మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ దూకుడు - జగన్ సన్నిహితుల ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో సోదాలు
మద్యం కుంభకోణం కేసులో దూకుడు పెంచిన ఈడీ - హైదరాబాద్, తిరుపతిలోని 12 చోట్ల ఏకకాలంగా తనిఖీలు - భారీ ఎత్తున ఆస్తిపత్రాలు, లావాదేవీల రికార్డులు స్వాధీనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 9:14 AM IST
ED Raids on AP Liquor Scam Case : వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ సన్నిహితుల చుట్టూ ఈడీ ఉచ్చు బిగుస్తోంది. ఏకకాలంలో 12 చోట్ల పలువురు నిందితుల ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు చేపట్టింది. శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటలకు మొదలైన సోదాలు రాత్రి దాకా సాగాయి. ఆస్తి పత్రాలు, లావాదేవీల రికార్డులను పెద్ద ఎత్తున ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మద్యం సరఫరా సంస్థల నుంచి రూ.3,500 కోట్ల లంచాలు వసూలు చేశారని దర్యాప్తులో గుర్తించిన ఈడీ ఇప్పటికే వెయ్యి 48 కోట్ల 45 లక్షల రూపాయల మూలాల్ని వెలికితీసింది. రూ.441 కోట్ల ఆస్తులు జప్తు చేసింది. తాజాగా మరోసారి రంగంలోకి దిగి తనిఖీలు చేయడం సంచలనంగా మారింది. ఈ సోదాల్లో లభించిన పత్రాలను విశ్లేషిస్తున్న ఈడీ త్వరలో మరిన్ని ఆస్తులు జప్తు చేసే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కించుకున్న డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి లంచాల సొమ్ము ఏయే మార్గాల్లో రూటింగ్ జరిగింది?, దీనికోసం డొల్ల కంపెనీలను ఎలా వినియోగించారు.? ఆ సొత్తుతో ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులు కూడబెట్టారనే అంశాలపై ఇప్పటికే ఈడీ కొంత సమాచారం సేకరించింది. తాజా సోదాల్లో నిందితులు, డొల్ల కంపెనీల ప్రతినిధుల మధ్య జరిగిన వాట్సప్, టెలిగ్రామ్ చాట్స్ వివరాలు, మరికొంత కీలక సమాచారం ఈడీకి లభ్యమైనట్లు సమాచారం.
రాజ్ కెసిరెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి, కాల్వ ధనుంజయరెడ్డి, పెళ్లకూరు కృష్ణమోహన్రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి, బూనేటి చాణక్య, తల్లా అవినాష్ గౌడ్, సజ్జల శ్రీధర్రెడ్డి నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో ఈడీ బృందాలు తనిఖీలు నిర్వహించాయి. వీరిలో రాజ్ కెసిరెడ్డి మద్యం కుంభకోణం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు. కుంభకోణం కుట్రకు రూపకల్పన మొదలు అమలు వరకూ ప్రతి దశలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దల తరఫున అన్నీ తానై కీలకంగా వ్యవహరించారు. చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్యనేత, జగన్కు సన్నిహితుడు.
లంచాల సొమ్ము తరలింపు, ఎన్నికల్లో పంపిణీకి వినియోగించటంలో ఈయనది ప్రధానపాత్రన్న అభియోగాలు ఉన్నాయి. ధనుంజయరెడ్డి జగన్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు సీఎంవో కార్యదర్శి, విశ్రాంత IAS అధికారి. కృష్ణమోహన్రెడ్డి జగన్ ఓఎస్డీగా పనిచేశారు. విజయసాయిరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ. ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి రాజ్ కెసిరెడ్డి తోడల్లుడు. మద్యం లంచాల వసూళ్ల నెట్వర్క్ నిర్వహణలో కీలక పాత్రధారి. చాణక్య మద్యం లంచాల వసూళ్ల నెట్వర్క్ నిర్వహణలో రాజ్ కెసిరెడ్డి తరఫున బాధ్యతలు చూశారు. తల్లా అవినాష్ గౌట్ లంచాల సొమ్మును వైట్ చేయడానికి సహకరించాడు. సజ్జల శ్రీధర్రెడ్డి డిస్టిలరీల నుంచి ఎంత మొత్తం వసూలు చేయాలో నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్రధారి.
చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి ఇంట్లో హైడ్రామా : మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఏ-38 చంద్రగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి ఇంట్లో ఈడీ సోదాల వేళ కాసేపు హైడ్రామా నడిచింది. ఉదయం ఏడున్నర గంటల సమయంలో తిరుపతి గ్రామీణ మండలం తుమ్మలగుంటలోని చెవిరెడ్డి ఇంటికి ఈడీ అధికారులు వచ్చారు. అప్పటికి చెవిరెడ్డి, ఆయన కుటుంబసభ్యులు ఎవరూ ఇంట్లో లేరు. తాళం వేసి ఉండటంతో మరో ఇంటి వద్ద ఉన్న చెవిరెడ్డి తల్లి మునిరత్నమ్మ, సోదరుడు రఘునాథరెడ్డిని వారు ప్రశ్నించగా అందరూ బెంగళూరు వెళ్లారని బదులిచ్చారు.
భాస్కర్రెడ్డికి ఫోన్ చేసిన అధికారులు తాళం తీయకపోతే చర్యలు తప్పవని స్పష్టం చేశారు. కుటుంబమంతా రావాలా ఒకరు వచ్చినా సరిపోతుందా అని భాస్కర్రెడ్డి అడిగారు. ఒకరు వచ్చి ఇల్లు చూపించి అడిగిన వివరాలు చెప్పాలని అధికారులు కోరారు. దాంతో కుమారుడు, ఇదే కేసులో ఏ-39గా ఉన్న మోహిత్రెడ్డిని పంపారు. అప్పటివరకు ఈడీ అధికారులు, సిబ్బంది, చెవిరెడ్డి ఇంటి వరండాలోనే వేచిచూశారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 50 నిమిషాలకు మోహిత్రెడ్డి రావడంతో సోదాలు ప్రారంభించారు. రాత్రి ఎనిమిదిన్నర వరకు తనిఖీలు కొనసాగాయి.
డాక్యుమెంట్లు, హార్డ్డిస్కులు స్వాధీనం : గతేడాది జూన్లో చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డిని సిట్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. నవంబరులో ఆయన ఇంట్లో సోదాలు చేపట్టి పలు డాక్యుమెంట్లు, హార్డ్డిస్కులు, కొన్ని పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బ్యాంకు లావాదేవీలు, ఆస్తుల కొనుగోలు గురించి ఆరా తీశారు. ఇప్పుడు అవే దస్త్రాలను చూపి ఇవి మీవేనా? అంటూ పలు ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలుస్తోంది. కేవీఎస్ ఇన్ఫ్రా, సీఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరిట ఉన్న ఆస్తులు మరో నాలుగు కంపెనీల రికార్డులు పరిశీలించారు. ఎన్ని వెంచర్లు, ఏయే ప్రాంతాల్లో వేశారనే వివరాలను మోహిత్రెడ్డిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. రికార్డుల పంచనామా నిర్వహించి ఆయన సంతకం తీసుకుని వెళ్లారు. సోదాల అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన మోహిత్రెడ్డి, ఈడీ బృందం విచారణకు పూర్తిగా సహకరించానని తెలిపారు. మద్యంలో తాము ఎక్కడా సంపాదించలేదని, ఎన్నికల్లో సైతం మద్యం పంపిణీ చేయలేదని అన్నారు.
విజయసాయిరెడ్డి ఇంట్లోనూ ఈడీ సోదాలు : మద్యం కుంభకోణం కేసు నిందితుడైన విజయసాయిరెడ్డి ఇంట్లోనూ ఈడీ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని ఆయన నివాసంలో 13 గంటల పాటు తనిఖీలు కొనసాగాయి. విజయసాయి ఇంట్లోని కొన్ని దస్త్రాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకొని వెంట తీసుకెళ్లారు. వివిధ అంశాలపై ప్రశ్నించి ఆయన నుంచి కొంత కీలక సమచారం సేకరించినట్లు సమాచారం. అయితే సోదాల్లో తన వద్ద ఏమీ లభించలేదని విజయసాయి అన్నారు. ఈడీ అధికారులు ఇప్పటికే తనను విచారించారని, మరోమారు విచారణకు పిలిచే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
