు- ఈడీ సోదాల్లో షాకింగ్​ నిజాలు

నెలకు 100 కోట్లు- ఓల్విక్, అరోయో డమ్మీ కంపెనీలతో 3500 కోట్లు మాయం- హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్‌లో మద్యం డబ్బు- ఈడీ సంచలన సోదాల్లో వెలుగులోకి

ED Raids in Hyderabad Over AP 3500 Crore Liquor Scam
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 11:51 AM IST

ED Raids in Hyderabad Over AP 3500 Crore Liquor Scam: రాష్ట్రంలో గత ప్రభుత్వ హయాంలో చోటుచేసుకున్న మద్యం కుంభకోణంపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఉచ్చు బిగిస్తోంది. మద్యం కేసు నిందితులకు సంబంధించిన వ్యక్తుల ఇళ్లల్లో సోదాలు జరుపుతోంది. హైదరాబాద్‌, తిరుపతి, విజయవాడలో ఈ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. సుమారు రూ. 3,500 కోట్ల వరకు ప్రజాధనం పక్కదారి పట్టినట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం- సిట్ నిర్ధారించింది. సిట్‌ నివేదిక ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన ఈడీ మరికొన్ని కీలక విషయాలను గుర్తించింది. మద్యం కుంభకోణంలోని నిధులను షెల్ కంపెనీల ద్వారా మళ్లించి మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు సంచలన విషయాలను బయటపెట్టింది. నిందితులు నెలకు సగటున వంద కోట్ల రూపాయల చొప్పున అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

రంగంలోకి ఈడీ: ఈ తరుణంలో మరింత లోతుగా దర్యాప్తు జరిపేందుకు ఈడీ మద్యం కేసులో కీలక నిందితుల ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో మరోసారి సోదాలు చేపట్టింది. అక్రమంగా సంపాదించిన ముడుపులను నిందితులు కేవలం ఏపీకే పరిమితం చేయకుండా దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించారు. అక్రమ నగదును వైట్ మనీగా మార్చడానికి హైదరాబాద్‌లోని రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని ప్రధాన అడ్డాగా మార్చుకున్నారు. 'ఓల్విక్', 'అరోయో', 'ఈజీలోడ్' వంటి డమ్మీ సంస్థల పేరిట నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లు సృష్టించి నిధులను మళ్లించారు. తమిళనాడులోని జువెలరీ సంస్థల ద్వారా నగదును బంగారం రూపంలోకి మార్చి భద్రపరిచినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. సిట్‌ నమోదు చేసిన ఎఫ్​ఐఆర్​ ఆధారంగా ఈడీ రంగంలోకి దిగి- మనీలాండరింగ్‌ కింద గత ఏడాది ఏప్రిల్‌- మే నెలల్లో కేసు నమోదు చేసింది.

ఆస్తులు జప్తు: జులై నెలలో సిట్‌ ప్రాథమిక ఛార్జిషీటు దాఖలు చేసిన దాని ఆధారంగా దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది. కీలక నిందితులకు ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఏపీ, తెలంగాణ, దిల్లీ సహా ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో గత ఏడాది సెప్టెంబరులో ఈడీ ఏకకాలంలో సోదాలు జరిపి- కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఈ కేసులో కీలక నిందితులుగా ఉన్న చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి ధంనుజయరెడ్డి, కృష్ణమోహనరెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప ఇళ్లల్లో ఈడీ సోదాలు జరిపింది. మార్చి నెలలో రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డిలకు చెందిన 441 కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని జప్తు చేసింది. మద్యం కేసులో A-1 రాజ్ కేసిరెడ్డి ఒక్కరికే చెందిన 270 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు జప్తు అయ్యాయి.

ఇందులో షాబాద్, జనగామ ప్రాంతాల్లోని ₹184 కోట్ల విలువైన భూములు ఉన్నాయి. ఏపీ బెవరైజ్‌ కార్పొరేషన్‌ మాజీ ఎండీ డి. వాసుదేవ రెడ్డి, అతని భార్య, బంధువుల పేరిట ఉన్న 95.80 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను అటాచ్ చేశారు. నిధుల వసూళ్లలో కీలక పాత్రధారిగా ఉన్న బూనేటి చాణక్యకు చెందిన వ్యాపార సంస్థల ఆస్తులను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పారదర్శకమైన ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్ వ్యవస్థను కావాలనే రద్దు చేసి, మ్యాన్యువల్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా తమకు అనుకూలమైన బ్రాండ్‌లకే ఆర్డర్లు ఇచ్చారని ఈడీ ఛార్జ్‌షీట్‌లో పేర్కొంది. తద్వారా లంచాలు అందుకుని ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీ నష్టం చేకూర్చారని అభియోగం మోపింది. ప్రస్తుతం ఈడీ తన దర్యాప్తును హవాలా మార్గాల్లో విదేశాలకు వెళ్లిన సొమ్ముపై కేంద్రీకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

